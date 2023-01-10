Đêm tân hôn cực bạo khiến tôi dâng trào cảm xúc, giữa lúc đê mê ấy, tôi sững người khi chồng thở hùng hục gọi tên người yêu cũ đầy chua chát

Tâm sự 10/01/2023 20:32

Từng lời anh thốt ra khi ấy khiến tôi 'chôn chân', tôi không nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh bi thảm, ngay trong đêm tân hôn như thế này.

Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Tình cảm hai đứa rất tốt đẹp, anh là người hiền lành, tử tế, chiều chuộng tôi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối, anh làm cùng công ty với anh họ của tôi, lúc giới thiệu, anh họ tôi cứ khen anh hết lời, tôi tò mò nên đồng ý xem mặt, sau lần đó tôi và anh nói chuyện nhiều hơn rồi yêu nhau.

Tôi là giáo viên còn anh làm xây dựng, công việc ổn định. Anh lãng mạn, tinh tế, thương tôi lắm. Thỉnh thoảng có lúc hờn dỗi tôi không nghe máy, xa nhau gần 20 km anh cũng phóng xe xuống tận nơi tìm tôi xin lỗi.

Yêu nhau một thời gian, anh cũng tâm sự với tôi, trước đây anh từng yêu một người, nhưng vì gia đình người đó chê anh nghèo, phản đối nên hai người chia tay. Anh nói giờ yêu tôi là muốn xác đinh cưới xin đàng hoàng. Tôi nghe cũng thấy mừng vui, bởi bản thân đối với anh cũng rất chân tình.

Đêm tân hôn cực bạo khiến tôi dâng trào cảm xúc, giữa lúc đê mê ấy, tôi sững người khi chồng thở hùng hục gọi tên người yêu cũ đầy chua chát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự hạnh phúc của hai đứa và đôi bên họ hàng, gia đình. Hôm đó, anh uống say, lúc quan khách về hết cũng đã khá muộn, anh lên phòng, tắm qua loa rồi lên giường nằm cạnh tôi. Chuyện ấy diễn ra rất sôi nổi, đam mê, đang lúc hưng phấn nhất thì tôi thấy anh gọi tên một người con gái khác, chính là người cũ của anh, tôi choáng váng, nhìn anh sụt sùi nước mắt tôi càng đau đớn.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, vui vẻ như không có chuyện gì, tôi nghĩ anh không nhớ gì hết.

Tôi bị ám ảnh kinh khủng, có phải chồng tôi chưa quên người yêu cũ hay không, anh khiến tôi tổn thương quá, chẳng nhẽ hỏi thẳng xem anh trả lời thế nào, yêu nhau 2 năm, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn, liệu có phải chồng từng làm chuyện đó với người yêu cũ hay không?

 

Đêm cuối cùng trao cho chồng điều như mong ước, sáng tỉnh dậy, tôi ngỡ ngàng trước hành động của anh mà xé đơn ly hôn

Đêm cuối cùng trao cho chồng điều như mong ước, sáng tỉnh dậy, tôi ngỡ ngàng trước hành động của anh mà xé đơn ly hôn

Phải nói là, tôi sửng sốt lắm. Những lời cuối chồng trao là cả tâm can anh thổ lộ, trước giờ tôi chưa bao giờ được nghe cho đến giây phút cận ly hôn này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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