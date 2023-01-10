Nhất quyết giữ cái ‘ngàn vàng’ đêm tân hôn, tôi bất lực trước bi kịch mình mắc phải để anh gào thét trong khổ đau

Cuối cùng cũng đã đến ngày cưới, ngày tôi nghĩ sẽ hạnh phúc nhất đời mình. Mặt khác, tôi còn kì vọng vào đêm tân hôn 'nảy lửa' vì tất cả đã giữ kĩ cho anh....

Tôi 22 tuổi, vừa kết hôn cách đây 2 tháng, phải rất khó khăn vợ chồng tôi mới hòa hợp trong chuyện ấy. Thực ra tạm gọi là hòa hợp, nhưng mới chỉ dừng ở mức "làm được chuyện đó mà thôi".

Tôi là người rất truyền thống, chính vì thế chuyện quan hệ trước hôn nhân đối với tôi rất khắt khe. Tôi cực kỳ nặng nề chuyện đó, vì thế trong tâm thức lúc nào tôi cũng có suy nghĩ phải gìn giữ bằng mọi giá.

Tôi yêu anh, phải nói anh là người rất tốt, rất hiền lành, chu đáo, quan tâm tôi từng chút một. Tôi tin tưởng anh lắm, nhưng lúc nào tôi cũng tự nhủ mình có chết cũng phải giữ cho bằng được.

Yêu nhau mấy tháng, anh cũng có đòi hỏi, nhưng vì tôi không đồng ý nên cũng thôi. Tôi nói với anh muốn giữ cái quan trọng nhất cho ngày trọng đại, vì tôi ngọt ngào nên anh cũng xuôi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh những lúc gần gũi với anh, nếu anh ở một mình, nhất định tôi sẽ không đến nhà anh chơi, tôi hạn chế tối đa mọi động chạm cơ thể để tránh những ham muốn nảy sinh.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng làm đám cưới. Cả hai đứa đều là mối tình đầu, đều là lần đầu tiên, chính vì thế đứa bào cũng bỡ ngỡ. Suốt đêm hôm ấy, anh loay hoay, còn tôi đau đớn vẫn không có cách nào để anh "xâm nhập" được tôi. Cuối cùng, vì quá mệt nên hai đứa ngủ vật ra.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau cũng chẳng khá hơn, cả đêm chật vật vẫn không "làm ăn" được gì, đến mức chồng gào thét thay tôi, anh bảo hay tôi "có vấn đề". Tôi tủi thân, khóc rưng rức, giận nhau cả đêm và cả ngày hôm sau nữa. Phải đến ngày thứ 3, chúng tôi mới chính thức "tân hôn" được.

Tính đến giờ cũng gần 2 tháng, chuyện ấy của chúng tôi cũng hài hòa hơn. Nói thật cũng chỉ gọi là tạm ổn chứ chưa thật sự khiến tôi thích thú. Thấy người ta bảo vợ chồng mới cưới chuyện ấy sẽ tuyệt lắm, nhưng tôi không cảm nhận được vậy chút nào. Thỉnh thoảng lẩn thẩn tôi nghĩ, biết thế cứ "thử" trước hôn nhân cho xong, giờ thế này, tôi biết anh cũng cảm thấy không hứng thú gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-quyet-giu-cai-ngan-vang-em-tan-hon-toi-bat-luc-truoc-bi-kich-minh-mac-phai-e-anh-gao-thet-trong-kho-au-544942.html