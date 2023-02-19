Đi họp lớp với chồng vui vẻ, bất ngờ nhìn thấy đứa trẻ từ trong nhà vệ sinh đi ra, tôi bủn rủn tay chân vì sự thật anh giấu kín

Mọi chuyện thay đổi từ ngày tôi gặp anh. Qua một người bạn mai mối, tôi biết anh đi du học nước ngoài về, công việc tốt và rất đẹp trai. Lần đầu gặp anh, tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cách anh nói chuyện vui vẻ, hài hước và thông minh làm cho tôi quên mất sở thích sống độc thân. Còn anh cũng đã mến mộ nhan sắc của tôi ngay lần đó.

Ngày còn thanh niên, tôi vốn là một cô gái con nhà khá giả, nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng tính tình phóng khoáng nên tôi không thích bị chuyện yêu đương ràng buộc. Ngoài 30 tuổi, tôi vẫn là một cô gái độc thân.

Sau hơn 3 tháng tìm hiểu, tình yêu chớm nở, anh chính thức tỏ tình với tôi. Cảm giác tim đập chân run đúng nghĩa đã xuất hiện từ giây phút ấy. Chúng tôi đã có 1 năm yêu đương ngọt ngào trước khi quyết định làm đám cưới.

Biết tôi là con nhà khá giả, bố mẹ là người có tiếng tăm, anh có vẻ rất hài lòng. Ngay sau ngày hôm đó, anh tích cực nhắn tin, gọi điện cho tôi. Ngày nào anh cũng gọi tôi dậy, nhắc tôi ăn sáng, đi làm. Tối đến, anh liên tục hỏi han, mời tôi đi cà phê. Tất cả đã trở thành thói quen. Một ngày không nhận tin nhắn của anh là tôi bắt đầu nhung nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Thật không tin nổi người đàn ông tôi hết lòng tin yêu lại có bí mật lớn đến vậy.

Đối với tôi, anh luôn là người chồng hết lòng vì gia đình. Chỉ là hơn 3 năm ở bên nhau, chúng tôi vẫn chưa thể có con. Đi khám nhiều lần, bác sĩ nói nguyên nhân chính là do tôi. Vì cả hai đã có tuổi nên tôi vô cùng lo lắng. Tôi tìm mọi cách để tẩm bổ, chạy chữa với hi vọng sẽ sinh cho anh một cậu quý tử.

Anh chưa từng tỏ ra phàn nàn, khó chịu về chuyện con cái càng làm tôi yêu thương anh nhiều hơn. Bạn bè nói tôi tốt số vì có được người chồng tâm lý. Đàn ông giỏi giang lại là con trưởng mà không bận tâm chuyện vợ có bầu hay không, thực sự rất hiếm.

Câu khen ngợi ấy lại khiến tôi chột dạ. Thời gian đó, tôi hay thấy anh nhắn tin điện thoại đêm. Nhiều lúc tôi muốn tìm hiểu nhưng sợ anh phát hiện lại buồn.

Lần đó, biết anh đi họp lớp, tôi xin đi cùng để được gặp gỡ bạn bè anh. Hôm đó, tôi cố tình chọn bộ váy thật đẹp, xuất hiện lộng lẫy trước mặt bạn bè anh. Khi tôi bước vào, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc vì nhan sắc và sự sang chảnh của tôi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là ngoại hình của đứa trẻ tôi gặp ở sảnh khi đi vệ sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi, nhìn giống chồng tôi như lột. Tôi còn định gọi chồng ra cho anh xem thì thấy cháu bé bỏ chạy vào nơi tổ chức tiệc họp lớp, đứng bên một người phụ nữ có vẻ gầy gò. Qua giới thiệu, tôi biết đó là mẹ của đứa nhỏ. Chị ta từng là lớp phó đời sống lớp anh.

Lúc thấy vợ chồng tôi, chị có vẻ ái ngại. Mọi người nói chuyện về thanh xuân rất vui vẻ nhưng khi kể về chuyện tình ngày sinh viên của chồng tôi, tất cả như chùng xuống. Họ nhanh chóng lảng đi chuyện khác.

Hôm đó về, trong lòng tôi cứ bồn chồn, âu lo. Tôi mò tìm vào Facebook của chị lớp phó kia, tìm được trang cá nhân và những hình ảnh đăng tải. Quá bất ngờ, tôi biết chị làm mẹ đơn thân nhiều năm nay. Tức là từ khi mang bầu chị đã không có chồng bên cạnh.

Theo linh cảm của người phụ nữ, tôi tiếp tục lục tìm tất cả những gì trong Facebook của chị và các mối quan hệ liên quan thì bất ngờ thấy một bức ảnh quen. Đó là ảnh chồng tôi và chị ta chụp chung vô cùng tình tứ nhiều năm về trước.

Dù không có bằng chứng nhưng tôi vẫn thử tra hỏi chồng. Tưởng tôi đã nắm tất cả bằng chứng trong tay, anh vội quỳ sụp dưới chân tôi, ôm mặt khóc. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ. Anh thừa nhận mình và chị ta đã yêu nhau nhiều năm nhưng vì anh đi du học nên họ phải chia tay.

Anh cũng không hề hay biết về đứa trẻ đó. Cho đến khi cưới tôi, chị ta mới nói sự thật. Cũng từ đó đến nay anh luôn hối hận, cảm thấy phải có trách nhiệm với con trai của mình. Đó là lý do anh không quan trọng chuyện tôi có sinh được con hay không.

Suốt nhiều năm lấy nhau, anh luôn lén lút thực hiện trách nhiệm với “vợ con” của mình. Anh bắt người cũ phải cam kết không được để lộ mọi chuyện thì anh mới bằng lòng chu cấp. Nhưng hôm nay cô ta lại bất ngờ xuất hiện trong buổi hợp lớp dù biết anh mang vợ theo. Vậy cô ta có mục đích gì?

Nếu như vài năm nữa tôi không thể sinh con, liệu rằng anh có quay về bên người cũ và con trai không? Không ngờ, sau rất nhiều lựa chọn, cuối cùng tôi lại chọn nhầm người.