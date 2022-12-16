Đêm tân hôn khi chồng vừa cởi tấm áo trên người, vợ bỗng òa khóc nức nở và 1 tuần sau cưới đã muốn vội ly hôn

Chỉ đúng nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhờ có sự tác hợp của hai bên bố mẹ, đám cưới diễn ra nhanh chóng. Phát mừng rỡ vì cưới được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết

Một tuần sau ngày cưới, Hương chính xác vẫn là một cô vợ còn trinh nguyên. Hương thấy đớn đau thương cho chính mình khi mà cái tuần người ta gọi là “trăng mật” ấy, lẽ ra phải hạnh phúc ngập tràn thì giờ đây chỉ đầy nước mắt và những tủi hờn. Cô đã tự nhủ cố gắng bỏ qua, nhưng cứ mỗi lần gần chồng, nhớ tới hình ảnh đó cô lại không thể nào chịu đựng nổi. Hương nghĩ tới chuyện ly hôn, dù trong đầu cô cũng sợ bố mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Hương là một cô gái ngoan. Cái ngoan của cô không chỉ được hàng xóm láng giềng hết lời khen ngợi. Dù cho Hương đã từng yêu hai người nhưng đó đều là những mối tình trong sáng, thánh thiện. Hương và Phát quen nhau do người thân mai mối.

Ban đầu Phát không thực sự có ý định nghiêm túc Hương là bởi vì khi đó, Phát đang yêu một người khác. Anh và cô gái đó yêu nhau tới ba năm rồi, vậy mà gia đình anh không đồng ý. Mẹ anh nằng nặc bắt con trai phải về quê làm việc và cưới vợ ở quê. Là con trai duy nhất trong gia đình, Phát không thể làm khác được. Anh miễn cưỡng chiều theo ý bố mẹ chứ cũng chẳng mặn mà gì với việc đi gặp gỡ cô gái được giới thiệu. Ảnh minh họa: Internet Thậm chí, ngày chia tay người yêu cũ để về quê, Phát còn quyết định xăm nguyên một hình lớn kín ngực. Đó là hình cô người yêu cũ. Anh coi đấy là cách để ghi nhớ mãi cuộc tình này vì đã không dũng cảm để bảo vệ cô gái mà mình yêu và khiến cô ấy đau khổ.

Thế nhưng chính Phát cũng không ngờ, anh lại yêu Hương thật. Thậm chí, anh còn si mê cô nhiều hơn là cô yêu lại. Chính anh là người đã chủ động nhiều hơn. Sau vài lần gặp gỡ, anh bị hút hồn bởi sự đoan trang và khéo léo, dịu dàng của Hương. Anh còn thấy so với cô gái mà anh từng yêu, Hương hơn hẳn. Chỉ đúng nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhờ có sự tác hợp của hai bên bố mẹ, đám cưới diễn ra nhanh chóng. Phát mừng rỡ vì cưới được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhưng trong lòng anh vẫn còn canh cánh một nỗi lo… Nỗi lo về hình xăm trên ngực mình. Và rồi, đúng như những gì anh hình dung. Đêm tân hôn, khi Phát vừa cởi tấm áo trên người mình ra, nhìn thấy hình ảnh một cô gái được xăm trên ngực chồng, Hương bật khóc. Không cần hỏi cô cũng biết đó là ai… Phát ôm lấy vợ giải thích: “Anh xin lỗi, nó là chuyện quá khứ rồi. Ngày đó anh còn trẻ, tính khí bốc đồng… Anh cũng đã định đi xóa hình xăm đi nhưng nó quá lớn. Họ bảo xóa sẽ để lại sẹo khắp ngực, thậm chí còn khá nguy hiểm vì hình xăm quá to lại ở phần ngực…”. Ảnh minh họa: Internet Mặc cho Phát cố giải thích, Hương khóc không ngừng. Cô ôm gối chạy sang phòng đối diện trên căn gác của nhà chồng rồi đóng chặt cửa lại. Đêm tân hôn của họ đã diễn ra như thế mà chẳng ai hay biết. Còn bây giờ, Hương cũng không thể tìm thấy cho mình một câu trả lời xem nên phải làm gì, không lẽ cả đời sống bên người chồng mà cứ khi nào gần gũi, ôm ấp lại thấy hình ảnh người tình cũ mà anh xăm lên ngực hiện hữu ngay trước mắt?

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