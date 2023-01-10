Bị động thai trượt chân trong nhà tắm, chồng cười nhạt rút điện thoại gọi cho bồ rồi dửng dưng với lời nói phũ phàng

Trong lúc ấy, tôi đau đớn vô cùng. Đã định đến bệnh viện rồi, anh nghe thêm cuộc điện thoại của bồ và quay lại nói với tôi câu phũ phàng.

Cưới nhau 3 năm, tôi sinh được một cặp sinh đôi hai cô con gái kháu khỉnh, bụ bẫm. Chồng tôi là nhân viên ngân hàng, còn tôi ở nhà nội trợ. Thật ra trước đây khi chưa cưới tôi cũng có đi làm, nhưng sau khi sinh con xong không có ai trông nom nên tôi buộc phải nghỉ việc ở nhà. Lương của chồng tôi khá nên cuộc sống cũng đầy đủ.

Tôi sinh được 3 tháng thì chồng có bồ, tôi vô tình phát hiện khi đọc được tin nhắn của anh trong điện thoại. Tôi sốc vô cùng, nghĩ mà đau đớn. Tôi hỏi chồng, anh thừa nhận nhưng bảo chỉ là vui chơi qua đường thôi, anh xin tôi tha thứ, vì mềm lòng tôi lại bỏ qua.

Sau đó tôi thấy anh có vẻ chu đáo với tôi hơn hẳn. Chịu khó về sớm, giúp vợ việc nhà chăm con. Nhưng được độ 3 tháng, tôi lại phát hiện ra chồng vẫn qua lại với cô ta, thậm chí còn đến mức đi nhà nghỉ với nhau rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi làm lu loa mọi chuyện lên, thật không ngờ chồng cũng chơi bài ngửa. Tôi nói sao chồng cũng thừa nhận, không cãi cũng không phản ứng lại nửa lời. Thế rồi thời điểm ấy, tôi lại phát hiện ra mình có bầu, bao nhiêu chuyện đổ vào cùng một lúc, lại thêm bầu bí, nghén ngẩm khiến tôi ốm gục. Tôi có bầu 3 tháng, đi siêu âm là con gái, chồng tôi càng chán. Anh đi ngày đêm, không tha thiết gì vợ con, nhà cửa nữa.

Hai vợ chồng cứ nhìn thấy mặt là cãi nhau, mà cứ cãi nhau là anh bỏ đi, đập phá đồ đạc, còn chửi tôi là loại ăn bám nọ kia.

Cách đây mấy ngày, tôi bị trượt chân ngã trong nhà tắm, bụng râm rẩm đau. Gọi chồng đưa đi viện, anh chẳng tỏ thái độ gì lo lắng, cũng có ý đưa tôi đi, nhưng vừa lúc đó có điện thoại, anh quay sang nói với tôi "cô tự lo đi, tôi bận rồi". Lúc đó tôi đau quá, máu lại chảy ra, tôi hoảng hốt níu anh lại, ai ngờ anh dửng dưng rút điện thoại nói chuyện rồi đẩy tôi ra.

Hôm đó, tôi gọi điện cầu cứu cô bạn thân, may cô ấy đến kịp đưa tôi đến viện, may là con không bị ảnh hưởng gì.

Tôi ra viện chưa lâu, nghĩ mà buồn kinh khủng. Tôi không biết có nên tiếp tục sống thế này nữa không... xin hãy cho tôi lời khuyên với...

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