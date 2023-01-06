Dụ dỗ mãi người yêu nhút nhát mới chịu qua đêm, vừa lên giường vật nhau điên cuồng em thỏ thẻ một điều, tôi liền bật dậy, bỏ chạy về nhà ngay lập tức

Tâm sự 06/01/2023 14:51

Trong mắt tôi, người yêu là một cô gái ngoan hiền và mực thước nên chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ. Tuy nhiên, là đàn ông tôi vẫn có ham muốn thể xác nên đành đề nghị em ân ái trước vì dù sao cũng về chung một nhà.

Phải mất tận 6 tháng thì Hiếu mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái mình của Ngọc, tuy Ngọc không phải là mối tình đầu của mình nhưng trong số những cô gái trước đây thì Hiếu cảm thấy ở Ngọc có một sự đặc biệt.

Mặt khác Hiếu khát khao muốn có cô bạn gái như Ngọc là vì anh dám khặng định Ngọc là gái nhà lành ngoan hiền chính hiệu.

 

Những cô bạn gái trước đây của Hiếu đều là mẫu phụ nữ ăn chơi, đua đòi nên chưa bao giờ Hiếu xác định tiến xa, nhưng với Ngọc thì anh muốn có được một mối quan hệ bền chặt lâu dài.

Chính vì nghĩ rồi cũng sẽ cưới Ngọc về làm vợ nên sau một thời gian yêu nhau cảm thấy đủ sâu sắc thì Hiếu bắt đầu muốn tiến xa hơn với Ngọc chứ không đơn thuần chỉ là những cái nắm tay ôm hôn nhẹ nhàng.

Dụ dỗ mãi người yêu nhút nhát mới chịu qua đêm, vừa lên giường vật nhau điên cuồng em thỏ thẻ một điều, tôi liền bật dậy, bỏ chạy về nhà ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lúc hẹn hò với Ngọc ở chỗ vắng vẻ là bản năng đàn ông trong Hiếu lại trỗi dậy, anh gạ gẫm cô người yêu mình "vượt rào" vì không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của cô. Vậy nhưng lần nào Hiếu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của người yêu.

- Em muốn anh giữ cho em đến đêm tân hôn. Dù thế nào em cũng lấy anh nên tất cả những gì em giữ gìn đều dành cho anh mà thôi.

Thấy Ngọc bẽn lẽn nói như vậy thay vì cảm thấy hậm hực, bực tức thì anh lại thầm vui trong lòng, vì anh nghĩ Ngọc là mẫu con gái đoan trang, hiền thục nên mới có suy nghĩ như vậy. Chứ bây giờ nhiều cô chỉ cần gạ gẫm tý là ngay lập tức lên giường ngày.

Hiếu tôn trọng bạn gái mình, mỗi lúc ở cạnh nhau nếu có ham muốn thì anh cũng cố gắng kìm nén lại vì Hiếu sợ bạn gái mình sẽ giận và không còn tin tưởng vào anh nữa.

Thế rồi cho đến một lần vì muốn hâm nóng lại tình cảm của mình và bạn gái nên Hiếu quyết định rủ Ngọc đi chơi xa một chuyến với lời hứa: "Anh nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em”. Nghe được câu đó thì Ngọc an tâm và cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Vậy nhưng đúng là không ai có thể nói trước được điều gì, hôm đó vì hơi quá chén nên không còn cách nào khác là Hiếu và Ngọc phải thuê nhà nghỉ để qua đêm, mà nói đúng hơn là Hiếu cố tình bày ra cái trò giả vờ say để dụ được Ngọc đưa anh vào nhà nghỉ.

Khi Ngọc dìu anh vào phòng thì bỗng dưng Hiếu không làm chủ được mình, anh lao tới ôm hôn Ngọc mãnh liệt rồi thủ thỉ.

- Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, dù thế nào anh cũng cưới em làm vợ nên việc gì em phải giữ gìn nữa. Chiều anh đi mà.

- Anh hứa sẽ cưới em chứ?

- Cái đó mà em cũng phải hỏi nữa sao, tất nhiên là điều mà anh mong ước bấy lâu nay.

Hiếu vừa dứt lời xong thì Ngọc đẩy Hiếu xuống giường còn cô thì từ từ kéo tuột váy xuống. Khỏi phải nói lúc đó Hiếu sung sướng cỡ nào vì cuối cùng anh cũng gạ gẫm được cô bạn gái nức tiếng ngoan hiền của mình. Vậy nhưng khi trong người đang háo hức thì Ngọc bỗng nói một câu khiến Hiếu không dám tin nó được thốt ra từ miệng cô người yêu.

- Em thừa biết là lâu nay anh cố dụ em vào nhà nghỉ muốn thỏa mãn, chắc hẳn anh cũng đã phải kìm nén nhiều đúng không?

- Thì anh cũng là đàn ông mà, làm sao…

- Anh không cần phải giải thích đôi co làm gì. Thực ra ngủ với anh cũng không thành vấn để, nhưng em hỏi thật, anh đủ sức chiều em không mà đòi lên giường?

Dụ dỗ mãi người yêu nhút nhát mới chịu qua đêm, vừa lên giường vật nhau điên cuồng em thỏ thẻ một điều, tôi liền bật dậy, bỏ chạy về nhà ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em… em đang nói cái gì vậy?

- Thú thật là em không ngoan hiền như anh tưởng đâu, trước khi đến với anh thì em cũng qua đêm với mấy gã đàn ông khác. Chỉ tiếc là mấy gã đàn ông đó kém cỏi không khiến em thỏa mãn chút nào. Hi vọng là anh sẽ không "yếu” như mấy gã đó.

Nói rồi Ngọc nhào đến ôm hôn lấy Hiếu trong sự ngơ ngác của anh, khi cô đang định cởi khóa quần thì Hiếu bỗng dưng hất mạnh Ngọc ra.

- Thôi dừng lại đi. Anh mất hứng rồi... - Hiếu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Cái gì chứ, không lẽ anh là gay sao?

- Em muốn nghĩ thế nào cũng được, cứ tưởng em là gái ngoan thì anh còn cưới. Chứ bây giờ biết em là hạng gái từng trải thì anh xin lỗi không thể giữ trọn lời hứa được.

- Anh….

Không để cho Ngọc kịp nói thêm câu gì, Hiếu vội vã bước đi. Trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng đau khổ, mất phương hướng vì cô bạn gái mà anh tưởng là ngoan hiền, thậm chí suýt chút nữa thì cưới lại có bộ mặt thật kinh khủng như thế. Lúc đó Hiếu cũng cảm thấy mình may mắn vì chưa rước phải của nợ ấy về nhà.

Gần đám cưới vẫn lỡ lầm lên giường cùng cô bạn thân, sáng hôm sau tôi trở nên say đắm không dứt ra được nhưng lại nhận về câu trả lời đắng ngắt

Gần đám cưới vẫn lỡ lầm lên giường cùng cô bạn thân, sáng hôm sau tôi trở nên say đắm không dứt ra được nhưng lại nhận về câu trả lời đắng ngắt

Tôi và người yêu chỉ còn ít lâu nữa là kết hôn nên tôi mới đi uống vài ly cùng cô bạn thân lâu năm của mình. Khi say thì chẳng ai làm chủ được mình, chúng tôi trao nhau những gì nồng nàn nhất.

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