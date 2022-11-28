Đi công tác về, chồng hí hửng lao ngay tới chỗ bồ nhí 'hâm nóng tình yêu' nhưng anh chẳng ngờ lại được xem 'cảnh nóng' do tôi lên kế hoạch trước

Tâm sự 28/11/2022 18:51

Vừa xuống tàu, Tài đã nhận được ngay tin nhắn của cô ả: "Anh ơi, em nhớ anh quá. Đến luôn với em để hâm nóng tình yêu nào". Đọc tin của Ngân mà Tài không khỏi ngạc nhiên bởi anh chưa hề nói cho Ngân biết mình đã đi công tác về. Anh muốn tạo bất ngờ cho ả.

 

Nghi tâm sự, cô với Tài chồng cô cưới nhau tính tới nay cũng được gần 7 năm. Cuộc sống hôn nhân khá viên mãn. Chồng cô là người thành đạt, kiếm tiền giỏi, lại sống có trách nhiệm với gia đình. Có thể nói, trong mắt mọi người, gia đình cô được xem là khuôn mẫu lý tưởng cho một mái ấm hạnh phúc.

Chính bản thân Nghi cũng rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Cô luôn nghĩ mình may mắn khi được làm vợ Tài. Chỉ cho tới khi tận mắt chứng kiến anh ôm hôn ả đàn bà ấy đi ra từ nhà nghỉ, cô mới biết mình bị chồng phản bội.

Nghi kể, những ngày ấy cô gần như suy sụp hoàn toàn. Bao đêm thức trắng trong nước mắt. Ghen có, hận có, nhưng cô không muốn làm ầm mọi chuyện ngay. Bởi Nghi nói, cô là người trọng sỹ diện. Hơn nữa cô cũng muốn điều tra xem chồng với cô ả kia đã đi xa tới đâu rồi.

Chấp nhận bỏ ra 1 khoản chi phí không hề nhỏ thuê người điều tra. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Nghi đã nắm rõ thông tin về ả bồ của Tài.

Cô ả tên Ngân, là sinh viên mới ra trường, trẻ trung, xinh xắn, đúng là nhìn "rực lửa" hơn Nghi rất nhiều. Có điều nàng ta thuộc dạng bán sắc nuôi thân, chuyên cặp với đàn ông giàu có thành đạt để moi tiền từ họ. Tài cũng chỉ là 1 "nạn nhân" không hơn không kém.

Đi công tác về, chồng hí hửng lao ngay tới chỗ bồ nhí 'hâm nóng tình yêu' nhưng anh chẳng ngờ lại được xem 'cảnh nóng' do tôi lên kế hoạch trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiểu rõ về đối phương, Nghi bắt đầu thư thả ra tay từng bước một. Còn với Tài, Nghi vẫn tỏ ra vui vẻ, chăm sóc anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời gian sau, Tài phải lên miền ngược công tác 1 tháng. Ngày nào anh cũng gọi điện dỗ dành người tình, có hôm nhắn tin với ả tới tận nửa đêm. Vậy nhưng với vợ, Tài lại thờ ơ có khi cả tuần mới gọi về một lần, cũng chỉ hỏi dăm ba câu ba điều rồi cúp máy.

Đợi mãi chuyến công tác mới kết thúc, Tài mau mải kéo hành lý ra ga về Hà Nội. Mặc dù nhớ bồ nhưng Tài tính về thẳng nhà trước, mai sẽ dành cả ngày bên Ngân. Vậy mà vừa xuống tàu, Tài đã nhận được ngay tin nhắn của cô ả: "Anh ơi, em nhớ anh quá. Đến luôn với em để hâm nóng tình yêu nào".

Đọc tin của Ngân mà Tài không khỏi ngạc nhiên bởi anh chưa hề nói cho Ngân biết mình đã đi công tác về. Anh muốn tạo bất ngờ cho ả.

Nghĩ tới đây, Tài mỉm cười hạnh phúc nghĩ chắc do hai người cùng lúc nghĩ tới nhau nên có thần giao cách cảm. Vậy là lập tức, Tài bắt xe tới thẳng nhà người tình, quên luôn lịch hẹn về ăn cơm với vợ.

Trên đường đến nhà Ngân, Tài ghé vào mua chai rượu nho để anh với ả nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ. Ngờ đâu tới nơi, Tài hí hửng mở cửa vào thì chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Ngân nào có đợi chờ anh để hâm nóng tình yêu như ả nhắn tin. Ngược lại, cô nàng đang hăng say "lăn lộn" với một gã đàn ông lạ mặt trên chính chiếc giường Tài mua cho ả.

Đi công tác về, chồng hí hửng lao ngay tới chỗ bồ nhí 'hâm nóng tình yêu' nhưng anh chẳng ngờ lại được xem 'cảnh nóng' do tôi lên kế hoạch trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông, cay cú, Tài lao vào túm lấy gã kia đấm lấy đấm để, rồi quay lại bạt cho Ngân cái bạt tai. Đỏ mặt tía tai, anh cắm cổ về thẳng.

Đến nhà, Tài đã thấy Nghi ngồi đợi sẵn ở cửa, anh thẫn thờ nhìn vợ trong giây lát rồi lao lại ôm ghì lấy Nghi thủ thỉ: "Chỉ có vợ mới là nhà của anh".

Câu nói nửa chừng nửa vực của Tài làm Nghi bấm bụng cười thầm. Không cần hỏi, cô cũng biết chuyện gì vừa xảy ra với chồng. Tài im lặng ôm vợ với mặc cảm tội lỗi mà không biết rằng, cảnh nóng anh vừa tận mắt xem do chính cô làm đạo diễn.

Nghi kể trong thời gian Tài đi công tác, cô đã thuê người theo đuổi Ngân. Cô không tiếc tiền đưa để gã cung phụng, mua sắm cho cô ta. Vốn hám của nên chỉ trong vòng có vẻn vẹn vài ngày, cô nàng đã ngoan ngoãn lên giường với gã. Đúng tối Tài về, Nghi yêu cầu gã lừa lấy máy của Ngân nhắn tin gọi Tài tới để anh được tận mắt chứng kiến. Kết quả Nghi đã thắng cuộc. Từ ấy, Tài cắt hoàn toàn liên lạc với Ngân và cũng không bao giờ ngoại tình phản bội vợ nữa.

Đêm tân hôn, vợ cuồng nhiệt như 'hổ đói' chẳng giống con gái lần đầu 'nếm mùi', tôi cảm giác như bị lừa ngay cả khi lấy vợ còn trong trắng

Đêm tân hôn, vợ cuồng nhiệt như 'hổ đói' chẳng giống con gái lần đầu 'nếm mùi', tôi cảm giác như bị lừa ngay cả khi lấy vợ còn trong trắng

Điều khó tin nhất là sau cái đêm kinh hoàng ấy tôi vẫn thấy được những giọt máu trinh trắng của vợ ở ga trải giường.

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