‘Dúi’ vào tay tôi cuốn sổ 100 triệu đồng, anh rể yêu cầu giữ kín chuyện ‘kinh thiên động địa’ chập tối mà tôi òa khóc

Tâm sự 11/01/2023 04:12

Tôi vẫn còn hết sức bất ngờ vì điều ấy xảy ra, hơn nữa anh lại là người mà tôi vô cùng quý trọng, tôi nào có ngờ.

Nhà tôi có hai chị em gái, chị tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, có một con gái lên 3 tuổi. Còn tôi hiện mới tốt nghiệp đại học.

Anh rể tôi là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học rồi đi làm, yêu chị tôi, hai người kết hôn xong thì về nhà tôi ở. Bố mẹ tôi dễ tính, không câu nệ, vì anh chưa mua được nhà, giờ không về nhà tôi lại phải đi ở trọ, mà nhà 4 tầng, ở còn không hết.

Anh khá hiền lành, chu đáo, vui vẻ, bố mẹ tôi quý mên như con trai vậy, tôi không bao giờ thấy bố mẹ thiên vị hay gì hết. Chị tôi mà sai, bố mẹ mắng ngay trước mặt, không bênh nửa lời. Anh là lập trình viên, công việc tốt, thu nhập khá. Đã thế còn nấu ăn ngon, ngày nào đi làm về anh cũng đòi nấu cơm, mẹ tôi cứ tấm tắc khen anh là "con rể vàng".

‘Dúi’ vào tay tôi cuốn sổ 100 triệu đồng, anh rể yêu cầu giữ kín chuyện ‘kinh thiên động địa’ chập tối mà tôi òa khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian chị tôi bầu bí, anh chăm vợ mà tôi nhìn cũng phải ao ước. Không biết từ lúc nào, tôi mặc định anh là hình mẫu lý tưởng trong lòng và nghĩ sau này nhất định sẽ tìm một người như anh để cưới.

Cho tới hôm trước, tôi đi sinh nhật bạn. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ tối, đi taxi đến quán bar, tôi sững sờ bắt gặp anh rể đang ôm ấp một người phụ nữ trẻ. Hai người còn hôn nhau, trông rất tình tứ. Tôi choáng váng, tự dưng hình tượng tốt đẹp về anh sụp đổ hoàn toàn.

Sáng hôm sau, khi mọi người đi vắng hết, anh sang gõ cửa phòng tôi. Vừa dúi vào tay tôi một cuốn sổ nhỏ anh vừa nói: "Đây là 100 triệu, toàn tiền anh làm ngoài mà kiếm được, em cầm lấy đi, chỉ cầu xin em đừng nói chuyện tối qua với Minh (chị gái tôi), nếu không cô ấy không chịu được mất. Anh đi tiếp khách nên phải thế, chứ thực sự anh cũng không muốn thế.

Tôi thấy khó tin lắm, hóa ra anh cũng giống như bao gã đàn ông khác, cái trò "tay vịn" này tôi còn lạ gì nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy băn khoăn, liệu tôi có nên nói với chị tôi không, tiền của anh thì tôi không nhận, nhưng chuyện giữ kín thì tôi sợ tôi "nối giáo cho giặc" lắm. Tôi nên làm gì đây?

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Trong lúc ấy, tôi đau đớn vô cùng. Đã định đến bệnh viện rồi, anh nghe thêm cuộc điện thoại của bồ và quay lại nói với tôi câu phũ phàng.

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