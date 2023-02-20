Đêm tân hôn vợ nằng nặc đòi ngủ riêng vì sợ động thai, 9 tháng 10 ngày sau chưa thấy vợ có dấu hiệu sinh, tôi sờ thử bụng thì sốc tột độ

Tâm sự 20/02/2023 09:24

Vậy mà Hạ bầu đến giờ đã được 9 tháng 10 ngày rồi vẫn chưa thấy em có dấu hiệu đẻ, thậm chí chẳng tăng cân và khác thời con gái chút nào.

Ngày trước tôi gặp vợ khi đã có người yêu 3 năm. Nhưng vì sự cố đêm đi liên hoan với công ty say quá, tôi và Hạ – đồng nghiệp – sau này là vợ tôi uống rượu say và đi quá giới hạn. Một tháng sau, Hạ khóc lóc nói với tôi em có bầu rồi, là sự cố đêm say rượu hôm đó.

Không biết phải làm thế nào khi đã lỡ làm việc tày trời khi đang có người yêu. Đứng trước sự lựa chọn, dồn ép của Hạ tôi quyết định chia tay người yêu để cưới em – làm tròn trách nhiệm của một thằng đàn ông. Lần chia tay ấy khiến tôi hối hận, cảm thấy có lỗi với bạn gái lắm. Nhưng em chưa vướng bận gì, vẫn có thể lấy một người tốt hơn tôi. Còn Hạ có thai rồi, sẽ rất khó nếu tôi bỏ rơi em.

Làm chồng Hạ, tôi gạt bỏ mối tình 3 năm sang một bên, toàn tâm toàn ý lo cho vợ bầu. Thế nhưng ngay đêm tân hôn, Hạ đã đòi ngủ riêng vì sợ động thai. Do không có tình cảm với vợ nên tôi cũng không quan trọng chuyện ngủ chung lắm. Miễn sao cô ấy cảm thấy thoải mái là được, bà bầu thì chắc khó chịu lắm.

Đêm tân hôn vợ nằng nặc đòi ngủ riêng vì sợ động thai, 9 tháng 10 ngày sau chưa thấy vợ có dấu hiệu sinh, tôi sờ thử bụng thì sốc tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ chung đã đành, đến việc đi khám thai hay được sờ vào bụng Hạ cô ấy cũng không cho tôi làm. Hạ bảo muốn đi một mình, nhà em có người làm ở phòng khám sản khoa nên tự đến đó khám, siêu âm được. Mỗi lần về Hạ đưa cho tôi giấy tờ khám thai, cảm giác có con thích thật. Lâu dần tôi cũng quên đi cảm giác có lỗi với người cũ.

Vậy mà Hạ bầu đến giờ đã được 9 tháng 10 ngày rồi vẫn chưa thấy em có dấu hiệu đẻ, thậm chí chẳng tăng cân và khác thời con gái chút nào. Tôi muốn đưa vợ đi bệnh viện tuyến trên khám thì Hạ từ chối, cô ấy vẫn kiên quyết đẻ ở huyện. Sợ vợ con có vấn đề về sức khỏe, đêm tranh thủ vợ ngủ say tôi vào phòng bên sờ thử bụng em xem thế nào. Thế nhưng vừa chạm vào, tôi đã sốc với thứ gì đó trồi lên ở bụng em.

Giật mình tỉnh giấc, Hạ la hét, tôi bật điện thì tá hỏa thấy bụng em rơi ra miếng vải tròn quấn giữ cố định ở bụng. Lôi mạnh nó ra, tôi bàng hoàng thấy bụng thật của em chẳng có gì là giống mang bầu cả. Biết mình bị lừa, bực mình tôi quát nạt, tra khảo Hạ, cô ấy mới run rẩy thú nhận:

“Ngày đó em yêu đơn phương anh lâu rồi, khi thấy anh ở bên chị Lê (người yêu cũ của tôi) em đã tìm cách qua đêm với anh, rồi giả có thai để được làm vợ anh, có được anh. Vì sợ lộ bụng bầu nên em mới đòi ngủ riêng, không cho anh đụng chạm. Em tính xin đứa trẻ sơ sinh nào đó bị bỏ rơi nhận làm con nuôi nhưng chưa tìm được. Em làm vậy chỉ vì sợ mất anh, muốn có anh mà thôi!”.

Đêm tân hôn vợ nằng nặc đòi ngủ riêng vì sợ động thai, 9 tháng 10 ngày sau chưa thấy vợ có dấu hiệu sinh, tôi sờ thử bụng thì sốc tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sốc với những lời vợ nói, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch, tôi bị lừa trắng trợn, mất người yêu vì sự ích kỷ, ghen tuông vớ vẩn của Hạ. Em đã làm giả phiếu khám thai, siêu âm để lừa tôi, vậy mà tôi tin để bị em lừa đến ngày hôm nay. Tức giận, tôi đuổi thẳng Hạ ra khỏi nhà mình, rồi lại nhớ đến Lê. Tôi tìm đến em, thú thật tất cả, nhưng Lê lại lắc đầu nói em sắp lấy chồng rồi. Nếu vẫn còn độc thân, em cũng không cho tôi cơ hội.

Rõ ràng tôi là người bị hại vậy mà sao Lê vẫn oán trách tôi chuyện cũ, rằng tôi không đáng mặt đàn ông? Đến bây giờ khi mất hết tất cả, tôi mới thấy mình khờ quá. Nếu ngày đó tôi đòi đi kiểm định cái thai, chờ Hạ đẻ xong thì mọi chuyện đã khác rồi.

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Tối ấy tôi vờ hỏi chồng trong lúc tôi đi vắng có vị khách nào ghé thăm hay không. Anh trả lời chắc nịch rằng không có. Rõ ràng anh ấy nói dối. Nhưng tại sao phải giấu giếm vợ?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

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