Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng kêu la đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự 30/06/2023 09:55

Ngày anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ tôi vừa nhìn qua Ly thì đã không vừa lòng. Mẹ tôi chê chị nhìn ốm yếu không có sức sống, còn hỏi gặng anh tôi rằng có phải chị ấy có bệnh gì không?

Anh trai tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Anh có ngoại hình ưu tú, lại tài giỏi, luôn nghe lời bố mẹ tôi. Vì thế, bố mẹ tôi rất kỳ vọng vào người vợ mà anh tôi chọn. Ngày anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình, mẹ tôi vừa nhìn qua Ly thì đã không vừa lòng. Mẹ tôi chê chị nhìn ốm yếu không có sức sống, còn hỏi gặng anh tôi rằng có phải chị ấy có bệnh gì không?

Anh trai tôi từ trước đến nay chưa từng cãi lời bố mẹ. Nhưng lần này anh lại nhất quyết đòi cưới bạn gái, dù mẹ tôi không đồng ý. Sau đó 2 năm, hai người họ vẫn kiên trì không chịu chia tay. Hơn nữa, anh tôi thông báo Ly đã có thai, mẹ tôi đành xuôi theo con trai, không ngăn cản nữa.

Trước ngày tổ chức đám cưới, mẹ tôi gọi anh trai và chị dâu tương lai đến để hỏi han, sẵn tiện cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Mẹ tôi vẫn không vừa lòng với cô con dâu tương lai này nhưng bà chẳng thể ngó lơ đứa cháu nội đang tượng hình kia. Nhưng khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì Ly bất ngờ ôm bụng ngã ra sàn đau đớn. Cả nhà hoảng sợ nghĩ chị bị động thai nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng kêu la đau đớn, biết được sự thật mẹ tôi lên cơn đau tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng kỳ lạ là anh trai tôi lại ngăn lại, anh nói không cần phải đến bệnh viện. Dù ai hỏi gì, anh ấy chỉ mím chặt môi, mắt dần đỏ lên. Mẹ tôi không để yên, bà kiên quyết đòi Ly phải đi đến viện khám ngay. Anh tôi tức giận cãi lời mẹ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Ly thấy vậy thì đã thú thật chuyện tày đình giấu giếm gia đình tôi bấy lâu nay.

Hóa ra Ly phát hiện mình bị ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn cuối, chuyện mang thai cũng là giả. Mẹ tôi nghe thế thì lên cơn đau tim, ngất lịm đi, phải nằm viện mấy ngày. Khi tỉnh dậy, bà vừa khóc vừa trách Ly, bà hỏi rằng vì sao biết bản thân không sống được bao lâu mà còn không chia tay với anh trai tôi? Ly chỉ khóc rồi nói xin lỗi, còn anh trai tôi thì sầm mặt bảo vệ bạn gái đến cùng.

Sau khi mẹ tôi xuất viện, anh trai cũng không về nhà mà ở bên chăm sóc bạn gái. Mẹ tôi như già đi mấy tuổi, vì anh trai tôi cũng đã hơn 30 tuổi, giờ thế này thì biết bao giờ anh mới có thể lấy vợ sinh con đây?

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