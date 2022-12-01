Vợ ăn mặc hở hang thân mật vào khách sạn cùng bạn thân, người chồng chứng kiến tất cả nhưng không đánh ghen mà chỉ làm một việc khiến đôi trai gái kia câm nín và nhục nhã

Tâm sự 01/12/2022 11:46

Trong khi tôi đang đi làm cật lực thì cô vợ lại vào khách sạn hì hục cùng gã bạn thân. Đối với những kẻ như vậy, đánh ghen chỉ làm bẩn tay thêm.

Hôm nay là một ngày xấu trời như bao ngày mùa đông khác ở Hà Nội, tôi chạy ra đường để đi ship hàng cho khách. Cũng chả có gì to tát lắm, chỉ là cái điện thoại iPhone đời mới giá hơn 30 củ khoai thôi, mưa rét nhưng tôi vẫn cố đi để kiếm cái bánh chưng có thịt cho 2 đứa con nhỏ.

Tôi năm nay 31 tuổi, có 1 vợ và 2 đứa con gái. Trước đây tôi hay chơi bời lêu lổng theo đám trai làng đi nghịch phá khắp nơi, trượt Đại học nên phải vào trường nghề. Nhưng tính lười nên tôi cũng chả học hành đến nơi đến chốn, bố mẹ phiền lòng lắm mỗi khi nhìn thấy mặt tôi ở nhà. Cứ tưởng cuộc đời mãi chẳng đâu vào đâu, đùng cái năm 26 tuổi tôi "vào rọ" vì bạn gái có bầu.

Vợ tôi lúc ấy đang là sinh viên năm cuối, tôi cũng thương cô ấy nghiêm túc nên xin bố mẹ tiền mừng cưới để mở một tiệm điện thoại trên phố. Ngày ngày kiếm túc tắc cũng khá, nhất là phụ kiện điện thoại bán chạy vô cùng, tôi bắt đầu có thu nhập cao và tu chí nuôi vợ con. Bố mẹ tôi mừng lắm, thấy thằng con thay đổi nên ông bà mua luôn cho căn nhà nhỏ trong ngõ gần cửa hàng để vợ chồng tôi an cư lạc nghiệp.

Đẻ xong đứa đầu tiên thì vợ tôi xin được việc làm ở một trường mầm non, công việc bàn giấy cũng nhẹ nhàng, lương không cao nhưng cô ấy bảo không muốn ăn bám chồng nên tôi để vợ thoải mái làm theo ý thích. Đứa đầu lên 3 tuổi thì chúng tôi vỡ kế hoạch, đứa thứ 2 tiếp tục ra đời. Dù vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lắm nhưng tôi vẫn thương cô ấy vô cùng, có bao nhiêu tiền tôi đưa hết để chăm lo cho con.

Vợ ăn mặc hở hang thân mật vào khách sạn cùng bạn thân, người chồng chứng kiến tất cả nhưng không đánh ghen mà chỉ làm một việc khiến đôi trai gái kia câm nín và nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi dự định sẽ mua con ô tô 5 chỗ trước Tết âm nên mấy tháng cuối năm này tôi cắm đầu vào cày cuốc. Ngoài bán đồ điện thoại thì tôi còn chung vốn đi buôn cây cảnh với bố mẹ, dịch bệnh phức tạp nên không dám ôm hàng nhiều. Thấy có ít lãi nên tôi càng làm hăng, nhưng chính vì bận rộn nên tôi mới bị vợ cắm sừng mọi người ạ!

Vì dịch nên trường đóng cửa, vợ tôi rảnh chẳng có gì làm ngoài việc ở nhà trông con. Cơ mà dạo này vợ toàn gửi con sang nội để đi cafe gặp bạn nên tôi cũng không để ý lắm. Tôi có một hội anh em hay rủ nhau đi nhậu nhẹt đá bóng, trong đó có một thằng tên Quân học chung lớp với vợ tôi cấp 3 nên thân thiết với gia đình tôi hơn cả. Quân hay sang nhà đèo vợ tôi đi làm vì nó cũng mở cửa hàng ở gần trường mầm non, thi thoảng nó còn đón con hộ tôi nữa nên tôi luôn nghĩ nó tốt bụng thôi.

