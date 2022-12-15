Lấy chồng già theo ý bố mẹ, đêm động phòng giả vờ say khướt, lay cũng không dậy, đến lúc chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi tá hoả phải răm rắp làm theo

Tâm sự 15/12/2022 10:51

Tôi chấp nhận gặp gỡ qua loa với Cường nhưng anh ta ngang nhiên cầu hôn tôi ngay trước mặt ông bà hai bên mà không cho tôi cơ hội để nói. Đám cưới của tôi nhanh chóng diễn ra sau đó.

Tôi năm nay 29 tuổi, bố mẹ tích cực mai mối cho tôi, với họ, chỉ cần tôi xuất hiện ở nhà ngày nào là áp lực và mệt mỏi ngày ấy. Dẫu sao tôi cũng không thể mang danh bất hiếu nên lần này, tôi đành đồng ý theo mong muốn của bố mẹ. Tôi gặp Cường. Cường hơn tôi 6 tuổi, đẹp trai và chững chạc. Nhà anh có điều kiện, bố anh ngày trước học cùng lớp đại học với bố tôi. Hai người thân nhau lắm thế nên mới có sự gán ghép định mệnh này.

Tôi chấp nhận gặp gỡ qua loa với Cường nhưng anh ta ngang nhiên cầu hôn tôi ngay trước mặt ông bà hai bên mà không cho tôi cơ hội để nói. Đám cưới của tôi nhanh chóng diễn ra sau đó. Đến ngày cưới, tôi cũng không thể tưởng tượng được là tôi sắp có chồng.

Lấy chồng già theo ý bố mẹ, đêm động phòng giả vờ say khướt, lay cũng không dậy, đến lúc chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi tá hoả phải răm rắp làm theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định trả thù bằng cách nhất quyết từ chối tân hôn. Tôi cố tình uống nhiều rượu, Cường không hề biết tôi giỏi khoản này nên khi vừa tầm, tôi lê lết lên phòng giả vờ say. Cường lên, thấy tôi nằm vật ở giường, vội vàng đến lay tôi dậy, tôi vẫn cố tình nhắm nghiền mắt. Gọi mãi không thấy tôi trả lời. Cường lấy điện thoại bấm gọi xe taxi với giọng hốt hoảng: "Anh tới ngay số nhà 18, Hoàng Quốc Việt, tôi cần đưa vợ đi viện gấp, ngay và luôn". Cường nói mà như hét lên. Rồi tiếp tục điện cho bố mẹ hai bên nói tôi đột nhiên bất tỉnh. Tôi thấy vậy liền tá hỏa tỉnh dậy nói tôi không sao, chỉ hơi mệt nên nằm ngủ.

Bất giác Cường chạy tới ôm tôi và nói "em có biết em làm anh lo lắm không, anh lay em mãi không dậy anh cứ ngỡ em làm sao đó, thôi không sao là may rồi, em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, anh gọi báo cho bố mẹ".

Lấy chồng già theo ý bố mẹ, đêm động phòng giả vờ say khướt, lay cũng không dậy, đến lúc chồng bất ngờ làm một việc khiến tôi tá hoả phải răm rắp làm theo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hiểu sao tôi cứ răm rắp làm theo lời Cường. Đêm đó chúng tôi không làm gì cả nhưng Cường nhất quyết đòi ôm tôi ngủ. Anh còn thì thầm thích tôi từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói. Những lời ấy quả nhiên có tác dụng, tôi bắt đầu yêu chồng tôi từ đó và 2 ngày sau, chúng tôi cũng có một đêm tân hôn tuyệt vời.

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