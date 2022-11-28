Vô tình gặp lại vợ cũ, mắt tôi cay xé khi nhìn bóng dáng của em trong bộ đồ ngủ cũ kỹ

Tâm sự 28/11/2022 09:04

Nhìn bóng dáng họ mà mắt tôi cay xè. Khi vợ cũ còn bên tôi, tôi coi cô ấy như báu vật mà nâng niu, trân trọng, chưa bao giờ để cô ấy thua kém người khác.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi từng bị rất nhiều người cười chê, chế giễu vì bị vợ cũ “cắm sừng”. Khi phát giác chuyện này, tôi cho vợ cũ cơ hội quay về nhưng rồi cô ấy lại dứt khoát ký vào đơn ly hôn để theo người đàn ông kia.

- Em từng nghĩ anh là người em yêu, nhưng từ khi gặp được anh ấy em mới biết thế nào mới là tình yêu thật sự. Em xin lỗi, chúng ta ly hôn đi.

Tình yêu thật sự ư? Tôi và em yêu nhau 3 năm, cùng nhau trải qua bao đắng cay ngọt bùi mà giờ em lại nói mối tình này là sai lầm, bây giờ em mới tìm được tình yêu đích thực, nghe mà chua xót làm sao.

Khoảng thời gian đó có thể nói là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Một thời gian dài sau khi ly hôn, tôi sống khép mình lại, không gặp gỡ bạn bè cũng chẳng đi chơi đâu, mỗi ngày chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu. Tôi sợ bị người khác chỉ trỏ, sợ họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thương, tôi ghét điều đó.

Khoảng 3-4 tháng sau khi ly hôn, tôi mới “sống lại” khi người mẹ 60 tuổi của tôi tìm đến. Trước đó tôi không nói với mẹ chuyện vợ chồng tôi đã ly hôn vì sợ mẹ buồn, mẹ lo lắng nhưng giấy cũng không gói được lửa, mẹ nghe tin phong thanh nên lặn lội từ quê lên thăm tôi.

Vô tình gặp lại vợ cũ, mắt tôi cay xé khi nhìn bóng dáng của em trong bộ đồ ngủ cũ kỹ - Ảnh 1
Nhờ có mẹ an ủi, động viên tôi mới vực dậy tinh thần để sống tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy mẹ già với mái tóc hoa tiêu, một thằng đàn ông to xác như tôi bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ, ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nỗi uất ức trong lòng cũng được trút bỏ, đó là lúc tôi cảm thấy bình yên nhất kể từ khi ly hôn.

Mẹ đã thắp lại niềm hy vọng sống cho tôi, cho tôi biết trên đời này vẫn còn nhiều người yêu thương tôi và tôi vẫn có thể đi tìm hạnh phúc mới. Sau đó, tôi bắt đầu mở lòng hơn.

Nửa năm sau khi ly hôn, tôi gặp được Lan. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, kém tôi 8 tuổi và chưa từng kết hôn. Dù vậy, cô ấy không hề để ý tới quá khứ của tôi vẫn sẵn sàng đứng bên cạnh tôi. “Em thật lòng yêu anh, em không để ý quá khứ của anh. Chị ấy đã làm tổn thương anh, em sẽ dùng cả đời này để bù đắp”, Lan từng nói với tôi như vậy đấy.

Tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh chóng, sau khoảng 2 năm hẹn hò hai đứa tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, tình cảm giữa tôi và Lan ngày càng tốt đẹp, đời sống vợ chồng còn ngọt ngào hơn cả lúc mới yêu. Nói chung Lan đã hồi sinh, chữa lành vết thương lòng của tôi, cho tôi cảm nhận hơi ấm gia đình.

Vô tình gặp lại vợ cũ, mắt tôi cay xé khi nhìn bóng dáng của em trong bộ đồ ngủ cũ kỹ - Ảnh 2
Lan đã hồi sinh, chữa lành vết thương lòng của tôi, cho tôi cảm nhận hơi ấm gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhật vừa rồi vợ chồng tôi lên phố chơi, không ngờ tình cờ gặp lại vợ cũ. Cô ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại nhìn thấy cô ấy rõ mồn một. Vợ cũ mặc một bộ đồ ngủ cũ kỹ, tóc tai bù xù trông rất luộm thuộm, trên tay cô ấy còn bế một đứa nhỏ khoảng vài tháng tuổi nữa. Có lẽ là con của cô ấy và người đàn ông kia.

Nhìn bóng dáng họ mà mắt tôi cay xè. Khi vợ cũ còn bên tôi, tôi coi cô ấy như báu vật mà nâng niu, trân trọng, chưa bao giờ để cô ấy thua kém người khác. Vậy mà giờ đây trông cô ấy lại tàn tạ như vậy, chẳng lẽ đây mới là tình yêu đích thực mà cô ấy theo đuổi ư?

Nhưng giờ quá khứ đã tan theo gió. Tôi đã có một mái ấm khác, có một người vợ hiền để tôi che chở và yêu thương, còn mọi thứ về vợ cũ không còn quan trọng nữa rồi. Có lẽ khi tình cỡ gặp lại vợ cũ, quá khứ đột ngột ùa về khiến lòng tôi dội lên nỗi chua xót chút thôi.

Lỡ ngủ dậy muộn không nấu ăn nên mẹ chồng chê lười, tôi đáp trả câu này khiến cả nhà im lặng ngậm ngùi

Lỡ ngủ dậy muộn không nấu ăn nên mẹ chồng chê lười, tôi đáp trả câu này khiến cả nhà im lặng ngậm ngùi

Dù cháu mới được 3 tháng tuổi nhưng ngoài này thì mẹ tôi kiêng cữ đủ thứ còn về với mẹ chồng thì cái gì cũng đến tay. Bà bảo làm đi cho quen con cũng lớn rồi đừng ôm nhiều kẻo sau không làm được gì mà ăn.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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