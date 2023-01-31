Dẫn vợ sắp cưới đi khám tiền hôn nhân, bác sĩ bỗng chúc mừng khiến tôi 'sốc tận óc', còn cô ấy kinh hãi cũng không kém

Gần trưa, nhận kết quả xét nghiệm máu từ bác sĩ, họ còn cười tươi chúc mừng chúng tôi "sắp lên chức". Tôi nghe mà giật thót, vội hỏi nguyên do làm sao.

Tôi và Loan - vợ sắp cưới vừa mới quen nhau được 1 tháng! Thời gian ngắn ngủi nhưng qua tiếp xúc chúng tôi thấy rất hợp nhau. Điều kiện đôi bên đã được người lớn "cân đo đong đếm" từ trước khi mai mối rồi nên miễn bàn. Hôm kia, sau khi bàn bạc thống nhất, hai đứa tôi dẫn nhau đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Chúng tôi vừa quen nhau thành ra vẫn "giữ", thêm nữa đám cưới sát sạt rồi, tôi với cô ấy bảo nhau để đến đêm tân hôn cho ý nghĩa. Còn chuyện khám xét này, thanh niên hiện đại ai còn "kì thị" nữa!

Buổi sáng, chúng tôi khám sức khỏe tổng quát, buổi chiều mới khám chuyên về sức khỏe sinh sản - theo yêu cầu của bệnh viện. Gần trưa, nhận kết quả xét nghiệm máu từ bác sĩ, họ còn cười tươi chúc mừng chúng tôi "sắp lên chức". Tôi nghe mà giật thót, vội hỏi nguyên do làm sao. Bác sĩ mới giải thích kết quả xét nghiệm của Loan cho thấy rõ cô ấy đang mang thai! Tôi sốc nặng không nói năng được gì, chỉ biết nhìn Loan chất vấn. Cô ấy cũng kinh hãi không thể tin nổi. Để xác nhận lại, tôi đưa Loan đi siêu âm thai. Kết quả, thật sự Loan đang mang thai được 8 tuần! Lúc này Loan mới kể ra, cô ấy vừa chia tay bạn trai được mấy ngày thì gia đình lập tức sắp xếp xem mắt với tôi. Cái thai kia là của người cũ cô ấy, chính bản thân Loan cũng không hề biết mình đang mang thai. Cô ấy bảo, nếu cô ấy biết chắc chắn cô ấy sẽ không vác bụng bầu mà làm đám cưới cùng tôi đâu.

Ảnh minh họa: Internet Chuyện đã rõ ràng, dù hơi tiếc mối nhân duyên này nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc khi cô ấy quay lại với tình cũ. Họ đã chia tay nhưng hiện giờ vì đứa con, hẳn họ sẽ kết hôn thôi. Dẫu sao tôi với Loan chưa có gì sâu đậm lắm, tôi sẽ nhanh chóng quên đi cô ấy. Nhưng Loan lại khóc lóc than thở rằng, cô ấy với người cũ không còn đường cứu vãn rồi. Lý do chia tay là gã kia làm người khác có thai, hiện giờ họ cũng đang chuẩn bị đám cưới. Loan xin tôi để cô ấy bỏ cái thai này đi, bản thân Loan cũng không muốn sinh con cho gã đàn ông bội bạc kia. Sau đó cô ấy có thể không vướng bận gì mà tiếp tục kết hôn với tôi như dự định. Tôi nghe Loan nói mà phát hoảng. Cô ấy là mẹ mà nói tới bỏ thai đơn giản như thế thật khiến tôi không thể thoải mái nổi. Tôi định ngăn Loan nhưng cô ấy khóc thảm thiết cầu xin tôi hết lời. Sau đó cô ấy còn nghẹn ngào hỏi tôi: "Nếu anh không thích em bỏ thai, vậy anh nhận làm bố đứa bé được không?". Ôi trời ơi, làm thế nào tôi mới có thể thoát khỏi mớ bòng bong này đây hả mọi người?

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