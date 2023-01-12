Đêm tân hôn 'nồng cháy' với chồng già U50 đến nỗi sập giường, tôi 'hóa đá' khi anh ấy thốt lên câu này

Tâm sự 12/01/2023 21:52

Chồng tôi 46 tuổi, đã từng có vài mối tình vắt vai nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Càng nhiều tuổi anh ấy càng ngại yêu. Cuối cùng thời gian thoi đưa, nhìn lại đã 46 tuổi mới cuống quýt tìm vợ và vớ ngay được tôi.

Tôi 34 tuổi mới lấy chồng, thuộc hàng quá lứa lỡ thì lắm rồi. Các anh chàng tầm tuổi tôi đã có vợ con cả, trai trẻ thì tôi không đủ khả năng vì nhan sắc bình thường, tài năng cũng có hạn. Qua người quen mai mối tôi quen người chồng hiện tại cũng thuộc hàng trai ế trương ra rồi.

Chồng tôi 46 tuổi, đã từng có vài mối tình vắt vai nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Càng nhiều tuổi anh ấy càng ngại yêu. Cuối cùng thời gian thoi đưa, nhìn lại đã 46 tuổi mới cuống quýt tìm vợ và vớ ngay được tôi. Hai đứa ế chỏng chơ, thấy điều kiện của nhau khá tương xứng, tính tình cũng coi như chấp nhận được nên lập tức tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng hồ hởi của đôi bên gia đình. Tống được hai của nợ là chúng tôi đi, bố mẹ tôi và bố mẹ chồng chắc phải vui mừng đến mức nhiều đêm không ngủ được ấy chứ.

Thời gian chúng tôi quen nhau cực ngắn, chưa đến 2 tháng, cho nên cũng không đứa nào gợi ý chuyện kia cả. Trong bụng nhủ thầm với nhau thôi để dành đến đêm tân hôn cho mới mẻ. Dù cả hai người chắc chắn đều đã có kinh nghiệm ít nhiều.

Trước khi tôi về nhà chồng, lũ bạn của tôi hiện giờ đã một nách hai con cả rồi, đều xúm xít vào lo ngại dùm tôi. Chúng nó bảo đàn ông 30 đương thì phong độ chứ ngoài 40 trở ra là bắt đầu xuống sức dần. Chồng tôi đã 46 tuổi thì e rằng khá uể oải rồi đấy. Nghe cũng thấy lo nhưng thực ra tôi lại chẳng để ý chuyện đó lắm. Thôi thì chỉ cần chồng yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, thế là đủ.

Đêm tân hôn 'nồng cháy' với chồng già U50 đến nỗi sập giường, tôi 'hóa đá' khi anh ấy thốt lên câu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng ai ngờ được giữa lúc cuộc vui đang diễn ra thì chiếc giường tân hôn yêu quý của chúng tôi bỗng dưng “uỳnh” một tiếng, sập xuống gãy nát.

Nghe tiếng động rung nhà, bố mẹ chồng đã gần 80 tuổi vô cùng thính ngủ lập tức chạy sang đập cửa hỏi han. Vợ chồng em trai chồng cũng tỉnh giấc, sốt ruột lao đến thăm hỏi. Em dâu đang có con nhỏ, đứa bé nghe động thức giấc gắt ngủ inh nhà.

 

Khi mọi người nhìn thấy hiện trường chiếc giường sập thì đều ngắc ngứ không nói nên lời. Sau đó chẳng ai bảo ai đều quay trở về phòng người đấy. "Khiếp, anh ấy gần 50 tuổi rồi mà vẫn còn phong độ quá nhỉ", tôi thậm chí còn nghe được tiếng em dâu thủ thỉ với chồng em ấy.

Trời ơi tôi có tiếng mà không được chút miếng nào. Chồng tôi chẳng đến mức uể oải như lũ bạn tôi dự đoán nhưng cũng ở mức bình thường không có gì đáng nói. Nguyên nhân khiến chiếc giường bị sập tan tành là bởi vì nó đã quá cũ, mối mọt ăn hỏng hết cả chân giường rồi còn đâu.

Lúc chỉ còn 2 vợ chồng, tôi tức giận chất vấn anh thì chồng khai thật chiếc giường đó anh xin được của 1 người bạn. Vợ chồng họ bỏ đi để mua giường mới.

Trước đó thậm chí chồng tôi còn không dùng đến giường, anh trải luôn đệm và chăn ngủ dưới sàn nhà. Phòng tân hôn anh tự sắm sửa, đến tận lúc rước dâu về tôi mới được đặt chân vào. Chồng có mua chăn gối mới phủ lên, nên tôi cũng không hề biết chiếc giường cũ hay mới.

 

“Thì tiết kiệm cho đỡ tốn tiền chứ sao nữa, em hỏi thế mà cũng hỏi”, chồng tôi gắt lên khi vợ hỏi tại sao anh không mua giường mới mà đi xin lại giườn cũ.

Và thế là vì cái sự tiết kiệm không phải lối của chồng mà sáng hôm sau vợ chồng tôi phải muối mặt đi mua giường mới. Khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng đêm tân hôn của chúng tôi quá mạnh bạo và cuồng nhiệt đến mức sập cả giường. Tôi vì muốn giữ sĩ diện cho chồng, nên không lên tiếng thanh minh, mặc kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ.

Không vui vẻ lắm khi có tiếng mà chẳng được miếng nào, song điều khiến tôi phiền lòng và ấm ức hơn cả đó là cái tính tiết kiệm quá mức của chồng. Đến độ vô tâm không thèm để ý đến cảm xúc của vợ. Cứ đà này chẳng biết chúng tôi chung sống với nhau có được hòa thuận hay lại cãi nhau suốt ngày. Xin chị em cho tôi vài cao kiến trị ông chồng hà tiện này với?

Trước khi nghỉ việc, người giúp việc tiết lộ 'bí mật đau lòng' về vợ khiến tôi 'hóa đá' ngay lập tức

Trước khi nghỉ việc, người giúp việc tiết lộ 'bí mật đau lòng' về vợ khiến tôi 'hóa đá' ngay lập tức

Đọc lá thư mà trái tim tôi vỡ nát thành trăm mảnh. Quá nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu tôi. Việc này như thế nào?...

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 35 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 20 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng