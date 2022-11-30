Đang chuẩn bị một đêm tân hôn mặn nồng thì nghe tiếng hét thất thanh, vợ vội mặc quần áo chạy ra để rồi chứng kiến và phát hiện sự thật kinh hoàng

Tâm sự 30/11/2022 09:07

Đêm tân hôn mong chờ đó, hai người đang chuẩn bị "hành sự" Lan nghe tiếng hét chói tai vội kéo lại quần áo cùng Tiến chạy ra, lúc này thấy 1 người đàn bà hay nói đúng hơn là cô gái đầu tóc rũ rượi có lẽ thần kinh không ổn định đang đập phá hò hét bên ngoài.

Lan yêu Tiến được gần nửa năm thì cưới hai người quen nhau qua mai mối nói đúng hơn là bạn bè đi chơi chung gán ghép rồi thành. Ban đầu vì tính cách hai người trái ngược nhau hiếm khi nói chuyện mà không tranh cãi nhưng sau đó chính nguyên nhân này khiến họ đến gần rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Tiến là người nổi tiếng ăn chơi gia đình có điều kiện nhưng là người nơi khác mới cùng gia đình chuyển tới phố này, anh vì có tiền nên nhanh chóng bạn bè vây quanh, từ đó kết thân rồi qua đó quen Lan.

Gia đình Lan vốn truyền thống cha mẹ là giáo viên dạy học khá nề nếp, kinh tế cũng tương đối khá giả cô cũng là người có học thức cá tính và chơi chọn bạn.

Đang chuẩn bị một đêm tân hôn mặn nồng thì nghe tiếng hét thất thanh, vợ vội mặc quần áo chạy ra để rồi chứng kiến và phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Lan điếng người, sau đó vào phòng Tiến ấp úng mãi rồi giải thích - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ khi chính thức thành đôi với Tiến ai cũng bảo trái dấu hút nhau tính cách ngược là bổ trợ nên hết sức ủng hộ nhưng cũng chẳng ít người dèm pha nói Tiến thế này thế nọ ăn chơi gia đình có điều kiện nên đua đòi..

Thực chất Lan hiểu Tiến nhiệt tình vì bạn bè nên chi tiêu không tiếc chẳng có nghĩa anh đua đòi, có thể vì yêu nên 1 cô gái như Lan đã chấp nhận tính xấu anh vốn có - nhưng chắc chắn 1 điều anh chẳng tới mức tệ hại như bao người nghĩ.

Ngày về ra mắt cha mẹ anh ưng Lan lắm, họ là người kinh doanh nhưng không quá trọng tiền bạc Lan nghĩ vậy vì nếu so ra gia đình cô kém hơn hẳn về kinh tế dù vậy bố mẹ Tiến chẳng thể hiện thái độ chê bai hay xét nét gì..

Rồi đám cưới diễn ra cha mẹ Lan là người trọng tình nghĩa chỉ cần con gái mình yêu và người đó yêu con gái mình là được chứ chẳng quan trọng gì nhiều.

Nhưng đêm tân hôn mong chờ đó, hai người đang chuẩn bị "hành sự" Lan nghe tiếng hét chói tai vội kéo lại quần áo cùng Tiến chạy ra, lúc này thấy 1 người đàn bà hay nói đúng hơn là cô gái đầu tóc rũ rượi có lẽ thần kinh không ổn định đang đập phá hò hét bên ngoài.

Đang chuẩn bị một đêm tân hôn mặn nồng thì nghe tiếng hét thất thanh, vợ vội mặc quần áo chạy ra để rồi chứng kiến và phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2
Nhưng đêm tân hôn mong chờ đó, hai người đang chuẩn bị "hành sự" Lan nghe tiếng hét chói tai vội kéo lại quần áo cùng Tiến chạy ra - Ảnh minh họa: Internet

 

Định thần lại thì người đó đã bị cha mẹ và người giúp việc nhà Tiến mang đi nhưng lúc này Lan kịp nghe thấy cô ta gọi Tiến là chồng ơi cứu em.

Lan điếng người, sau đó vào phòng Tiến ấp úng mãi rồi giải thích, đó là vợ trước của anh, hai người chưa đăng ký vì cô ta chưa đủ tuổi, nhưng đã về sống cùng cũng xác định cưới xin tử tế chẳng may bị tai nạn rồi tâm lý không ổn định không nỡ đưa vào trại nên gia đình Tiến cưu mang luôn.

Đó là là cô gái mồ côi, nhưng ngoan giỏi nên Tiến yêu hết mực chẳng ngờ cuộc đời không như mơ tai họa ập đến đã hơn 2 năm chữa chạy mà chẳng khỏi, gia đình Tiến muốn Tiến cưới vợ dù vẫn chăm sóc cô gái đó nên chuyển tới đây..

Nghe mà xót xa cho cuộc đời của hai người mà cũng chính là của mình Lan chẳng thể nghĩ suy được gì hơn 1 tuần này cô như người mất hồn mà chẳng tìm ra được lối thoát, nên làm thế nào đây??

Chuẩn bị động phòng thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem tôi mềm nhũn khi thấy thứ này?

Chuẩn bị động phòng thì đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng cứng dưới chăn, lật lên xem tôi mềm nhũn khi thấy thứ này?

Khi xích lại gần vợ, tôi đột nhiên cảm thấy có vật gì đó cứng cứng dưới chăn. Mặt mày tôi tái mép, chân tay mềm nhũn khi biết đó là thứ gì. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau