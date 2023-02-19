Kết hôn 3 năm, chồng thẳng thừng đưa đơn ly hôn vì không sinh được con, vô tình đi ngang cửa phòng, tôi rụng rời biết việc chồng lén làm mỗi đêm

Tâm sự 19/02/2023 11:40

Lúc đi ngang qua phòng, nghe được cuộc nói chuyện, tôi không khỏi rụng rời chân tay, chồng đã nhẫn tâm làm như vậy với tôi.

Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 3 năm nay nhưng chúng tôi vẫn chưa có em bé. Vợ chồng tôi từng đi khám và kết luận của bác sĩ là sức khỏe sinh sản của hai đứa hoàn toàn bình thường. Thế nhưng dù cố gắng ăn uống tẩm bổ và sinh hoạt tình dục đều đặn thế nào thì tôi vẫn không thể mang thai.

Cuối cùng sau những nỗ lực không thành công, tôi và chồng động viên nhau rằng cứ giữ tư tưởng thoải mái, con ắt sẽ về với chúng tôi. Nhoáng cái thế mà ba năm đã trôi qua. Nhìn các bạn cưới cùng thời điểm với mình đã có con bồng con bế mà tôi khao khát và thèm muốn vô cùng.

Có lần chồng tôi nói rằng anh đã tìm hiểu và phát hiện trong thực tế có không ít những cặp đôi như chúng tôi. Nghĩa là sức khỏe của cả hai người hoàn toàn bình thường nhưng lại không thể thụ thai. Song khi ly hôn và cưới người khác thì có thể sinh con bình thường.

Kết hôn 3 năm, chồng thẳng thừng đưa đơn ly hôn vì không sinh được con, vô tình đi ngang cửa phòng, tôi rụng rời biết việc chồng lén làm mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần ấy chồng đã nắm chặt bàn tay tôi rồi thốt lên một câu: “Đến lúc không thể kiên nhẫn hơn được nữa, có lẽ chúng ta cũng phải nghĩ đến phương án đấy, phải không em?”. Dù chuyện anh nói không biết có thật hay không nhưng lời đề nghị sau đó của anh khiến tôi thật sự rất buồn. Tại sao anh có thể dễ dàng nói ra hai từ ly hôn đến vậy?

Cách đây một tuần, nghĩa là 3 tháng sau cái ngày hôm ấy, chồng đã thẳng thừng đưa đơn ly hôn cho tôi. Anh không chỉ đưa ra giả thuyết nữa mà anh biến nó thành hành động thật sự. Chồng nói rằng anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Anh muốn có con và chắc chắn tôi cũng muốn được làm mẹ. Thôi thì chúng tôi ly hôn, cũng là tốt cho cả hai, để mỗi người có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực cho mình.

Đêm ấy tôi thức trắng không ngủ được, việc hạ bút ký vào lá đơn ly hôn chồng đưa thật sự vô cùng khó khăn. Tôi muốn kiên trì thêm, biết đâu rồi phép màu sẽ đến với chúng tôi? Nhưng có vẻ anh đã sốt sắng lắm rồi. Nếu tôi cứ níu kéo không buông, chẳng phải sẽ khó xử cho anh lắm sao? Trong hai chúng tôi chẳng ai là người có lỗi, chỉ trách duyên phận của chúng tôi mỏng manh quá mà thôi.

Kết hôn 3 năm, chồng thẳng thừng đưa đơn ly hôn vì không sinh được con, vô tình đi ngang cửa phòng, tôi rụng rời biết việc chồng lén làm mỗi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm tôi dậy vào toilet. Lúc đi qua phòng làm việc của chồng thấy ánh đèn vẫn hắt ra. Sau khi đưa đơn ly hôn cho tôi thì chồng không vào phòng ngủ. Chúng tôi thật sự đều cần không gian riêng để suy ngẫm về mọi chuyện. Anh cũng mất ngủ, lẽ nào anh cũng trằn trọc những cảm xúc giống tôi?

Thế nhưng khi đến gần cửa phòng làm việc của chồng và nghe được cuộc nói chuyện vẳng ra từ phía xong, tôi không khỏi rụng rời chân tay. Tôi đã khám phá ra một bí mật kinh khủng mà chồng che giấu mình trong 3 năm ròng rã qua.

Người nói chuyện cùng chồng tôi qua điện thoại chính là người yêu cũ của anh ta. Hóa ra thời điểm chồng tôi đi xem mắt để tính chuyện kết hôn với tôi thì người tình cũ của anh ta đã mang thai. Nhưng khổ nỗi bố mẹ chồng tôi kiên quyết phản đối cô ta về làm dâu. Về lý do ông bà không chấp nhận thì tôi cũng không rõ lắm, vì từ khi tôi về làm dâu, mọi người không bao giờ nhắc đến cô ta nửa lời, có lẽ sợ tôi ghen tuông. Tất nhiên tôi biết chồng từng có người cũ nhưng ai mà chẳng có quá khứ, có người yêu cũ chẳng phải quá bình thường hay sao. Có điều tôi không biết mối quan hệ giữa họ lại sâu đậm đến vậy.

Trở lại chuyện giữa chồng tôi và tình cũ. Họ buộc lòng chia tay nhưng chồng tôi đã lên một kế hoạch rất chu toàn về ngày đoàn tụ của họ. Anh ta thuê nhà để tình cũ ở dưỡng thai và sinh con, những năm qua chồng tôi vẫn chu cấp đều đặn cho mẹ con họ song ít đến thăm để tránh tôi nghi ngờ.

Điều kinh khủng nhất là trong mỗi lần ân ái, chồng tôi đều không xuất tinh nhưng vẫn giả vờ trước mặt tôi, sau khi rời giường vào nhà tắm thì anh ta mới tự giải quyết nốt phần còn lại. Đó là lý do mà tôi không thể mang thai dù 3 năm trôi qua. Sau đó anh ta diễn màn kịch “giải thoát cho cả hai” như tôi đã chứng kiến. Vén được bức màn bí mật về hành động và âm mưu đáng ghê tởm của chồng mà tôi không khỏi bàng hoàng, cay đắng. Mang hạnh phúc và tuổi thanh xuân của tôi ra làm trò đùa như vậy ư? Trong lòng tôi là một nỗi hận thù không thể dập tắt.

Hiện tại tôi vẫn im lặng coi như chưa biết gì và vẫn trì hoãn việc ký đơn ly hôn. Xin mọi người cho tôi vài chiêu cao tay để khiến anh ta phải trả giá thích đáng!

 

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Bất thình lình quay trở lại không báo trước, cảnh tượng trước mắt khiến tôi run chân không dám tin việc họ đã làm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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