Ai ngờ đâu sáng nay khi đang lượn đi giao hàng, tôi thấy vợ mặc váy xòe cũn cỡn, quần tất xuyên thấu như không mặc gì, ngồi sau lưng ôm thằng Quân hớn hở vào chỗ có biển ghi Hotel! Dụi mắt mấy lần tưởng nhìn nhầm vì tôi ship hàng cho khách cách nhà tận 10 cây, nhưng linh cảm của một thằng chồng đã khiến tôi phanh lại và giấu xe vào bụi cây để rình ngoài cửa Hotel.

Cái áo khoác hồng ấy đúng vợ tôi rồi, lúc đứng nhận phòng nó còn tháo khẩu trang ra cười với thằng Quân cơ ạ! Tôi nóng máu lắm rồi nhưng cố nhịn, chờ chúng nó leo lên phòng mới bước vào. Em gái lễ tân khách sạn trông trẻ măng mà rất hiểu chuyện, tôi nói mấy câu em liền gật đầu cho tôi ngồi chờ. Được một lúc thì tôi nảy ra ý định "tặng quà" cho cặp đôi khốn nạn kia nên xin em lễ tân 2 cái phong bì.

Thoắt cái đã hơn 5h chiều, thường thì tầm này vợ tôi hay nhắn tin hỏi chồng ăn gì để vợ đi chợ. Y rằng điện thoại trong túi quần rung, nó ở trên phòng hú hí với trai vẫn nhắn tin là "Chồng yêu nay muốn ăn món gì" cơ đấy! Tôi bình tĩnh châm điếu thuốc chờ chúng nó xuống, nhìn thấy tôi phát thằng Quân hoảng hồn trượt chân suýt ngã luôn. Con vợ tôi thì mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi trốn sau lưng bồ nó.

Vợ ăn mặc hở hang thân mật vào khách sạn cùng bạn thân, người chồng chứng kiến tất cả nhưng không đánh ghen mà chỉ làm một việc khiến đôi trai gái kia câm nín và nhục nhã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chúng mày hay đấy, tao đi làm bục mặt ra để chúng mày kéo nhau đi nhà nghỉ. Hóa ra em xin anh bao nhiêu tiền đi làm tóc làm móng, mua quần áo đồ lót nọ kia là để quật nhau với thằng này hả? Giờ bị bắt quả tang có muốn nói gì nữa không?

- Anh bình tĩnh đã, không phải thế đâu...

- Thế không thì như nào? 2 đứa mày cùng đau bụng nên dắt nhau quành vào đây để đi vệ sinh à? Tao lên phòng mà thấy cái bao nào thì 2 đứa mày chết với tao!

Nói xong tôi giật cái chìa khóa trên tay thằng bạn, nhìn số phòng 303 xong định lao lên nhưng nó cản lại kêu nó sai rồi. Tôi rút trong túi ra 2 cái phong bì phát cho 2 bạn trẻ, bảo chúng nó mở ra xem quà tặng sau cuộc mây mưa. Cả vợ và Quân đều nhìn tôi sợ hãi, họ run rẩy mở phong bì ra rồi cùng chắp tay van lạy tôi tha thứ. Tôi nhếch mép cười khẩy, tát cho vợ 1 cái.

- Mỗi đứa tao cho 500 nghìn nhé. Thằng Quân đấy là tiền bố thí cho loại bạn giẻ rách như mày, còn con G. thì đấy là tiền phòng tao trả hộ mày nhé, 1 chồng 2 con rồi mà còn mất nết!

Nói xong tôi quay xe về thẳng. Mọi người thấy tôi xử lý thế có ngầu không?

Cô thư ký cởi phăng chiếc váy để dâng mình cho sếp, đối diện với thân hình ngồn ngộn, anh làm một hành động khó tin khiến cô gái sượng trân đứng xấu hổ như trời trồng

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