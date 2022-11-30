Tiến là người nổi tiếng ăn chơi gia đình có điều kiện nhưng là người nơi khác mới cùng gia đình chuyển tới phố này, anh vì có tiền nên nhanh chóng bạn bè vây quanh, từ đó kết thân rồi qua đó quen Lan.

Lan yêu Tiến được gần nửa năm thì cưới hai người quen nhau qua mai mối nói đúng hơn là bạn bè đi chơi chung gán ghép rồi thành. Ban đầu vì tính cách hai người trái ngược nhau hiếm khi nói chuyện mà không tranh cãi nhưng sau đó chính nguyên nhân này khiến họ đến gần rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Nhưng từ khi chính thức thành đôi với Tiến ai cũng bảo trái dấu hút nhau tính cách ngược là bổ trợ nên hết sức ủng hộ nhưng cũng chẳng ít người dèm pha nói Tiến thế này thế nọ ăn chơi gia đình có điều kiện nên đua đòi..

Gia đình Lan vốn truyền thống cha mẹ là giáo viên dạy học khá nề nếp, kinh tế cũng tương đối khá giả cô cũng là người có học thức cá tính và chơi chọn bạn.

Thực chất Lan hiểu Tiến nhiệt tình vì bạn bè nên chi tiêu không tiếc chẳng có nghĩa anh đua đòi, có thể vì yêu nên 1 cô gái như Lan đã chấp nhận tính xấu anh vốn có - nhưng chắc chắn 1 điều anh chẳng tới mức tệ hại như bao người nghĩ.

Ngày về ra mắt cha mẹ anh ưng Lan lắm, họ là người kinh doanh nhưng không quá trọng tiền bạc Lan nghĩ vậy vì nếu so ra gia đình cô kém hơn hẳn về kinh tế dù vậy bố mẹ Tiến chẳng thể hiện thái độ chê bai hay xét nét gì..

Rồi đám cưới diễn ra cha mẹ Lan là người trọng tình nghĩa chỉ cần con gái mình yêu và người đó yêu con gái mình là được chứ chẳng quan trọng gì nhiều.

Nhưng đêm tân hôn mong chờ đó, hai người đang chuẩn bị "hành sự" Lan nghe tiếng hét chói tai vội kéo lại quần áo cùng Tiến chạy ra, lúc này thấy 1 người đàn bà hay nói đúng hơn là cô gái đầu tóc rũ rượi có lẽ thần kinh không ổn định đang đập phá hò hét bên ngoài.

Nhưng đêm tân hôn mong chờ đó, hai người đang chuẩn bị "hành sự" Lan nghe tiếng hét chói tai vội kéo lại quần áo cùng Tiến chạy ra - Ảnh minh họa: Internet

Định thần lại thì người đó đã bị cha mẹ và người giúp việc nhà Tiến mang đi nhưng lúc này Lan kịp nghe thấy cô ta gọi Tiến là chồng ơi cứu em.

Lan điếng người, sau đó vào phòng Tiến ấp úng mãi rồi giải thích, đó là vợ trước của anh, hai người chưa đăng ký vì cô ta chưa đủ tuổi, nhưng đã về sống cùng cũng xác định cưới xin tử tế chẳng may bị tai nạn rồi tâm lý không ổn định không nỡ đưa vào trại nên gia đình Tiến cưu mang luôn.

Đó là là cô gái mồ côi, nhưng ngoan giỏi nên Tiến yêu hết mực chẳng ngờ cuộc đời không như mơ tai họa ập đến đã hơn 2 năm chữa chạy mà chẳng khỏi, gia đình Tiến muốn Tiến cưới vợ dù vẫn chăm sóc cô gái đó nên chuyển tới đây..

Nghe mà xót xa cho cuộc đời của hai người mà cũng chính là của mình Lan chẳng thể nghĩ suy được gì hơn 1 tuần này cô như người mất hồn mà chẳng tìm ra được lối thoát, nên làm thế nào đây??