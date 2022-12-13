Sau đêm tân hôn 'mãn nguyện' bên chồng trẻ, sáng ra tỉnh giấc với tiếng thét thất thanh của mẹ chồng, tôi vội lao xuống thì bủn rủn biết được tin 'động trời'

Tâm sự 13/12/2022 09:22

Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi.

Tôi quen Phúc vừa đám cưới được 1 tuần. Chuyến du lịch trăng mật đã lên kế hoạch trước cũng bị hủy vì có một chuyện vô cùng sốc xảy ra. Trước đây, tôi ly hôn chồng vì khó có con, anh ta ngoại tình có con riêng bên ngoài, về nhà đòi chia tay. Còn Phúc là trai tân đàng hoàng, sức khỏe bình thường, anh đẹp trai lại khéo léo lắm. Tôi hơn Phúc 1 tuổi, về mọi mặt đều không xứng với chồng. Song Phúc nói anh thương tôi, anh không ngại chuyện tôi khó có con, cưới về hai đứa chữa chạy là được, giờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại lắm.

 

Mẹ Phúc ban đầu phản đối nhưng không lay chuyển được con trai, bà đành đồng ý. Tôi có kinh tế, ngoài đôi nhẫn cưới Phúc mua, còn lại mọi chi phí đều do tôi bỏ ra, đến tiền dẫn cưới gia đình anh mang đến nhà gái cũng do tôi đưa. Tôi hoàn toàn vui vẻ tự nguyện. Đêm tân hôn, dù hai đứa đã thuộc về nhau trước đó nhưng Phúc vẫn tỉ mỉ, lãng mạn và chu đáo, dành cho tôi một đêm tân hôn khó quên. 

Sau đêm tân hôn 'mãn nguyện' bên chồng trẻ, sáng ra tỉnh giấc với tiếng thét thất thanh của mẹ chồng, tôi vội lao xuống thì bủn rủn biết được tin 'động trời' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi. Phúc ậm ừ không muốn dậy, tôi bèn xuống nhà xem có chuyện gì. Tôi nhìn bộ dạng của mẹ chồng mà kinh hãi. Trên tay bà đang bế một đứa bé nhỏ xíu, chắc chỉ mới sinh không lâu.

Tôi bước nhanh đến, phát hiện có 1 tờ giấy rơi trên đất, mở ra xem mới biết là lá thư mà mẹ đứa bé để lại. Nhưng càng đọc tôi càng bủn rủn cả chân tay. Trong thư nói rõ cô ta là người yêu cũ của Phúc, bị anh ta bỏ rơi phũ phàng cách đây hơn nửa năm, dù biết cô ta đã mang thai mấy tháng. 

Đứa bé này đã được 1 tháng, cô ta còn trẻ, còn muốn tìm hạnh phúc khác nên đưa trả cho Phúc nuôi. Anh là bố ruột của đứa bé nên phải có trách nhiệm. Chuyện này không thể nói dối được vì chỉ cần đi xét nghiệm ADN là rõ ngay đứa bé có phải con Phúc hay không.

Mẹ chồng bảo nghe tiếng gọi bên ngoài bà bèn ra mở cửa, người kia thấy bà xuất hiện liền bỏ em bé lại đi luôn. Ban đầu bà không biết, lúc nhìn thấy là một đứa trẻ mới hét lên. Chuyện người yêu cũ Phúc, bà không hay biết gì.

Sau đêm tân hôn 'mãn nguyện' bên chồng trẻ, sáng ra tỉnh giấc với tiếng thét thất thanh của mẹ chồng, tôi vội lao xuống thì bủn rủn biết được tin 'động trời' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lát sau chính miệng Phúc xác nhận có chuyện đấy, anh ta bảo dù sao cũng là con ruột, mẹ nó không cần thì anh ta phải nuôi. Anh ta gọi điện cho cô người cũ, họ nói chuyện một hồi rồi anh tuyên bố từ giờ đứa bé sẽ ở đây, do tôi với mẹ phụ nhau chăm sóc.

Chuyện đã đến nước này, dù đau khổ khi bị Phúc lừa dối nhưng tôi đành cắn răng chấp nhận con riêng của anh. Có điều tôi nhận ra dường như sau đám cưới Phúc thay đổi hẳn thái độ với vợ, không còn quan tâm, yêu thương tôi như trước. Cảm giác như Phúc đến với tôi vì thấy tôi có điều kiện vậy. Cuộc hôn nhân này, tôi nên làm thế nào?

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Bà bầu thường hay thức dậy lúc đêm khuya, tối ngủ được một giấc rồi em thức dậy ra ngoài uống nước, đoán chừng khoảng 11 giờ đêm.

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