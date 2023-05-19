Con gái của người bạn thân càng lớn càng giống mình, người đàn ông đưa đi xét nghiệm và ngã ngửa với kết quả

Điều bất ngờ là thời điểm hai người kết hôn và sinh con đều giống nhau. Giống như một bộ phim truyền hình, thật tình cờ hai đứa trẻ con lại được sinh ra trong cùng một ngày.

Tiểu Vu và Tiểu Huy là hai người bạn nối khố, từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau. Mặc dù cả hai không phải anh em ruột nhưng tình cảm của họ dành cho nhau còn tốt hơn cả anh em. Thời gian dần dần trôi qua, hai cậu bé ngày xưa đã dần dần trưởng thành và đến tuổi lập gia đình.

Điều bất ngờ là thời điểm hai người kết hôn và sinh con đều giống nhau. Giống như một bộ phim truyền hình, thật tình cờ hai đứa trẻ con lại được sinh ra trong cùng một ngày. Tiểu Vu và Tiểu Huy hứa với nhau rằng, nếu hai đứa trẻ đều là con trai thì sẽ làm anh em, còn nếu như một trai một gái sẽ cho hai đứa đính ước với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Vu vẫn luôn muốn có một đứa con gái nhưng vợ anh lại hạ sinh một cậu con trai, trong khi đó vợ của Tiểu Huy lại sinh con gái, Tiểu Vu vô cùng ngưỡng mộ người anh em của mình. Tiểu Vu đã nhận con gái của Tiểu Huy là con gái nuôi. Mỗi khi nhìn thấy cô bé anh đều rất vui mừng, dường như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết hai người lại với nhau. Bé gái càng lớn, Tiểu Vu càng thấy giống mình. Quá tò mò Tiểu Vu đã làm một việc liều lĩnh, anh âm thầm đi xét nghiệm ADN với con gái của người bạn thân.

Sau khi kết quả xét nghiệm được đưa ra, Tiểu Vu không thể nào bình tĩnh được. Báo cáo cho thấy, anh và bé gái có quan hệ huyết thống với nhau. Ngay lúc đó, Tiểu Vu đã cầm kết quả xét nghiệm đến gặp Tiểu Huy để hỏi cho rõ mọi chuyện. Đến lúc này Tiểu Huy đành nói sự thật, bởi vì anh ta quá muốn một đứa con gái nên đã đánh tráo hai đứa trẻ ngay từ khi mới chào đời.

Tình anh em giữa Tiểu Vu và Tiểu Huy tan vỡ sau khi sự thật bị phanh phui. Nhiều người cho rằng câu chuyện này thật khó tin nhưng ở một nơi không được tiết lộ giới tính khi siêu âm như Trung Quốc thì sự việc này đã từng xảy ra.

Cho bạn thân vay 50 triệu, hứa hẹn đủ điều nhưng không thấy trả, 'bạo dạn' đưa ra một lời đề nghị khiến tôi sốc ngất Nhưng đã 4 tháng từ ngày Liên liên lạc, tôi vẫn chưa thấy cô ấy trả tiền. Tôi là đàn ông, cũng không muốn đi đòi tiền bạn bè, còn là phụ nữ. Thấy Liên vẫn đăng trạng thái trên Facebook, tôi cũng chỉ vào bình luận một câu vu vơ, như để nhắc cô ấy. Nhưng Liên không trả lời, như đang cố tình làm lơ.

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