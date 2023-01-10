Sởn gai óc khi phát hiện 'bí mật kinh hoàng' bị giấu kín suốt 10 năm nay, lời giải đáp vì sao cô ấy nằng nặc đòi cưới tôi

Tâm sự 10/01/2023 16:53

Sau khi biết được bí mật kinh khủng mà vợ đã làm ngày xưa để cố cưới mình, tôi hận vợ tôi vô cùng.

Tôi với vợ là bạn học cùng lớp đại học. Ngày đó, trước khi cưới vợ, tôi từng yêu say đắm một cô bạn tên Lan. Lan với Phương- vợ tôi thân nhau như chị em ruột. Vì vậy, khi tôi với Lan có chuyện gì xích mích, tôi lại nhờ Phương nói giúp. Không ngờ chỉ vì những lần nói chuyện đó mà Phương đem lòng thương mến tôi. Tôi nhớ trong ngày sinh nhật của tôi, Phương đã tặng tôi một chiếc khăn tay và nhắn tin cho tôi rằng cô ấy yêu tôi thật lòng.

Trái tim tôi lúc đó chỉ có Lan nên tôi cũng khéo léo từ chối để Phương không buồn. Sau đó một thời gian, tôi với Phương hầu như không nói chuyện nữa. Tôi cố tình tránh mặt Phương để cô ấy quên tôi đi. Tuy nhiên, tôi với Lan lại gặp trục trặc. Tôi phát hiện có một anh chàng tên Thiện học trường khác đang theo đuổi Lan, bất chấp chuyện tôi và Lan đã là một cặp.

Hôm đó, tôi đến thăm Lan thì bắt gặp cô ấy đang cười nói với Thiện. Nhìn thấy cảnh đấy, tôi ghen quá nên đã trách móc Lan nặng lời. Lan vì tự ái nên cũng không giải thích nhiều và quyết định chia tay. Trong lúc tôi buồn chán và đau khổ nhất thì Phương tìm đến tôi và trao cho tôi cái ngàn vàng.

Tôi thử hẹn hò với Phương để quên Lan đi. Nhưng sau đó tôi biết rằng mình vẫn còn yêu Lan. Tôi đã hẹn gặp lại Lan để nối lại tình cảm. Tôi với Lan có quan hệ trong lần gặp lại đó. Đúng lúc tôi chuẩn bị nói lời chia tay Phương thì cô ấy báo tin mang bầu.

Đám cưới của chúng tôi được diễn ra một cách thần tốc. Bố mẹ tôi khá quý Phương vì cô ấy có công việc ổn định, gia đình cũng khá giả. Tuy nhiên, sau đám cưới, Phương lại lắp bắp nói với tôi rằng kết quả thử thai chỉ là nhầm lẫn. Phương đi khám thai thì bác sĩ bảo rằng cô ấy không mang bầu. 

Sởn gai óc khi phát hiện 'bí mật kinh hoàng' bị giấu kín suốt 10 năm nay, lời giải đáp vì sao cô ấy nằng nặc đòi cưới tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng chép miệng và nói rằng tôi với cô ấy đã cố gắng sau. Vậy mà 10 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa được tận hưởng niềm vui làm cha, làm mẹ. Nguyên nhân là do vợ tôi. Tôi với vợ đã bỏ rất nhiều tiền để chữa trị nhưng vô vọng.

Hôm đó, điện thoại của tôi bị hết dung lượng 4G nên tôi dùng nhờ máy của vợ để tra cứu thông tin. Không ngờ, tôi thấy người đàn ông tên Thiện nhắn tin cho vợ tôi. Ngoài việc hỏi thăm đơn thuần, anh ta nhắc lại chuyện ngày xưa. Thiện tiết lộ chính vợ tôi đã nhờ anh ta đến tán tỉnh Lan để chia rẽ chúng tôi.

"Cũng nhờ ông giúp mà ngày xưa tôi đã chiếm được anh Trung (tôi). Nhưng cưới được anh ấy rồi, tôi cũng có được hạnh phúc đâu. 10 năm rồi mà vẫn chưa có con cái. Làm IVF tốn bao nhiêu tiền của rồi lại thất bại. Chắc do ngày xưa tôi cướp người yêu của Lan nên giờ bị nghiệp quật rồi ông ạ", vợ tôi nhắn tin với bạn.

 

"Mà Lan giờ cũng là mẹ đơn thân thì phải, tôi vào Facebook của cô ấy thấy cô ấy có đứa con trai...trông giống chồng bà lắm", người đàn ông tên Thiện đó tiết lộ khiến tôi bàng hoàng. 

Sau khi biết được bí mật kinh khủng mà vợ đã làm ngày xưa để cố cưới mình, tôi hận vợ tôi vô cùng. Tôi tìm lại Facebook của Lan và tận mắt nhìn thấy cô ấy đang nuôi một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Đứa bé đó có đôi mắt rất giống tôi. Tôi nhắn tin cho Lan thì cô ấy thừa nhận rằng đang nuôi đứa con của tôi. Tôi còn thương Lan nhiều và cũng muốn nhận lại núm ruột của mình.

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