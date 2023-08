Đêm tân hôn vợ nằng nặc đòi ngủ riêng vì sợ động thai, 9 tháng 10 ngày sau chưa thấy vợ có dấu hiệu sinh, tôi sờ thử bụng thì sốc tột độ

Ngày trước tôi gặp vợ khi đã có người yêu 3 năm. Nhưng vì sự cố đêm đi liên hoan với công ty say quá, tôi và Hạ – đồng nghiệp – sau này là vợ tôi uống rượu say và đi quá giới hạn. Một tháng sau, Hạ khóc lóc nói với tôi em có bầu rồi, là sự cố đêm say rượu hôm đó.

Không biết phải làm thế nào khi đã lỡ làm việc tày trời khi đang có người yêu. Đứng trước sự lựa chọn, dồn ép của Hạ tôi quyết định chia tay người yêu để cưới em – làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông. Lần chia tay ấy khiến tôi hối hận, cảm thấy có lỗi với bạn gái lắm. Nhưng em chưa vướng bận gì, vẫn có thể lấy một người tốt hơn tôi. Còn Hạ có thai rồi, sẽ rất khó nếu tôi bỏ rơi em.