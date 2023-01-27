Thế nhưng, mẹ chồng lại không ưa, không muốn gần gũi với em. Nói thật, hồi mới cưới em bị bà soi quá, áp lực tới mất ăn mất ngủ. Nhưng nghĩ dù sao cũng là con cái, phận làm dâu chịu nhịn một tí cho yên cửa yên nhà.

Cho đến tận bây giờ, sau nhiều lần bị mẹ chồng "hành tỏi" em vẫn luôn cố đặt mình vào vị trí của bà để hiểu và chia sẻ với bà.

Mẹ chồng em luôn có tư tưởng lấy dâu về để lo việc nhà, trước sau phải lo chu toàn thì bà mới để yên. Thế nên dù bà ở nhà chơi cũng không bao giờ động tay cầm chổi quét giúp con dâu cái nhà. Hoặc trời mưa chạy giúp con dâu dây quần áo khô ngoài sân. Bà cứ ngồi xem ti vi, mặc cho mưa ướt hết đồ, tối em tha hồ giặt lại.

Khổ nỗi, ăn Tết xong thì chồng em nhận được quyết định phải vào chi nhánh trong TP.HCM công tác một năm. Nhà chỉ còn mình em với mẹ chồng, thành thử em thấy khó sống quá, áp lực chồng chất áp lực.

Khổ nhất ngày em sinh con, đẻ mổ được chục ngày vẫn đau vết mổ. Mẹ đẻ em bận về cấy hái không ở lại chăm em được. Thế là cứ mình em chăm con lo liệu việc nhà. Mà mẹ chồng thì khỏe, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục bật ti vi inh ỏi từ 4, 5h sáng làm con em cũng thức theo. Thương con mà em chẳng dám nói.

Sáng ra em tất bật con nhỏ. Mẹ chồng thư thái đọc báo, nghe đài, đến giờ chưa kịp bưng mâm lên là cho bà ăn sáng là y như rằng lại mắng: “Chị chậm như rùa thế, may sao con trai tôi nó lấy chị”.

Nghe bà nói, em tủi thân chảy nước mắt. Giải thích với bà rằng em còn đau vết mổ chưa vận động nhanh nhẹn được thì bà lại bảo em lý do nọ lý do kia thành thử em cũng chán chẳng buồn nói lại.

Cũng may đợt này con em cứng cáp hơn. Thi thoảng em bận quá lại gửi về ngoại nhờ bố mẹ chăm cho cũng đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, công ty có việc em phải ở lại làm thêm đến muộn. Lúc xong việc trời lại mưa to. Nghĩ đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn cho mẹ chồng rồi, con lại đang ở quê nên em gọi điện báo với bà là sẽ ngủ lại công ty. Lúc nghe điện thoại bà không nói gì. Nhưng hôm sau em về bà hằm hằm chửi con dâu:

- Chị giỏi rồi, chồng không có nhà nên chị muốn làm loạn ra ngoài ngủ lang chạ với trai phải không. Chị đừng tưởng tôi già mà không biết. Nếu còn lần sau tôi sẽ gọi cho bố mẹ chị giao trả chị luôn.

- Vâng, con cũng đã thu âm toàn bộ những gì mẹ nói trong này để gửi cho bố và ông bà ngoại cu Bin rồi. Mẹ đối xử với con thế nào mọi người đều sẽ biết hết. Tối qua con ngủ ở công ty, con còn gọi facetime nói chuyện với chồng con hết đêm nên anh ấy là người hiểu rõ nhất con có ngoại tình hay không?

Nghe em nói vậy, mẹ chồng lắp bắp nhận lỗi về mình, rằng bà già nên lẩm cẩm, bảo em đừng chấp. Nghĩ mà vẫn cay mọi người ạ.