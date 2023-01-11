Đang 'ân ái cuồng nhiệt' trên giường, bỗng chồng hờ ngưng lại để làm việc vô nghĩa này khiến tôi 'tức điên máu'

Tâm sự 11/01/2023 12:56

Thấy tôi và anh đều đã lớn tuổi, lại qua lại suốt thời gian dài, cả 2 bên gia đình đều mong đợi đến ngày chúng tôi làm đám cưới.

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm việc trong ngành ngân hàng. Ở độ tuổi của tôi, nhiều người đã trở thành mẹ, có một gia đình đầy ắp tiếng cười. Thấy lũ bạn thân lần lượt đi lấy chồng, tôi cũng thầm mong đến ngày mình khoác lên mình bộ váy cô dâu rồi ngày mình đón đứa con chào đời.

Cường - người yêu tôi hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi hẹn hò, yêu thương nhau đã 7 năm trời. Tất nhiên, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi từng chia tay nhau nhưng chắc vì duyên số chưa tận nên tôi với anh lại nối lại. Nhiều người hỏi vì sao chúng tôi yêu nhau trong thời gian dài vậy mà chưa cưới nhau. Tôi cũng nói thật rằng tôi cảm thấy Cường chưa sẵn sàng để làm chồng, làm cha. Còn Cường thì thích chuyện yêu đương tự do hơn là hôn nhân ràng buộc.

Anh theo học một trường đại học làng nhàng và đi làm "chỉ vì đam mê". 6 năm sau khi ra trường, anh không làm ở công ty nào được quá 6 tháng. Chính vì vậy, đến bây giờ, anh vẫn chưa có công việc ổn định. Tuy nhiên, đi chơi cùng tôi, anh cũng chỉ chăm chăm điện thoại để chơi game. Thậm chí khi làm chuyện ấy, anh cũng chỉ qua quýt cho xong vì "đang dở trận". Tôi không ít lần chia tay vì Cường nghiện game, sống vô tâm. 

Sau đó, tôi và Cường đều yêu người khác, đều không hạnh phúc nên lại quay về bên nhau. Gần đây, Cường nghỉ việc, chỉ ở nhà chơi game để đốt tiền, giết thời gian. Tôi thấy vậy thúc giục anh đi tìm việc, kiếm thu nhập còn lo cho tương lai của chúng tôi sau này. 

Đang 'ân ái cuồng nhiệt' trên giường, bỗng chồng hờ ngưng lại để làm việc vô nghĩa này khiến tôi 'tức điên máu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng anh bảo anh đã suy nghĩ rất kỹ, từ giờ anh sẽ kiếm tiền nhờ game, làm giàu nhờ game. Trong trạng thái "ảo tưởng", anh kể cho tôi nghe về những tấm gương đã bán nhà, bán xe để lấy tiền chơi game và giờ đã trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Trong khi hiện tại, mỗi tháng anh chỉ kiếm được 2-3 triệu từ game. Tôi không biết bao giờ những lời "chém gió" của anh sẽ trở thành hịên thực.

Trong trạng thái "ảo tưởng", anh kể cho tôi nghe về những tấm gương đã bán nhà, bán xe để lấy tiền chơi game và giờ đã trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Thấy tôi và anh đều đã lớn tuổi, lại qua lại suốt thời gian dài, cả 2 bên gia đình đều mong đợi đến ngày chúng tôi làm đám cưới. Tôi bảo với mẹ rằng Cường không công việc, không nghề ngỗng thì mẹ tôi bảo nhà anh giàu, chẳng cần làm gì, mỗi tháng chỉ riêng thu tiền từ khách thuê nhà đã đủ tiêu "mệt nghỉ" rồi.

Hôm trước, mẹ anh cũng đến gặp tôi. Bác muốn tôi với anh cuối năm tổ chức đám cưới. Bác bảo, Cường tuy mải chơi, lười làm nhưng: "Cứ có vợ, có con rồi, bác tin rằng nó sẽ thay đổi. Nhiều người truớc kia cũng mải chơi như nó mà vợ con rồi cũng tu chí làm ăn đấy thôi."

Nghe lời "quảng cáo" của bác gái, tôi thấy lạnh sống lưng. Xin nói thật là Cường là người yêu và hiểu tôi nhất. Không ai mang đến cho tôi cảm giác yêu thương như Cường. Nhưng anh ấy lại đầy rẫy những khuyết điểm. Liệu tôi có nên vì tình cảm 7 năm mà bỏ qua những khuyết điểm đó và cưới anh ấy làm chồng hay không?

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