Đặt con ngủ xong, tôi ra ngoài xem chồng đã ngủ chưa hay anh vẫn đang làm việc. Bất ngờ là tôi không tìm được chồng đâu cả.

Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm nay, con trai đầu lòng mới được 5 tháng tuổi. Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà trông con. Gia đình hai đứa đều nghèo, lương thưởng không cao, tôi còn đang nghỉ việc, kinh tế một tay chồng lo liệu rất khó khăn và áp lực. Con trai tôi có nết ngủ rất ngoan, lại ăn sữa mẹ nên buổi đêm tôi rất ít khi phải tỉnh dậy dỗ dành con. Khi nào con ọ ẹ đòi ăn, tôi vạch áo rồi kéo con lại gần cho con ti là được. Sau đó hai mẹ con lại lăn ra ngủ. Giường hẹp nên sau khi tôi sinh con thì chồng ngủ bên phòng làm việc.

Hôm vừa rồi con tôi dậy ăn ti sau đó còn ị đêm. Thay bỉm, rửa ráy cho con xong xuôi thì tôi cũng tỉnh cả ngủ. Đặt con ngủ xong, tôi ra ngoài xem chồng đã ngủ chưa hay anh vẫn đang làm việc. Bất ngờ là tôi không tìm được chồng đâu cả. Ảnh minh họa: Internet Gọi điện thoại cho anh thì phát hiện chồng để điện thoại ở nhà không hề mang theo. Nửa đêm nửa hôm 12 giờ anh có thể đi đâu và làm gì? Bao câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi mà chẳng có lời giải đáp. Mãi gần 3 giờ sáng chồng tôi mới về. Tôi giả vờ như mình vừa bị đánh thức, hỏi chồng tôi đang làm gì. Anh hồn nhiên trả lời anh dậy vào toilet. Nhìn vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi của chồng, trong lòng tôi trào dâng bao nghi vấn.

Vì đã có nghi ngờ nên hôm sau tôi cất công chú ý động tĩnh của chồng. Và phát hiện khoảng gần 12 giờ đêm, lúc mẹ con tôi ngủ say thì chồng lẻn ra ngoài. Không yên tâm để con ở nhà, tôi mặc ấm cho bé rồi địu con đi theo dõi chồng. Và tôi đã nhìn thấy điểm đến của anh ấy, ngay bên lề đường, là một công trường xây dựng đang gấp rút hoàn thành tiến độ nên họ tổ chức cả làm việc ca đêm! Và chồng tôi xin làm lao động thời vụ ở đó. Tôi và con đứng lặng người nhìn chồng làm việc quần quật, đều là những công việc chân tay nặng nhọc cả. Tôi cứ đứng mãi như thế cả tiếng đồng hồ, chờ đến lúc anh làm việc xong. Nhìn thấy tôi và con đứng đợi, chồng giật nảy người rồi lúng túng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bước lên nắm chặt tay anh, hai vợ chồng im lặng về nhà. Quãng đường gần 2 cây số chúng tôi đi bộ không nói với nhau câu nào. Ảnh minh họa: Internet Lúc này tôi đã hiểu anh muốn kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con mà không quản ngại bất kể việc gì. Anh nói công ty bây giờ cũng khó khăn lắm, kinh tế khủng hoảng, nếu không cố gắng làm thêm thì sợ rằng không có tiền lo cho hai mẹ con tôi. Nghe anh nói, tôi bật khóc vì thương chồng, cảm động trước tình yêu thương và trách nhiệm của anh với gia đình, đồng thời cũng xót xa cho hoàn cảnh của chúng tôi quá. Biết bao giờ chúng tôi mới thoát khỏi cái nghèo để có cuộc sống dư dả hơn?

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