Đêm tân hôn khi chồng vừa cởi tấm áo trên người, vợ bỗng òa khóc nức nở và 1 tuần sau cưới đã muốn vội ly hôn

Tâm sự 16/12/2022 09:52

Chỉ đúng nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhờ có sự tác hợp của hai bên bố mẹ, đám cưới diễn ra nhanh chóng. Phát mừng rỡ vì cưới được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết

Một tuần sau ngày cưới, Hương chính xác vẫn là một cô vợ còn trinh nguyên. Hương thấy đớn đau thương cho chính mình khi mà cái tuần người ta gọi là “trăng mật” ấy, lẽ ra phải hạnh phúc ngập tràn thì giờ đây chỉ đầy nước mắt và những tủi hờn. Cô đã tự nhủ cố gắng bỏ qua, nhưng cứ mỗi lần gần chồng, nhớ tới hình ảnh đó cô lại không thể nào chịu đựng nổi. Hương nghĩ tới chuyện ly hôn, dù trong đầu cô cũng sợ bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Hương là một cô gái ngoan. Cái ngoan của cô không chỉ được hàng xóm láng giềng hết lời khen ngợi. Dù cho Hương đã từng yêu hai người nhưng đó đều là những mối tình trong sáng, thánh thiện. Hương và Phát quen nhau do người thân mai mối.

Ban đầu Phát không thực sự có ý định nghiêm túc Hương là bởi vì khi đó, Phát đang yêu một người khác. Anh và cô gái đó yêu nhau tới ba năm rồi, vậy mà gia đình anh không đồng ý. Mẹ anh nằng nặc bắt con trai phải về quê làm việc và cưới vợ ở quê. Là con trai duy nhất trong gia đình, Phát không thể làm khác được. Anh miễn cưỡng chiều theo ý bố mẹ chứ cũng chẳng mặn mà gì với việc đi gặp gỡ cô gái được giới thiệu.

Đêm tân hôn khi chồng vừa cởi tấm áo trên người, vợ bỗng òa khóc nức nở và 1 tuần sau cưới đã muốn vội ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, ngày chia tay người yêu cũ để về quê, Phát còn quyết định xăm nguyên một hình lớn kín ngực. Đó là hình cô người yêu cũ. Anh coi đấy là cách để ghi nhớ mãi cuộc tình này vì đã không dũng cảm để bảo vệ cô gái mà mình yêu và khiến cô ấy đau khổ. 

Thế nhưng chính Phát cũng không ngờ, anh lại yêu Hương thật. Thậm chí, anh còn si mê cô nhiều hơn là cô yêu lại. Chính anh là người đã chủ động nhiều hơn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị hút hồn bởi sự đoan trang và khéo léo, dịu dàng của Hương. Anh còn thấy so với cô gái mà anh từng yêu, Hương hơn hẳn.

Chỉ đúng nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhờ có sự tác hợp của hai bên bố mẹ, đám cưới diễn ra nhanh chóng. Phát mừng rỡ vì cưới được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhưng trong lòng anh vẫn còn canh cánh một nỗi lo… Nỗi lo về hình xăm trên ngực mình.

Và rồi, đúng như những gì anh hình dung. Đêm tân hôn, khi Phát vừa cởi tấm áo trên người mình ra, nhìn thấy hình ảnh một cô gái được xăm trên ngực chồng, Hương bật khóc. Không cần hỏi cô cũng biết đó là ai… Phát ôm lấy vợ giải thích:

“Anh xin lỗi, nó là chuyện quá khứ rồi. Ngày đó anh còn trẻ, tính khí bốc đồng… Anh cũng đã định đi xóa hình xăm đi nhưng nó quá lớn. Họ bảo xóa sẽ để lại sẹo khắp ngực, thậm chí còn khá nguy hiểm vì hình xăm quá to lại ở phần ngực…”.

Đêm tân hôn khi chồng vừa cởi tấm áo trên người, vợ bỗng òa khóc nức nở và 1 tuần sau cưới đã muốn vội ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc cho Phát cố giải thích, Hương khóc không ngừng. Cô ôm gối chạy sang phòng đối diện trên căn gác của nhà chồng rồi đóng chặt cửa lại. Đêm tân hôn của họ đã diễn ra như thế mà chẳng ai hay biết. Còn bây giờ, Hương cũng không thể tìm thấy cho mình một câu trả lời xem nên phải làm gì, không lẽ cả đời sống bên người chồng mà cứ khi nào gần gũi, ôm ấp lại thấy hình ảnh người tình cũ mà anh xăm lên ngực hiện hữu ngay trước mắt?

Sau đêm tân hôn nồng nàn, sáng ra chồng bỗng đi biệt tích, trên gối để lại một thứ khiến tôi căm hận tột độ

Sau đêm tân hôn nồng nàn, sáng ra chồng bỗng đi biệt tích, trên gối để lại một thứ khiến tôi căm hận tột độ

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và vui vẻ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đêm tân hôn cũng rất nồng nàn, đáng nhớ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 4 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 4 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa