Nam nữ ở chung một nhà, chuyện gì đến cũng phải đến. Thật lòng mà nói, sau khi gần gũi và biết đây là lần đầu của người yêu, tình cảm của tôi dành cho Tâm cũng lớn hơn.

Cách đây hai tháng, công ty tôi có nhân viên mới, cô ấy tên Tâm. Tâm năm nay 30 tuổi, khá nhanh nhẹn và cũng rất được lòng mọi người. Qua tiếp xúc trong công việc, tôi và Tâm có tình cảm với nhau và quyết định hẹn hò.

Những lần trước, tôi thường dẫn Tâm đi ăn và xem phim, cả hai cũng chưa đi quá giới hạn lần nào. Thế rồi tối qua, chúng tôi đi chơi về hơi muộn. Nhà trọ của Tâm đóng cửa, tôi liền đưa em về nhà mình.

Nam nữ ở chung một nhà, chuyện gì đến cũng phải đến. Thật lòng mà nói, sau khi gần gũi và biết đây là lần đầu của người yêu, tình cảm của tôi dành cho Tâm cũng lớn hơn. Nhưng một chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ về mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng nay vừa mở mắt, tôi đã giật bắn mình khi thấy trước mặt là những người khá lớn tuổi. Họ hùng hổ bước vào nhà, đứng chật kín phòng khách nhà tôi. Tâm lúc này mới bẽn lẽn giới thiệu đó là bố mẹ và các bác các chú, anh em trong nhà.

Cô ấy vừa giới thiệu xong, một bác trai đã khoát tay yêu cầu tôi tính chuyện lâu dài:

“Hôm qua nghe nói cháu và Tâm đã chính thức xác định mối quan hệ, các bác mừng lắm. Tâm nhà bác thì ngoan ngoãn hiền lành, có điều là nó cứng tuổi rồi, hai đứa dự định bao giờ sẽ tổ chức đám cưới?”.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đó mà tôi run rẩy. Bí bách quá, tôi nói sẽ bàn bạc với bố mẹ rồi báo cáo lại, cả họ nhà Tâm mới chịu ra về. Mới quen nhau được một tháng, làm sao tôi có thể tính chuyện cưới xin? Giờ thì ai cũng biết Tâm đã trao cho tôi lần đầu, tôi phải làm gì để giải quyết tình thế khó xử này đây?

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-nguoi-yeu-30-tuoi-trao-cai-ngan-vang-chua-kip-dac-chi-thi-da-tai-mat-khi-ca-ho-nha-em-hung-ho-keo-den-555693.html