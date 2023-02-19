Đi nhầm tòa nhà chung cư cao cấp, loay hoay một hồi chưa rõ chỗ gửi xe, tôi câm lặng trước cảnh chồng và bồ dìu dắt nhau nơi ấy

Tâm sự 19/02/2023 21:33

Khi cố gắng nhìn hai bóng hình đang dìu nhau đi vào, tôi kinh hãi nhận ra đấy chính là chồng mình...

Tôi và chồng tôi bằng tuổi nhau, các cụ có câu "bằng tuổi nằm duỗi mà ăn", dù chúng tôi không thực sự giầu có, nhưng tôi vẫn thích câu này bởi vợ chồng tôi rất tâm đầu ý hợp, đồng cảm với nhau về nhiều thứ…

Ở độ tuổi 38, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá đầy đủ, một căn nhà khá rộng, đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố. Chồng tôi cũng có xe hơi đắt tiền để phục vụ công việc và gia đình. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng tạm hài lòng về cuộc sống của mình. Hơn tất cả, chúng tôi đã có hai nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.

Trong cuộc sống vợ chồng, mặc dù cũng có lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, không hài lòng về điều gì đó của nhau, nhưng cũng được giải quyết nhanh, không để xảy ra xích mích, giận dỗi kéo dài. Cũng thật may, ở độ tuổi này, cả hai vợ chồng đều chín chắn nên rất nhường nhịn nhau, tất cả vì con cái mà bỏ qua những cái nhỏ nhặt.

Bắt đầu ngưỡng cửa trung niên, tôi cũng khá lo lắng bởi đã bước sang giai đoạn không còn xuân sắc. Ý thức được về điều này, tôi cũng chịu khó tập luyện giữ gìn vóc dáng, dưỡng nhan để không bị "lép vế" trước chồng. Bởi anh ấy càng ngày càng phong độ, lịch lãm và rất trưởng thành.

Đi nhầm tòa nhà chung cư cao cấp, loay hoay một hồi chưa rõ chỗ gửi xe, tôi câm lặng trước cảnh chồng và bồ dìu dắt nhau nơi ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần đi gặp các bạn, tôi lại bị trêu là phải để ý giữ chồng cho thật chặt vì anh ấy ngày càng "ngon trai" hơn trước. Tôi chỉ biết phì cười, vì tôi rất tin tưởng chồng. Nhưng thực ra tôi đã lầm, vì quá yêu chồng nên mới nghĩ vậy chứ thực tế chồng tôi lại không như vậy.

Cách đây một tuần, một lần đến thăm hỏi chị bạn làm cùng công ty bị ốm, tôi vô tình đi nhầm tòa nhà trong khu đô thị có nhiều tòa chung cư cao cấp có hình dáng giống nhau.

Khi đang loay hoay tìm chỗ để xe máy trong tầng hầm, tôi thấy chiếc xe ô tô quen, nhìn kỹ biển số thì đúng là xe của chồng mình. Đang thắc mắc, định rút điện thoại ra gọi trêu chồng thì nhìn ra phía trước chỉ cách tôi vài chục mét là hình ảnh chồng tôi đang cầm tay một cô gái khá trẻ đẹp, hai người họ thỉnh thoảng lại quay sang ôm hôn, sờ soạng nhau khi vào lối thang máy tầng hầm đang vắng vẻ.

Tôi đứng ngây người ra vì sốc, cố trấn tĩnh, tôi lấy điện thoại ra định chụp lại ảnh, nhưng để kiểm tra xem có phải chồng mình không, tôi bấm gọi cho chồng và thấy anh ta rút điện thoại ra xem rồi tắt, sau đó nhắn tin lại cho tôi là đang bận họp. Vậy là đã rõ, người đó chính là chồng tôi. Khi tôi đuổi theo thì họ đã vào thang máy đi lên trên. Lúc đó tôi nghĩ, có đuổi theo cũng khó kịp được họ, nên đành ra về.

Đi nhầm tòa nhà chung cư cao cấp, loay hoay một hồi chưa rõ chỗ gửi xe, tôi câm lặng trước cảnh chồng và bồ dìu dắt nhau nơi ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả ngày hôm đó tôi rất sốc, không thể ngờ rằng chồng mình lại phản bội vợ con. Tôi cũng tự xem lại trong thời gian gần đây thì đúng là chồng tôi có một số biểu hiện bất thường như: hay đi về muộn, thỉnh thoảng còn gọi điện báo có việc đột xuất phải đi xa hôm sau mới về, dù bận nhưng lại đưa ít tiền cho vợ hơn trước…

Biết được chồng có bồ rồi, nên tôi nhờ người theo dõi biết họ hay gặp nhau ở đâu, vào khách sạn nào… Từ hôm đó đến nay tâm trạng tôi thật ngổn ngang. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện rủ thêm người ập vào bắt quả tang chồng ngoại tình rồi ly hôn. Song cũng lại nghĩ bỏ nhau rồi, các con sẽ chịu khổ.

Rất sốc và thất vọng về chồng, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nên cố giành giật lại chồng cho mình trước kẻ thứ ba trẻ đẹp, hay dứt tình ly hôn kẻ phản bội?

 

Đi họp lớp với chồng vui vẻ, bất ngờ nhìn thấy đứa trẻ từ trong nhà vệ sinh đi ra, tôi bủn rủn tay chân vì sự thật anh giấu kín

Đi họp lớp với chồng vui vẻ, bất ngờ nhìn thấy đứa trẻ từ trong nhà vệ sinh đi ra, tôi bủn rủn tay chân vì sự thật anh giấu kín

Mãi đến tận tối về, tôi phải mò vào tài khoản cá nhân để xem người ấy là ai thì sửng sốt khi thấy bức ảnh chụp chung.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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