Chồng 'gieo quẻ' quyết sinh được con trai đầu lòng, tôi căng thẳng đến tột độ và rồi nghe lời mẹ chồng dặn 'Cứ nói bầu con trai đi, rồi mẹ giúp cho!’

Hiệp – chồng cô, to cao đẹp trai có công việc ổn định nhưng cũng thừa kế sự gia trưởng của bố. Cưới nhau được 6 tháng thì Hiệp bàn vợ chuyện con cái, Uyên cũng muốn có con nên đồng ý ngay. Ấy vậy mà mọi việc đâu như cô nghĩ, trước khi quan hệ để thụ thai Hiệp còn đi xem ngày xem giờ rồi tẩm bổ cho vợ đủ kiểu. Uyên thấy kì lạ nên hỏi chồng:

Yêu nhau cũng hơn 3 năm, bố mẹ ở nhà giục giã nhiều lắm rồi, chả nhẽ lại không cưới nên Uyên cũng nhắm mắt đưa chân. Cưới xong Uyên được ra ở riêng vì bố chồng muốn 2 người sống tự lập chứ không được dựa dẫm vào bố mẹ. Khỏi phải nói, Uyên vui như thế nào khi biết được tin đó. Ra ở riêng nghĩa là từ giờ cô và chồng sẽ được thoải mái, tự do.

- Con trai á. Nhà anh có phải trưởng đâu mà cần con trai. Lỡ em sinh con gái thì sao??

- Không phải con trưởng nhưng anh vẫn thích con trai.

Ảnh minh họa: Internet

Thả được 1 tháng thì Uyên dính bầu nhưng lại chẳng dám nói với chồng mà lại nói chuyện với mẹ chồng trước. Cô và mẹ chồng khá thân thiết nên cô luôn tìm đến để tâm sự và xin bà cho lời khuyên.

- Mẹ ơi, con thấy bố mẹ chẳng áp đặt gì nhưng sao anh Hiệp cứ cố chấp vậy. Con sợ lỡ mang bầu con gái thì bị anh cho bỏ mất.

- Nó giống bố nó, mẹ đã từng bỏ đi 1 đứa con chỉ vì nó là con gái con à. Mẹ đau lòng lắm nên sau này dù con có bầu con gái cũng phải nói dối là con trai. Con biết chưa để lỡ nó có ý định bắt bỏ, con còn cứu vãn tình hình.

Uyên xót xa nhìn mẹ chồng, cô vừa thương bà vừa lo sợ mình sẽ bầu con gái. Để cho chắc trước khi đi siêu âm cùng chồng Uyên đã lén đi siêu âm trước để biết trai hay gái. Dù bác sĩ không nói, nhưng nhìn mặt ông là cô biết khả năng con gái là rất cao. Uyên buồn rười rượi đi về như kẻ mất hồn. Nhưng nghe lời mẹ chồng, cô đưa cái giấy siêu âm có hình hài em bé mờ mờ, ảo ảo, vui mừng bảo anh: 'Con trai anh ạ'.

Nghe tin vợ bầu con trai Hiệp mừng lắm còn tổ chức ăn mừng, cô với mẹ chồng chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi. Sờ bụng cô thương con vô cùng, cô sợ sinh nó ra sẽ bị chính bố hắt hủi, còn cô có khi nào bị chồng lạnh nhạt hay không?? Mấy lần đi khám cô cứ lấy cớ để đi với mẹ chồng thay vì đi với chồng, cũng may bà nhiệt tình nên cô thấy đỡ áp lực hơn.

Đến tháng thứ 9, Uyên sợ hãi đến mức nhiều đêm mất ngủ thậm chí run rẩy. Rồi ngày đó cũng đến, ai cũng háo hức chờ đợi đứa bé chào đời còn cô và mẹ chồng thì lo ngay ngáy. Lúc cô vào phòng đẻ bà nắm chặt tay con dâu.

Khi nhận đứa bé trên tay, Hiệp bủn rủn vì nó là con gái chứ không phải con trai. Uyên nín thở bặm môi rồi cô bảo:

- Em biết anh thích con trai nhưng xin anh… đừng hắt hủi hay xa lánh nó. Nó là con mình anh à, em xin anh đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Hiệp nhìn vợ nghẹn ngào:

- Anh xúc động vì được làm bố thôi, còn con trai hay con gái với anh không quan trọng nữa. Cảm ơn em đã vất vả sinh con cho anh.

Uyên cười trong nước mắt, mẹ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ Hiệp thay đổi 180 độ như vậy mà không làm ầm lên là vì 10 phút trước mẹ chồng đã dẫn anh sang phòng đẻ bên cạnh để chứng kiến cảnh 1 ông bố khóc hết nước mắt khi mất con.

Giây phút ôm con vào lòng Hiệp đã khóc, anh khóc vì con anh đã được sinh ra mạnh khỏe, anh khóc vì anh may mắn hơn ông bố kia vì được làm bố trọn vẹn, đó mới là điều quan trọng nhất.

Uyên sau khi tỉnh táo hơn nghe được chồng kể lại câu chuyện đó thì giàn dụa nước mắt, cô đúng là tốt số mới vớ được bà mẹ chồng như thế này mà.