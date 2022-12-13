Tôi vốn sợ bóng tối lại nhát gan, vừa nhìn thấy cảnh ấy lập tức hết lên thất thanh.

Tôi và Cường yêu nhau gần một năm nay. Tôi hiện tại vẫn đang sống cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai. Mỗi lần muốn qua đêm ở ngoài với bạn trai là tôi lại phải nói dối bố mẹ. Rằng mình sang nhà đứa bạn thân ngủ. Rồi bảo nó bao che cho mình. Cường đang ở cùng với anh trai, anh ấy cũng chưa kết hôn. Mỗi khi anh trai đi vắng thì Cường mới đưa tôi về nhà ngủ. Hôm vừa rồi Cường nói anh trai đi dự tiệc sinh nhật bạn rồi ở lại đó luôn. Tôi bèn qua nhà anh chơi rồi ở lại. Hai đứa vừa nhâm nhi rượu vang vừa trò chuyện tâm sự, lúc đã ngà ngà say thì kéo nhau vào phòng riêng.

Đến nửa đêm tôi, tôi tỉnh dậy vào toilet. Vừa mở cửa phòng ngủ, tôi giật bắn mình khi nhìn thấy hai bóng người trên sofa giữa phòng khách. Tôi vốn sợ bóng tối lại nhát gan, vừa nhìn thấy cảnh ấy lập tức hết lên thất thanh. Hai bóng người kia luống cuống rời nhau ra rồi nhanh chóng mặc lại quần áo. Cường nghe tiếng tôi hét cũng choàng tỉnh chạy ra xem. Ảnh minh họa: Internet Điện bật sáng, bốn người chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Hai người kia, một người chính là anh trai Cường đáng lẽ ra ngủ ở nhà bạn nhưng bất chợt quay Về. Người phụ nữ còn lại, không ai khác chính là chị dâu tôi! Một sự trùng hợp đến kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

Chị dâu nhìn thấy tôi thì mặt cắt không còn giọt máu, lập tức nhào đến lắp bắp giải thích rằng mọi chuyện không như tôi nhìn thấy. Tôi chẳng hiểu không như tôi nhìn thấy là thế nào? Rõ ràng tôi trông thấy chị ta và anh trai Cường không mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Vậy còn sự thật nào khác được sao? Cường và anh trai cũng cực kỳ bất ngờ khi biết mối quan hệ giữa tôi và chị dâu. Có lẽ mối quan hệ giữa chị dâu tôi và anh ta chỉ là anh tình tôi nguyện, bảo sao Cường nói anh trai anh ấy chưa có bạn gái. Tôi căm phẫn lao lên tát cho chị dâu một cái đau điếng. Thời điểm đó tôi định lao về nhà ngay trong đêm để nói cho anh tôi biết bộ mặt thật của vợ anh ấy. Cường níu tay khuyên tôi hãy bình tĩnh, tha thứ cho chị dâu một lần. Rõ ràng rồi, anh em nhà Cường đâu muốn bản thân bị liên lụy. Nói thế nào thì việc cặp kè với vợ người khác cũng chẳng phải điều gì hay ho. Ảnh minh họa: Internet Từ hôm đó tới nay đã một tuần mà tôi vẫn khó xử vô cùng. Để chuyện vỡ lở ra, khổ cho anh tôi và làm mất lòng Cường lẫn anh trai anh ấy. Nhưng cứ để anh tôi bị dắt mũi, vợ ngoại tình vẫn chẳng hay biết, vẫn nâng như nâng trứng chị ta thì cay đắng và phẫn uất cho anh tôi quá? Nhỡ sau này chị ta còn cho anh tôi nuôi con người đàn ông khác thì sao? Tôi phải làm gì?

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