Đi công tác xa nhà nhờ bạn thân đến chăm con ốm, tới lúc về bắt gặp cảnh tượng kinh khủng trong nhà tắm tôi mới ngã ngửa...

Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng. Cả hai thằng cũng thèm yêu đương lắm chứ nhưng cái số hẩm hiu hơn nữa, tôi và Quốc gia cảnh đều khá nghèo, sợ không đủ tình phí để trang trải. Cả hai đều vừa đi học vừa đi làm, may sao cũng đủ vượt qua được 4 năm sinh viên.

Tôi và Quốc chơi thân với nhau từ những ngày cấp 2, cấp 3. Lên đại học 2 thằng tuy không học cùng trường nhưng lại trọ cùng nhau thế nên cực kỳ thân thiết. Nhiều người còn đồn đoán chúng tôi bị "gay", có vấn đề vì suốt quãng thời đi học đến sinh viên cả tôi và Quốc đều chẳng có lấy mảnh tình vắt vai.

Ra trường Quốc may mắn xin được vào làm một công ty vốn nước ngoài, thu nhập khá cao. Còn tôi, chỉ xin được một chức nhân viên quèn nhưng sếp nói sẽ có tương lai nếu tôi cố gắng. Chúng tôi vẫn ở chung với nhau 1 năm đầu đi làm sau đó, Quốc chuyển ra ngoài vì lúc này, thu nhập 2 thằng hoàn toàn trái ngược nên cách sống cũng khác nhau. Quốc bắt đầu thay đổi dần dần hòa nhập giới thượng lưu còn tôi thì vẫn như cũ.

Bẵng đi 5 năm, tôi và Quốc chỉ thỉnh thoảng liên lạc, các cuộc gặp cũng ít dần. Tôi được thăng chức, mức lương cũng tốt hơn ngày trước rất nhiều còn về Quốc gần như tôi chẳng có thông tin gì. Rồi tôi lập gia đình, vợ tôi cũng là một cô gái tỉnh lẻ, cô ấy khá hiền và đảm đang. Tôi có tìm hỏi bạn bè liên hệ với Quốc thì biết được, Quốc làm ăn ngoài bị công ty phát hiện nên đuổi việc, giờ đang lang thang ở trong tận miền Nam.

Trước ngày cưới 2 ngày tôi cũng điện được cho Quốc nhưng Quốc chỉ cáo lỗi không về chung vui được và sẽ ra chúc mừng vợ chồng tôi sau. 1 năm sau, Quốc điện cho tôi bảo gặp. Quốc bây giờ so với 6 năm trước khá khác, không còn phong độ, ngạo nghễ, nó trông già hơn tôi khá nhiều. Quốc bảo xin ở nhờ nhà tôi mấy hôm để tìm việc mới.

Tôi biết Quốc là một người có năng lực nên có ngỏ ý sếp nhận Quốc vào làm ở công ty. Cũng ngại Quốc sẽ từ chối nhưng không ngờ Quốc đồng ý ngay. Tạm thời 1 tháng đầu làm việc, Quốc sẽ ở nhà tôi. Thực ra nhà tôi cũng khá rộng rãi hơn nữa, có thêm người cũng thêm bát thêm đũa thêm vui. Vợ tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này vì tôi nói Quốc là bạn khá thân của tôi.

Nghĩ là vợ ngũ quên không tắt điện tôi định tiến lại tắt thì chết đứng thấy cảnh tượng quá đỗi kinh khủng trong đó - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Quốc dần lấy lại được phong thái, bắt đầu kể về hành trình gian nan của mình. Quốc có vẻ rất hối hận vì bản thân đã tham lam mà sa đà vào những việc làm bất chính. Quốc còn hay trêu tôi "giờ chỉ ước được như mày, vợ đẹp, con ngoan, có nhà có cửa, công việc ổn định thế mà tao vẫn lông bông quá".

Tôi chỉ cười bảo Quốc "rồi đâu khác vào đó, sông có khúc, người có lúc mà". Bẵng đi vài tháng, Quốc làm việc ở công ty tôi cũng có những tiến bộ đáng kể, được sếp cân nhắc, cũng tự thuê được một căn phòng khang trang. Thỉnh thoảng Quốc vẫn đến chơi nhà.

Bữa ấy tôi có việc phải đi công tác gấp, vợ tôi nói con ốm nên tôi đành nhờ Quốc đến để trông nom giùm. Dự kiến chuyến công tác 1 tuần nhưng vì quá sốt ruột. Tôi cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhanh chóng chóng, rồi vội vàng phi như bay về nhà lúc nửa đêm. Về tới nơi, tôi thấy nhà tối om, rón rén đi lên tầng thì tôi thấy nhà tắm vẫn sáng đèn.

Nghĩ là vợ ngũ quên không tắt điện tôi định tiến lại tắt thì chết đứng thấy cảnh tượng quá đỗi kinh khủng trong đó. Vợ tôi và Quốc đang dính chặt nhau trong nhà tắm, họ ôm hôn nhau say đắm đến nỗi không hề biết có sự xuất hiện của tôi.

Tôi lao vào, cả hai vội buông nhau ra mặt tái mét. Tôi lôi Quốc ra ngoài đánh cho Quốc một trận tơi tả còn vợ tôi thì chỉ biết đi theo cầu xin. Tôi chẳng thể ngờ, bản thân mình cưu mang, giúp đỡ Quốc là thế mà Quốc lại đối xử với tôi như vậy. Còn vợ tôi, tôi chưa bao giờ để cô ấy phải khổ hay chịu thiệt ấy vậy mà...giờ tôi bế tắc quá, xin cho tôi lời khuyên với...