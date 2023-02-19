Sắp cưới, bạn gái bị sếp gạ gẫm mà tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, nghe điều em thổ lộ mà tôi rơi nước mắt

Tâm sự 19/02/2023 12:54

Em thổ lộ cho tôi nghe hết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhục để em đi làm vì điều cay đắng này.

Bạn gái tôi không phải là loại đàn bà lẳng lơ, đào mỏ. Cô ấy thực sự là người sống tử tế, nhân hậu và tốt nết vô cùng. Chính vì những điều này mà tôi càng yêu và trọng bạn gái mình hơn. Bây giờ, cô ấy phải nín lặng, chấp nhận cảnh ông sếp cứ ỡm ờ như thế là cả một nỗi đau mà cô ấy gồng mình gánh chịu.

Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm. Lẽ ra, chúng tôi sẽ cưới nhau trong năm nay nhưng mọi chuyện bị đổ bể chỉ vì… tôi mắc bệnh. Căn bệnh của tôi tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần nhiều tiền để chữa trị. Gia đình tôi lại nghèo, dù đã cố gắng hết sức để thêm thắt nhưng cũng không đủ tiền cho tôi chạy chữa.

Sắp cưới, bạn gái bị sếp gạ gẫm mà tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, nghe điều em thổ lộ mà tôi rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái tôi xinh đẹp lắm, cô ấy da trắng, vóc dáng cân đối, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe. Người như cô ấy ra ngoài bao đàn ông si mê theo đuổi. Vậy mà suốt 4 năm qua, ở bên tôi, chưa bao giờ cô ấy có kiểu đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng nhiệt tình, chung thủy. Ngay cả khi tôi ốm đau, bệnh tật như vậy, cô ấy cũng quyết không chia tay dù có đôi lúc chán quá, tôi đã gắt lên đòi bỏ nhau để cô ấy tìm người khác tốt hơn.

Chuyện tôi bị bệnh, chúng tôi vẫn giấu bên nhà cô ấy. Dám chắc biết chuyện này, không bao giờ bố mẹ cô ấy chấp nhận. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con mình tìm được người tử tế, nương tựa. Hai bác có thể quý tôi nhưng cũng sẽ sợ con mình vất vả. Mà cứ nghe tới cảnh đàn ông bệnh tật, không thể làm trụ cột được là họ đã sợ rồi. Cô ấy nói phải giấu kín chuyện này, cố gắng chạy chữa cho tôi xong, khỏe mạnh bình thường lại thì hai đứa mới về xin cưới…

Khoảng 2 năm nay, tôi hầu như không đi làm được mấy. Chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở với nhau. Tôi vẫn đi làm, nhưng chỉ làm được việc nhẹ nhàng, lương tháng chẳng đáng bao nhiêu… Đã thế tiền chữa bệnh của tôi cũng khá tốn kém. Tất cả đều dồn lên vai cô ấy cả.

Sắp cưới, bạn gái bị sếp gạ gẫm mà tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, nghe điều em thổ lộ mà tôi rơi nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái tôi đang làm cho một công ty tư nhân, thu nhập cũng rất khá. Nhờ có thu nhập như vậy mà cô ấy mới đủ tiền trang trải cho cả chuyện sinh hoạt của hai đứa lẫn thuốc thang cho tôi. Nhưng rồi một hôm về nhà, cô ấy bật khóc…

Cô ấy kể ở công ty có tay giám đốc già, lúc nào cũng có ý gạ tình. Mặc dù cô ấy đã giữ khoảng cách nhưng hắn ta vẫn có vẻ thô lỗ. Hắn bắt cô ấy chuyển bàn làm việc vào ngồi cùng phòng, khi thì giở trò đụng chạm, lúc thì cứ tiến lại gần rồi nói lời gạ gẫm…

 

Cô ấy cảm thấy ghê sợ, muốn chống lại nhưng biết làm như vậy là phật ý ông ta, có thể sẽ bị đuổi việc, mà chúng tôi lại đang cần tiền để theo chương trình điều trị nên cô ấy lại không dám. Vậy là đổi lại, cô ấy cứ phải lặng thinh, nhẹ nhàng với ông ta. Có gì quá lắm mới dám kháng cự.

Bạn gái tôi nói chỉ còn vài tháng nữa là tôi điều trị xong, lúc đó cô ấy sẽ tính cách khác chứ không thể chịu đựng được cảnh này. Nhìn bạn gái mình ngày nào đi làm cũng run sợ, chỉ lo hôm nay đến lão ta có gì đó không kiềm chế thì lại khổ mà tôi xót xa vô cùng. Tôi hận bản thân mình đã làm khổ bạn gái. Tôi thấy mình bất lực khi vợ tương lai bị kẻ khác lợi dụng mà phải cắn răng im lặng…

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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