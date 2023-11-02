Đêm tân hôn, mẹ chồng trải ga giường trắng muốt, đang lo sợ thì chồng bất ngờ rút con dao làm một việc không ngờ

Tâm sự 02/11/2023 11:58

Mẹ anh không phản đối chuyện cưới xin, nhưng hôm đó ngồi nói chuyện, bà bóng gió nói nhà bà truyền thống, gia giáo, vì thế không chấp nhận con gái "hư hỏng".

Tôi và Định yêu nhau gần 2 năm thì tính đến chuyện cưới xin. Thời điểm đấy cả hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Định 30 còn tôi 17. Anh đi du học ở nước ngoài về, làm trong một tập đoàn đa quốc gia, còn tôi là nhân viên ngân hàng.

Thú thực, ở tuổi này, tôi cũng trải qua không ít các cuộc tình, cũng không còn trong trắng nữa. Thế nhưng khi đến với Định, tôi thấy anh khá truyền thống và nghiêm túc. Anh tuyệt nhiên không đòi hỏi gì tôi.

Yêu nhau lâu như vậy nhưng anh chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn chứ không bao giờ đòi vượt rào. Tôi dò hỏi, anh bảo anh không quá nặng nề vấn đề ấy, nhưng anh vẫn muốn giữ cho tôi đến ngày cưới. Tôi càng băn khoăn hơn, tôi còn gì đâu mà giữ với gìn.

Đêm tân hôn, mẹ chồng trải ga giường trắng muốt, đang lo sợ thì chồng bất ngờ rút con dao làm một việc không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần tôi đến nhà Định đầu tiên, tôi hơi sốc vì mẹ anh có vẻ khá phong kiến. Hôm đấy tôi mặc cái váy dài qua gối mà mẹ anh ngoắc riêng ra nói: "Lần sau cháu đến đừng mặc váy, nhà toàn đàn ông con trai thôi". Tôi tái mặt vâng dạ.

Mẹ anh không phản đối chuyện cưới xin, nhưng hôm đó ngồi nói chuyện, bà bóng gió nói nhà bà truyền thống, gia giáo, vì thế không chấp nhận con gái "hư hỏng". Tôi biết bà đang ý tứ nói đến cái gì.

Từ hôm đấy về, tôi lo lắm, chỉ sợ cưới về rồi biết mình không còn thì tôi sống không yên. Cực chẳng đã, tôi lên mạng cầu cứu, hỏi được chỗ bán màng trinh giả, tôi đánh liều đặt mua một cái, dự định sẽ dùng nó trong đêm tân hôn để lừa chồng. Thế nhưng đọc thấy mấy cái tác dụng phụ linh tinh, tôi hãi lại chẳng dám dùng.

Cuối cùng, cũng đến ngày đám cưới. Hôm đó trong lòng tôi giằng xé kinh lắm, buồn vui, lo lắng lẫn lộn. Lúc lên phòng tân hôn, tôi tái mặt khi thấy mẹ chồng đang xăn xắn trải tấm ga trắng muốt lên trên, tôi hiểu ngụ ý của bà nên càng lo.

Đêm tân hôn, mẹ chồng trải ga giường trắng muốt, đang lo sợ thì chồng bất ngờ rút con dao làm một việc không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc chỉ còn hai vợ chồng, tôi run rẩy ngồi ở đó, cắn răng thú nhận với chồng. Tôi thấy anh chẳng nói chẳng rằng, rút ngăn kéo ra con dao gọt hoa quả thì hoảng hồn, ai ngờ anh chích một chút ở đầu ngón tay, di vết máu xuống ga rồi nhìn tôi cười: "Anh xong rồi, tân hôn thôi vợ". Anh nói, anh không quan trọng quá khứ của tôi đâu, đừng căng thẳng. Hôm đó chúng tôi đã có một đêm rất ngọt ngào.

Sáng hôm sau, mẹ chồng lên gọi cửa, bà giả vờ đảo vào phòng, nhìn thấy vết máu, mẹ chồng vui mừng ra mặt. Bà đon đả nói, dậy chuẩn bị cơm nước với mẹ đi.

Đến giờ, khi đã về nhà anh nửa năm, có bầu hơn 3 tháng tôi vẫn thầm cảm ơn anh về bí mật đêm động phòng hôm ấy.

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