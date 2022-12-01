Cởi sạch đồ nhầm gạ gẫm sếp, ả thư ký lẳng lơ nhận cái kết ê chề và nhục nhã khi bị bỏ rơi một mình trên giường, cả đêm ôm mặt khóc vì ‘xôi hỏng bỏng không’

Tâm sự 01/12/2022 18:56

Ỷ lại nhan sắc xinh đẹp cùng tài mồi chài đàn ông, cô thư ký từng bước lập kế hoạch trở thành nhân tình của sếp mình nhưng lại nhận về cái kết đầy nhục nhã.

Làm giám đốc của một công ty truyền thông lớn có tiếng, xung quanh Cường luôn có không ít cô gái thầm ngưỡng mộ. Vậy nhưng, Cường chưa một lần phụ lòng người vợ tào khang cùng anh chung lưng đấu cật để xây dựng cơ đồ ngày hôm nay. Chính vì vậy, nhân viên dưới quyền Cường không chỉ nể phục tài trí mà còn ở tư cách con người của Cường.

Vợ Cường không xinh, cũng không sành điệu như bao bà chủ khác, chỉ đơn giản là yêu và hết lòng vì chồng. Khi cô ấy đi bên Cường, người ta không khỏi tránh được cái cảm nhận ban đầu là khập khiễng. Cường quá phong độ, còn vợ anh đúng là một bà nội trợ không hơn.

Vậy nhưng một khi đã tiếp xúc lâu, ai cũng phải tấm tắc gật đầu công nhận vợ chồng Cường đúng là trời sinh một cặp.

Liên lại khác, mới xin vào làm cho công ty của Cường được hơn tháng, cô đã đưa vị giám đốc trẻ của mình vào tầm ngắm. Bởi với Liên, cứ đàn ông nào có tiền là ả sẽ lăn xả vào chinh phục. 27 tuổi, Liên luôn tự hào với dãy danh sách đàn ông gục ngã dưới chân mình. Cường sẽ là mục tiêu tiếp theo ả nhắm tới.

Cởi sạch đồ nhầm gạ gẫm sếp, ả thư ký lẳng lơ nhận cái kết ê chề và nhục nhã khi bị bỏ rơi một mình trên giường, cả đêm ôm mặt khóc vì ‘xôi hỏng bỏng không’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với chức danh thư ký riêng, ngồi cùng phòng với giám đốc, Liên lại càng có nhiều cơ hội được tiếp cận, tấn công Cường. Bằng kinh nghiệm tình trường dày dặn của mình, Liên quyết làm cho Cường phải để mắt tới mình. Trước mặt sếp cô ả luôn lộng lẫy, đi lại uốn éo, thỉnh thoảng gửi tới anh ánh mắt tình tứ đong đưa: "Em ngưỡng mộ những người trẻ mà giỏi như anh lắm, thật tiếc là em gặp anh muộn quá".

Nghe cô thư ký riêng của mình nói, Cường chỉ mỉm cười, rồi lại bơ đi như không có sự tồn tại của cô ở đó. Vậy song Liên vẫn không chùn lòng, mỗi lần cơ quan đi chơi hay đi ăn, Liên luôn chọn ghế ngồi sát bên Cường. Cường không phản ứng, cô ả càng lấn tới. Đã vậy, trước mặt nhân viên công ty, không ít lần Liên cố tình bóng gió chê vợ giám đốc xấu, quê mùa không xứng với Cường, song chẳng ai thèm đáp lại nửa lời.

Cường càng lạnh lùng, Liên càng quyết tâm chinh phục anh cho bằng được. Ở công ty chưa đủ, thi thoảng cô ả còn chủ động tới nhà Cường chơi, ở lại ăn tối rồi bắt anh đưa về. Có hôm được sếp dẫn về tận cửa, Liên nhõng nhẽo gục đầu vào ngực anh nũng nịu: "Vào nhà uống với em ly cà phê nhé sếp".

Miệng nói, tay cô ả đã vòng ra sau ôm chặt lấy thắt lưng Cường. Liên đắc ý tưởng đã "tóm gọn" được sếp. Ngờ đâu anh mỉm cười gỡ ngay tay cô ra: "Muộn rồi, anh phải về không vợ anh đợi cửa".

Liên hụt hẫng vào nhà, trong lòng ấm ức lắm. Vài ngày sau, công ty đi nghỉ mát, ăn tối xong mọi người rủ nhau đi bar. Như mọi khi Liên vẫn chọn ghế ngồi cạnh sếp, cô ả chủ động chuốc cho Cường uống thật say. Đến khi anh không còn làm chủ được bước chân của mình nữa, Liên mới dìu sếp về phòng mình.

Để Cường xuống giường, Liên bắt đầu cởi bỏ quần áo của anh và cũng bỏ hết đồ trên người mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên Cường. Ngờ đâu cô nàng vừa đặt môi mình lên môi Cường thì anh mở choàng mắt hỏi: "Cô làm gì thế?". Hơi có chút luống cuống, rất nhanh sau đó, Liên lấy lại bình tĩnh. Cô ả mỉm cười bảo: "Anh say quá nên em định chăm sóc cho anh…".

Cởi sạch đồ nhầm gạ gẫm sếp, ả thư ký lẳng lơ nhận cái kết ê chề và nhục nhã khi bị bỏ rơi một mình trên giường, cả đêm ôm mặt khóc vì ‘xôi hỏng bỏng không’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn chưa nói hết câu, ả đã bị Cường hất ngược ra: "Cô còn trẻ nên sống cho đứng đắn. Không phải ai cũng bị sắc đẹp làm cho mờ mắt đâu. Gia đình với tôi là quan trọng. Tôi không đổi một đêm nồng say lấy sự áy náy với vợ mình được". Liên ngồi đơ người trên giường nhìn sếp, Cường một mạch bước ra khỏi phòng. Tiếng sập cửa làm cô ả thót tim, nước mắt lã chã rơi.

Chưa bao giờ Liên thấy "mỡ đến miệng mèo" còn bị hất ra nhục nhã ê chề tới vậy. Thế mới nói, đàn ông cũng có nhiều kiểu. Và chẳng phải cứ đàn ông là không biết từ chối đâu nhé.

Thư ký bán ‘cái ngàn vàng’ cho sếp già đổi lại cuộc sống giàu sang, đến khi mọi việc vỡ lở, vợ sếp tìm đến tận cửa rồi tặng cho một món quà ‘vô giá’

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Tôi cứ ngỡ việc sống xa hàng nghìn cây số sẽ khiến cho vợ của sếp không thể phát giác ra được việc làm tội lỗi của tôi và ông ta.

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