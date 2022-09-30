Đêm trước ngày lra tòa ly hôn, vợ làm điều quen thuộc này nhưng khiến chồng gục khóc thổ lộ điều giấu kín

Tâm sự 30/09/2022 11:46

Sáng hôm đó, chị tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày, bên cạnh đã không thấy anh. Chị buồn bã, định dậy thay đồ rồi đến tòa án. Nhưng cạnh giường, chị chợt thấy tờ giấy anh để lại: “Đừng đến tòa án nữa. Hãy mặc bộ đồ thật đẹp đợi anh cùng nấu một bữa cơm ngon, được không em?”

Chị và anh được xem là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà chị vốn nghèo khó trong xóm, ngược lại anh lại sống trong giàu sang. Cũng vì vài lần anh nghịch ngợm mà anh và chị quen nhau. Cứ như cách nhau cả một thế giới, vậy mà họ cũng có thể chơi với nhau từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Giữa họ ban đầu chỉ là tình bạn khó khăn giữa hai gia đình quá cách xa nhau. Dần rồi lớn lên, anh và chị cùng học cấp 3 và đại học, tình yêu cứ lớn dần lúc nào không hay.

Tất nhiên gia đình anh không chấp nhận cuộc hôn nhân quá chênh lệch này. Anh bỏ nhà đi cả năm trời, chị phải làm quần quật để giúp anh đóng tiền học phí. Anh chị đã phải đấu tranh suốt 3 năm dài như thế để được cái gật đầu từ ba mẹ anh. Nhưng họ có một điều kiện là chị phải nghỉ việc khi về làm dâu. Chị chấp nhận từ bỏ công việc và ước mơ của bản thân. Mọi điều lúc đó chị làm cũng chỉ vì anh.

Chị làm dâu khổ sở trăm bề. Nhà lầu 5 tầng nhưng mẹ chồng chị không muốn thuê người giúp việc, một mình chị phải lau dọn hằng ngày. Ba chồng lại khó ăn uống, chị làm đồ ăn lúc nào cũng không vừa ý ông. Quần quật cả ngày, nhưng chỉ cần thấy anh về là lòng chị lại hồ hởi như chưa hề thấy mệt mỏi. Nhưng chỉ có cách này ba mẹ anh mới chấp nhận chị, chị mới có một danh phận rõ ràng. Và anh buộc mình phải cố gắng làm việc để có được cái nhà để ra riêng. Anh phải đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ được chị.

Đêm trước ngày lra tòa ly hôn, vợ làm điều quen thuộc này nhưng khiến chồng gục khóc thổ lộ điều giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau được hai năm thì chị mang thai. Dù bầu bì cực nhọc nhưng chị cũng không được nghỉ tay, vẫn chậm chạp làm hết cái này đến cái kia. Rồi bé Ly chào đời. Vì là cháu gái nên ba mẹ chồng lại khó khăn hơn với chị. Không ít đêm chị khóc rưng rức ôm con, còn anh vẫn đang cặm cụi trên công ty. Đến năm thứ ba thì anh cũng có được căn nhà riêng, anh chị cứ vỗ về nhau, ổn rồi, ổn cả rồi. Họ đã nghĩ từ giờ có thể hạnh phúc trọn vẹn được rồi.

Nhưng chẳng ai ngờ được anh lại ngoại tình. Như thể trời đất sụp đổ trước mắt chị khi hay biết. Tất cả cũng chỉ vì từ khi dọn ra ở riêng, anh ngày càng bận rộn hơn. Chị vẫn chỉ ở nhà chăm lo gia đình, con cái. Anh đi đâu, anh làm gì, anh gặp ai, cũng dần dần chẳng nói với chị nữa. Anh có khó khăn gì thì người đầu tiên anh nghĩ đến đã không còn là chị. Chỉ vì anh nghĩ chị ở nhà không thì biết gì, hiểu được bao nhiêu? Và anh đã chọn một người khác san sẻ hết những điều đó, thay cho chị.

Ngày anh đặt lá đơn ly hôn trước mặt chị, chị đã gào khóc, nhào đến đánh anh yếu ớt. Anh vẫn để chị đánh, vì anh biết mình sai. Đàn ông ngoại tình luôn như thế, biết sai nhưng không muốn sửa. Những ngày sau chị đã thôi nức nở, im lìm, chị ký vào đơn ly hôn. Tối nay sẽ là đêm cuối cùng hai người là vợ chồng trước khi ra tòa. Chị muốn anh về nhà sớm, thay vì về trễ như mọi khi. Anh đồng ý.

