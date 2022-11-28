Em gái chồng đột ngột đòi ra ở riêng, dọn phòng em tôi phát hiện sự thật kinh tởm mà chồng đã làm

Sau chồng tôi có một cô em gái, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Sau khi cưới, vợ chồng tôi mua được nhà trên thành phố luôn, nhà khá rộng rãi nên tôi ngỏ ý rủ em chồng qua ở chung, một là để tiết kiệm tiền thuê trọ cho em, hai là để chị em thân thiết với nhau hơn. Vì tình cảm chị dâu em chồng khá tốt nên tôi chẳng ngại chuyện em sang ở chung, em cũng vui vẻ nhận lời luôn mà không đắn đo.

Tôi kết hôn khá muộn, 30 tuổi mới lấy chồng. Hai năm sau khi kết hôn tôi hạ sinh con trai đầu lòng. Thời điểm đó, tôi và chồng đã thành lập được một công ty riêng, tiền vốn do bố mẹ tôi cho vay, vì nhà tôi có điều kiện kinh tế khá giả còn bố mẹ chồng ở quê chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi, không có để cho. Về điều này tôi cũng chẳng trách, ông bà chỉ cần khỏe mạnh là chúng tôi mừng rồi.

Ấy vậy mà cách đây một tuần, em chồng lại xin phép vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống, thuê trọ gần chỗ làm cho tiện đi lại. Em cũng thấy ngại vì làm phiền vợ chồng tôi suốt mấy năm nay.

Khi qua đây ở, em thường xuyên giúp tôi làm việc nhà và chơi với con hộ tôi mỗi khi em rảnh rỗi. Hai chị em rất hòa thuận, giống như hai chị em ruột vậy khiến chồng tôi nhiều lúc giận dỗi, nói lẫy: “Chị dâu em chồng nhà này hay thật. Chị dâu mà như chị ruột ấy, còn anh trai ruột thì cứ như người dưng. Tôi thấy tôi dư thừa trong mắt chị em nhà này quá mà”. Mỗi lúc như vậy hai chị em lại phá lên cười, không quên chọc chồng tôi thêm vài câu.

Từ nhà tôi đến chỗ em làm cách có 6km, không quá xa mà lâu nay tôi có thấy em kêu ca chuyện này lần nào đâu. Em ở nhà tôi cũng rất vui vẻ, tại sao giờ lại nói ngại chứ? Tôi biết em chỉ lấy cái cớ, nhưng tôi đã khuyên em ở lại mà em vẫn kiên quyết đi thì đành chịu.

Vào ngày thứ 2 em đi, tôi sang căn phòng em từng ở để dọn dẹp lại thì phát hiện một cuốn sổ nhỏ rơi dưới gầm giường. Cầm lên tôi mới biết đó là cuốn nhật ký của em viết.

Đã là nhật ký thì không nên đọc trộm nên tôi đã cất cuốn sổ đi. Nhưng sau khi dọn dẹp phòng ốc xong, lại nhìn thấy cuốn nhật ký, đột nhiên tôi nảy sinh tính hiếu kỳ. Cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến việc em gái chồng đòi ra riêng có lẽ nằm trong cuốn nhật ký nên tôi mở ra đọc trộm.

Khi lật giở được vài trang, đọc những dòng em gái chồng viết, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trái tim đau đớn như thắt lại. Trong cuốn nhật ký, em gái chồng viết:

Đọc những dòng em gái chồng viết, tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trái tim đau đớn như thắt lại - Ảnh minh họa: Internet

- Ngày 13/11/2022. Khi phát hiện người bạn thân nhất của tôi và anh trai tôi vụng trộm với nhau, tôi đã rất khó xử. Bây giờ thậm chí họ còn bí mật có con với nhau, chỉ vài ngày nữa là bạn tôi sinh con rồi. Tôi thật sự không biết có nên nói chuyện này với chị dâu không nữa. Một người là đứa bạn thân nhất, một người là anh trai tôi từng kính trọng, còn người kia là chị dâu thân thiết với tôi như chị em ruột. Tôi không muốn ai bị tổn thương cả.

Ngày 15/11/2022. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi vẫn không dám nói sự thật này với chị dâu. Tôi không dám đối mặt với chị nữa nên tôi quyết định chuyển ra riêng. Tôi không biết làm vậy có đúng không nữa. Tôi cảm thấy mình thật tệ…

Tôi ngã quỵ xuống đất. Tôi không ngờ chồng lại phản bội sau lưng tôi như vậy. Có lẽ em gái chồng cũng đau khổ, dằn vặt không ngừng khi đứng giữa 3 người. Nhưng chồng tôi đã có con với người phụ nữ khác, tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này. Tôi quyết định sẽ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm để anh tự do mà đến với tình mới, còn thứ phản bội như anh tôi không cần.