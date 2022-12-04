Đêm động phòng phát hiện vợ từng kết hôn, tôi mất bình tĩnh hất văng vợ xuống giường, đòi ly hôn nhưng mẹ lại bảo ‘chấp nhận con dâu này!

Tâm sự 04/12/2022 09:13

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường.

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận.

Đêm động phòng phát hiện vợ từng kết hôn, tôi mất bình tĩnh hất văng vợ xuống giường, đòi ly hôn nhưng mẹ lại bảo ‘chấp nhận con dâu này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng. 

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Đêm động phòng phát hiện vợ từng kết hôn, tôi mất bình tĩnh hất văng vợ xuống giường, đòi ly hôn nhưng mẹ lại bảo ‘chấp nhận con dâu này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

Từ khóa:   Tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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