Tối hôm đó, anh lặng người khi thấy chị mặc chiếc váy tháng lương đầu tiên. Đó là khi anh kiếm tiền bằng chính sức của mình, không còn bất kì sự giúp đỡ nào của gia đình. Chị vào bếp, nấu những món anh thích ăn nhất. Canh chua không bỏ giá, thịt kho không tiêu, đồ xào không hành. Những điều nho nhỏ ấy chị đều nhớ hết. Anh ngồi xuống ăn cùng chị và con. Anh thấy lạ, chỉ vì quá lâu rồi anh không ăn cơm chị nấu.

Chị muốn anh xem TV cùng chị, là chương trình gửi bài hát theo yêu cầu đã có suốt 10 năm nay. Đây là chương trình ngày trước anh và chị đã từng rất thích, anh còn từng gửi một lá thư thật dài cho chị trên đây. Hồi ức như chỉ mới ngày hôm qua. Cũng thế này, anh và chị ngồi cạnh nhau trong căn phòng trọ chật hẹp. Giờ đây, vẫn là chị ngồi bên anh , điều mà lâu lắm rồi hai vợ chồng không làm. Anh ngước mắt qua nhìn vợ. Chị vẫn vậy, vẫn ánh mắt mong chờ từng bài hát vang lên. Nhưng anh giật mình, sao chị lại gầy đến thế, thời gian đã in hằn hết thảy lên những nếp nhăn của chị. Giữa thực tại và quá khứ, anh thấy mình là kẻ tồi tệ hơn bao giờ hết.

Đêm trước ngày lra tòa ly hôn, vợ làm điều quen thuộc này nhưng khiến chồng gục khóc thổ lộ điều giấu kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chương trình kết thúc lúc 10 giờ đêm, anh và chị vào phòng ngủ. Anh đã lên giường, chị đến nằm cạnh anh, đưa cho anh một cuốn sổ.

- Công thức mấy món anh thích em đều có ghi lại. Anh có thể gợi ý để cô ấy nấu. Dù sao ăn ngon ngủ yên vẫn sẽ dễ chịu hơn

- Trời lạnh thì anh đừng có cố đi bơi, mũi đã không tốt, vẫn là nên cẩn thận

- Tối ngủ nên để bên giường một chai dầu. Hay cứ mua 1 lốc để ở nhà, vì anh sẽ chẳng nhớ anh làm mất chúng ở đâu đâu

- Anh hay để chìa khóa xe trong túi quần, đừng quên rồi lại kiếm cả buổi tối

- Anh lại hay đi vệ sinh rồi lại để điện thoại luôn trong nhà tắm. Đừng quên rồi lại phải loay hoay cả buổi

- Ba mẹ anh rất khó tính. Mẹ thích ăn hơi ngọt, ba lại thích mặn. Anh nói với cô ấy, vẫn là nên múc hai bát canh riêng cho hai người, vậy sẽ không bị la

...

Chị đã nói rất nhiều, nhiều đến mức chị ngủ thiếp lúc nào cũng không hay biết. Anh vẫn luôn im lặng nghe hết những điều chị nói. Trái tim anh từ những nhịp rung nhè nhẹ bỗng chốc vỡ òa. Vì những điều chị nói, có khi anh còn chẳng để tâm đến, vậy mà làm sao chị có thể nhớ được hết?

Chính là vì chị đã dành hết thảy thời gian và yêu thương của mình để dành cho anh. Chị không biết về thương trường, về hàng tá những vấn đề của anh, nhưng chị vẫn luôn biết cách yêu thương và dành mọi điều cho anh. Cho đến khi biết anh không còn ở bên, chị vẫn không yên tâm. Chỉ vì chị sợ anh sẽ không được nhân tình yêu thương như chị đã từng dành cho anh. Anh đã quên, mình từng yêu một người phụ nữ như chị. Anh đã quên, cho đến tận ngày cuối như thế này. Anh gục khóc, miệng thốt lời xin lỗi dù chị đã ngủ say.

Sáng hôm đó, chị tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày, bên cạnh đã không thấy anh. Chị buồn bã, định dậy thay đồ rồi đến tòa án. Nhưng cạnh giường, chị chợt thấy tờ giấy anh để lại: “Đừng đến tòa án nữa. Hãy mặc bộ đồ thật đẹp đợi anh cùng nấu một bữa cơm ngon, được không em?”

Chị nức nở, nhưng miệng lại mỉm cười.

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, thấy chồng quấn cô sinh viên trẻ đẹp, vợ cao tay làm ngay việc này, khiếp cặp tình nhân khóc lóc quỳ gối xin tha

Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, thấy chồng quấn cô sinh viên trẻ đẹp, vợ cao tay làm ngay việc này, khiếp cặp tình nhân khóc lóc quỳ gối xin tha

Chồng tôi sau đó cứ khóc lóc xin lỗi tôi không dứt. Anh mong tôi tha thứ cho anh, anh sẽ thay đồi. Đến bây giờ anh mới nhận ra không ai ngoài kia có thể tốt bằng vợ mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau