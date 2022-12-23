Do ham muốn ân ái quá đà, tôi xấu hổ tột cùng khi thấy vợ đã làm chuyện tày trời này trước mặt

Tâm sự 23/12/2022 12:53

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, không biết vì sao tôi không còn được sung mãn như trước. Nhiều lần chỉ được hơn chục phút khiến vợ tôi bĩu môi, tỏ ý không hài lòng. Em trách rằng tôi không còn thương em nữa.

Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi mới cưới vợ được 4-5 năm nay. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và một con gái đáng yêu. Vợ tôi làm việc ở một hãng hàng không nên có gương mặt ưa nhìn, thân hình ổn. Tôi quen em trong 1 lần đi nước ngoài du lịch, tôi được em giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, không biết vì sao tôi không còn được sung mãn như trước. Nhiều lần chỉ được hơn chục phút khiến vợ tôi bĩu môi, tỏ ý không hài lòng. Em trách rằng tôi không còn thương em nữa. Từ đó, tôi thấy vợ không còn đòi hỏi, hay khao khát gần gũi tôi như trước. Qua một người bạn thân, tôi điên tiết khi phát hiện vợ đi ngồi uống cà phê với trai lạ. Thấy tôi nổi điên, vợ tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng đây là bạn làm ăn của cô ấy. Cô ấy cần gặp để bàn bạc về lô hàng mới.

Kiểm tra điện thoại của vợ, tôi tá hỏa khi thấy cô ấy trò chuyện, chat chit với cả tá trai trẻ, người là bảo vệ tại sân bay, người làm ở tổ phi công, thậm chí có cả nhân viên đang học việc. Vợ tôi vẫn quả quyết rằng cô ấy nói chuyện với họ chỉ vì mục đích công việc chứ không có ý gì khác. Vì chưa có chứng cứ rõ ràng nên tôi tạm cho qua.

Đỉnh điểm là đầu năm nay, tôi đưa vợ và con gái đi Đà Nẵng cùng công ty tôi. Vợ tôi tỏ ra rất hòa đồng với anh em trong công ty tôi, đặc biệt là mấy cậu nhân viên mới vào, đang thử việc. Chiều hôm đó, theo lịch, cả đoàn sẽ cùng đi leo núi, tuy nhiên vợ tôi nói rằng cô ấy mệt nên ở lại khách sạn chơi bài cùng mấy cậu nhân viên khác.

Do ham muốn ân ái quá đà, tôi xấu hổ tột cùng khi thấy vợ đã làm chuyện tày trời này trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chặng đường leo núi khá xa, thấy con gái kêu mỏi chân, đau chân, tôi đành đưa con về sớm khách sạn sớm hơn dự định để nghỉ ngơi. Về đến phòng, tôi tá hỏa khi không thấy vợ đâu, tôi gọi điện nhưng cô ấy không nghe máy nên đành để con lại phòng để đi tìm vợ.

Tôi đoán chắc chắn vợ tôi lại đi chơi bời cùng đám nhân viên trẻ của công ty tôi. Gõ cửa phòng của cậu nhân viên tên Lâm, tôi phải chờ một lúc lâu mới thấy cậu ấy mở cửa. Tôi điên tiết khi phát hiện vợ tôi quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù trong phòng. Vì công ty tôi có nhiều người nên tôi không muốn làm um chuyện, tôi vào phòng nói chuyện nghiêm túc với 2 người thì vợ tôi khóc lóc và nói rằng cô ấy bị đau bụng nên sang phòng Lâm để mượn cậu ấy chai dầu gió chứ 2 người chưa làm gì sai trái, có lỗi với tôi.

Tôi hơn 30 tuổi đầu rồi, đâu phải trẻ con, đâu phải thằng ngu mà tin chuyện của 2 người đó nói. Tôi giận quá nên đã đưa con gái về trước, bỏ mặc vợ ở lại. Mấy ngày nay, vợ tôi tỏ ra rất ăn năn, hối lỗi. Cô ấy nói rằng vì không được tôi chiều chuộng như xưa, cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm nên đã bị Lâm lừa gạt chứ cô ấy vẫn còn rất yêu tôi và con.

Mấy ngày nay, tôi nghĩ đến chuyện gia đình mà vừa đau đớn vừa xấu hổ. Chắc chắn chuyện vợ tôi dan díu với Lâm đã bị đồn đại, lan truyền khắp công ty rồi. Không biết tôi có nên tha thứ cho người vợ lăng nhăng, dâm đãng này hay không?

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