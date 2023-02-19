Tôi về quê sinh con 3 tháng, lúc lên bất ngờ bị osin chặn cửa, nghe lời tuyên bố, khẳng định điều này của cô ta, tôi choáng váng, sụp đổ

Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ mọi người ạ. Chứ nếu là thực tế thì sao lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra được?

Ai ngờ đâu khi mẹ con tôi khăn gói trở lại nhà thì đón chào tôi lại là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Tôi bấm chuông mãi Tuyết mới ra mở cửa. Tôi kinh hãi nhìn sự thay đổi đến chóng mặt của cô giúp việc nhà mình.

Xin nói thêm là khi tôi mang thai được 7 tháng thì chồng tôi đề nghị thuê người giúp việc. Anh bảo đằng nào ít nữa hết thời gian nghỉ thai sản tôi cũng phải đi làm lại, lúc ấy sẽ cần thuê người. Tốt nhất là thuê sớm từ bây giờ để họ quen dần với công việc và nếp sống của nhà tôi.

Cách đây 3 tháng tôi khăn gói về quê sinh con. Mẹ chồng bận rộn không thể lên thành phố giúp tôi trong thời gian ở cữ. Mẹ tôi cũng bận việc nọ việc kia, ngoài ra còn phải chăm sóc bố tôi thường xuyên đau ốm, bà cũng chẳng thể lên với con gái thời gian dài. Chồng tôi còn bận đi làm, do đó tôi đã quyết định về quê sinh con để mẹ đẻ chăm giúp.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe chồng nói hợp lý nên đã đồng ý. Sau đó anh dẫn về một cô gái trẻ tên Tuyết, giới thiệu là em họ xa của anh ở dưới quê. Cô nàng học hết cấp 3 thì nghỉ học đi kiếm việc làm, trong thời gian chưa kiếm được việc nào khác anh đã đề nghị em ấy về nhà tôi giúp việc. Tuyết là con gái nhà nông đã vất vả từ nhỏ nên rất chăm chỉ và thạo việc. Tuyết cũng mau mồm miệng nên tôi quý mến và nhận luôn em ấy vào làm.

Trong thời gian tôi về quê sinh con, Tuyết vẫn ở lại cơm nước và dọn dẹp cho chồng tôi. Tuyết là một cô gái trẻ nhưng vì có quan hệ họ hàng với chồng nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ và lo lắng. Còn chồng tôi cứ 2 tuần là anh lại về thăm vợ con một lần, mọi thứ rất suôn sẻ và thuận lợi.

Khi con được 3 tháng, tôi quyết định trở lại thành phố. Sức khỏe của tôi đã hồi phục tốt và con cứng cáp hơn, khi trở lại thành phố còn có Tuyết giúp đỡ nên tôi không cần ở quê nhờ vả bà ngoại nữa. Xa chồng lâu tôi cũng thấy rất nhớ anh.

Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ đâu khi mẹ con tôi khăn gói trở lại nhà thì đón chào tôi lại là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Tôi bấm chuông mãi Tuyết mới ra mở cửa. Tôi kinh hãi nhìn sự thay đổi đến chóng mặt của cô giúp việc nhà mình. Cô ta không còn ăn mặc giản dị như trước, thay vào đó là một bộ váy mát mẻ và trang điểm kỹ càng. Nhìn Tuyết xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều, đâu còn bóng dáng một cô gái quê lên thành phố giúp việc nữa.

Khi tôi còn chưa kịp thắc mắc về sự biến chuyển nghiêng trời lệch đất của Tuyết thì cô nàng đã chắn trước cửa không cho mẹ con tôi vào nhà. Cô ta vênh mặt nói: “Tốt nhất là chị bế con quay trở lại quê đi hoặc tìm chỗ khác mà sống. Nữ chủ nhân của căn nhà này đã đổi rồi, không phải là chị nữa mà chính là tôi đây! Trong mấy tháng qua chị không có nhà, đêm nào tôi và chồng chị cũng quấn quýt với nhau. Anh ấy nói rằng sẽ bỏ chị để cưới tôi làm vợ đấy. Nên tốt nhất chị biết điều thì hãy cuốn xéo đi trước khi bị anh ấy đuổi thẳng cổ…”.

Lúc ấy tôi mới choáng váng biết được Tuyết thật ra không phải là em họ của chồng tôi. Cô ta chỉ là nhân viên một quán ăn mà chồng tôi vô tình gặp gỡ. Rủ lòng thương cho hoàn cảnh của Tuyết, chồng tôi đề nghị cô ta về làm giúp việc cho nhà mình. Nhưng vì sợ tôi nghi kỵ nên đã nói dối là em họ. Khi tôi đi vắng, trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, chồng tôi thì xa vợ thiếu thốn còn Tuyết thì có âm mưu soán ngôi bà chủ. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Tôi gọi điện ngay cho chồng về đối chất. Anh ta cũng rất bất ngờ trước màn khẳng định vị thế của Tuyết. Những gì chồng tôi muốn giấu thì Tuyết tông tốc kể hết với tôi rồi. Chồng tôi chỉ còn cách cúi đầu nhận tội và xin tôi tha thứ. Anh ta bảo rằng vì xa vợ thiếu thốn nên mới yếu lòng ngã vào vòng tay Tuyết. Chỉ là thuần túy giải quyết nhu cầu chứ làm sao anh ta có thể cưới Tuyết được?

Hiện tại chồng tôi đã đuổi Tuyết đi và năn nỉ tôi bỏ qua cho cho anh ta một lần. Tôi đau đớn và căm hận khi bị chồng lừa dối, chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Thế nhưng nhìn đến con gái mới được 3 tháng tuổi mà tôi lại chùn lòng không thể hạ quyết tâm. Có lẽ tôi nên cho chồng một cơ hội để sửa đổi đúng không mọi người?