Cưới năm hơn 1 năm mà vẫn chưa 'cấn bầu', một ngày chồng dắt theo bé trai đến, tiết lộ danh tính khiến tôi rơi vào trầm cảm

Tâm sự 15/01/2023 12:45

Dù vô sinh nhưng tôi vẫn không muốn nuôi con riêng của chồng.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã tròn 8 năm nhưng vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm cha mẹ. Hồi tôi mới về làm dâu, bố mẹ, gia đình nhà chồng rất quý mến tôi. Họ cho rằng tôi với chồng tương xứng về gia cảnh, lại đều có công ăn việc làm ổn định. Tôi nghe chị chồng kể rằng, trước tôi, chồng tôi từng yêu một cô gái tên Ngọc sâu đậm. Tuy nhiên, bố mẹ chồng chê cô ấy nhà nghèo, lại mồ côi cha mẹ nên nhất quyết phản đối chuyện của hai người. Chồng quen tôi ngay sau đó và chúng tôi sớm nên duyên vợ chồng.

 

Sau khi cưới, bố mẹ tôi cho riêng hai vợ chồng tôi 1 căn hộ 80m2. Bố mẹ chồng cũng giúp đỡ để chúng tôi mua xe hơi tiền tỷ. Hơn 1 năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có bầu và đang chạy chữa ở bệnh viện thì chồng tôi có con riêng, đó là đứa con của anh và người yêu cũ. Trước đây chồng tôi không biết, giờ người yêu cũ mang con đến trả. Nhìn thằng bé giống chồng tôi như lột, cả nhà chồng tôi đều động lòng, muốn nhận nuôi bé để nó khỏi bị thiệt thòi.

Mẹ chồng và chồng tôi thương thằng bé ra mặt nhưng rõ ràng hai người lại không để ý gì đến cảm xúc của tôi. Thử hỏi nếu đặt mình vào vị trí của tôi, mấy ai đã đủ bao dung để chấp nhận nuôi con riêng của chồng? Thấy tôi phản đối gay gắt chuyện nuôi con riêng của chồng, gia đình chồng cũng đành nhượng bộ, không nhắc đến chuyện này nữa.

Tôi giả vờ mang thai phân tán sự chú ý từ nhà chồng. Sau đó vài tuần, tôi nói rằng tôi bị hội chứng mang thai giả, các bác sỹ đã chẩn đoán nhầm. 

 

Cưới năm hơn 1 năm mà vẫn chưa 'cấn bầu', một ngày chồng dắt theo bé trai đến, tiết lộ danh tính khiến tôi rơi vào trầm cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

8 năm qua là từng ấy thời gian tôi với chồng cùng nhau gõ cửa tất cả các bệnh viện phụ sản, các phòng khám, nhà thầy lang với mong muốn sớm làm cha mẹ. Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng. Chuyện mang thai với tôi gần như là không thể.

Hôm đó, tôi với chồng lại một lần nữa trở về nhà từ bệnh viện với nỗi thất vọng. Tôi khóc nhiều và nói rằng nếu không thể sinh nở, tôi với chồng hãy cùng nhau đi nhận con nuôi. 

Không ngờ, khi nghe đến câu đấy, anh trợn mắt, mắng mỏ tôi: "Con đẻ của mình không nuôi, còn định nuôi con ai? Ngày xưa lúc Ngọc đưa thằng bé đến nhận bố thì em khóc lóc bù lu bù loa chửi mắng anh tệ bạc. Giờ thì sao? 8 năm trời chạy chữa mất bao nhiêu tiền của mà vẫn vô vọng. Em thật sự quá ích kỷ. Anh đã sai lầm khi cưới em!" Nghe chồng nói thế, nước mắt tôi chảy không ngừng. Tôi đã thức suốt đêm hôm đó để suy nghĩ, dày vò. Tôi không biết, tôi làm như vậy có phải là sai không?

 

Qua tìm hiểu, tôi biết, chồng tôi và mẹ chồng đã nối lại liên lạc với Ngọc và thằng bé 3 năm nay. Mẹ chồng tôi cùng chồng thường xuyên đến thăm thằng bé và tình cảm đôi bên rất tốt. Gần đây, chồng tôi còn công khai đăng ảnh và nói lời yêu thương con riêng. Tôi dần bị gạt ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Mẹ tôi khuyên tôi nên nhận nuôi con riêng của chồng rồi sẽ tìm cách tự sinh con sau. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thằng bé đó, tôi nghĩ đến chuyện tình cảm của chồng tôi với mẹ nó. Tôi lại ghen tuông không chịu được. 

Thú thật, đâu phải ai cũng đủ bao dung, độ lượng để nuôi con riêng của chồng. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ đây? Suy nghĩ nhiều về chuyện này, tôi trầm cảm mất.

'Tình một đêm' với gái lạ, tỉnh lại 'giật nảy người' khi thấy một bóng người 'ngồi như tượng đá', còn nghe một ghi âm kinh khủng

'Tình một đêm' với gái lạ, tỉnh lại 'giật nảy người' khi thấy một bóng người 'ngồi như tượng đá', còn nghe một ghi âm kinh khủng

Tôi mở choàng mắt định tìm xem cô người tình của mình đâu thì giật nảy người khi thấy một bóng người ngồi như tượng đá ở cạnh giường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 30 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả