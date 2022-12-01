Cô thư ký cởi phăng chiếc váy để dâng mình cho sếp, đối diện với thân hình ngồn ngộn, anh làm một hành động khó tin khiến cô gái sượng trân đứng xấu hổ như trời trồng

Tâm sự 01/12/2022 10:53

Không thể phủ nhận rằng cô thư ký có thân hình thật sự nóng bỏng, nhưng với người sếp kia thì gia đình mới là trên hết.

- Thấy mọi người bảo vợ giám đốc vừa già vừa xấu. Tao thì quyến rũ thế này, ăn đứt chị ta là cái chắc...

- Mày be bé cái mồm thôi không ai nghe thấy thì chết đấy. Nghe bảo trước đây chị ấy cũng xinh đẹp lắm nhưng mới sinh con xong, chưa lấy lại dáng được.

- Ôi dào, sợ cái gì, nhất định sẽ có ngày giám đốc phải mê tao, mày cứ chờ mà xem.

Ở trong nhà vệ sinh, Vân không ngừng dùng những từ chẳng mấy tốt đẹp để diễn tả về ngoại hình của vợ sếp trong cuộc nói chuyện với bạn đồng nghiệp thân thiết.

Vân mới chuyển về công ty để làm thư ký cho giám đốc, cô có ngoại hình bắt mắt, chân dài và làn da trắng muốt. Từ nhỏ đã phải sống nghèo khó nên lúc nào Vân cũng mong dùng nhan sắc của mình để kiếm lấy một vị đại gia nào đó mà đổi đời.

Ngay từ lúc mới vào đây làm việc, Vân đã bị thu hút bởi vẻ ngoài phong trần, lãng tử của sếp. Anh càng lạnh lùng, né tránh thì cô càng muốn được chinh phục và kể cả chuyện anh đã là người có gia đình cũng chẳng khiến Vân bận thâm. Thế thì đã sao, anh càng khó chiếm được cô càng thích chinh phục anh.

Cô thư ký cởi phăng chiếc váy để dâng mình cho sếp, đối diện với thân hình ngồn ngộn, anh làm một hành động khó tin khiến cô gái sượng trân đứng xấu hổ như trời trồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày, mặc kệ đồng nghiệp bán tán, xôn xao về những bộ trang phục thiếu vải, cắt chỗ này, xẻ chỗkia, Vân vô tư lượn đi, lượn lại trước mặt sếp đến chục lần để thu hút sự chú ý của anh nhưng tất cả đều vô ích, đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn.

Biết mỹ nhân kế khó lòng hạ gục anh, Vân chuyển sang phương án quyến rũ bằng tình cảm để đối phương mủi lòng. Anh mới ho có vài cái cô ta đã vội chạy đi mua thuốc. 1 người con gái xinh đẹp lại chu đáo như vậy khiến ai chẳng động lòng, nhiều lần anh phải nói thẳng là:

- Cô đừng làm vậy nữa, tôi tự biết chăm sóc bản thân. Cô làm vậy tôi thấy mất tự nhiên lắm.

- Nhưng em muốn được quan tâm anh cơ mà, điều đó khiến em hạnh phúc, chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm của em hay sao?

- Tôi… tôi xin lỗi, tôi đã có vợ rồi. Cô cũng biết điều đó mà.

- Em mặc kệ em không quan tâm.

Nói rồi cô ta chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng bị anh gạt ra. Đêm đó Vân ngồi bần thần cả đêm trước gương, cô hết trang điểm vào rồi lại xóa đi. Vân nói:

- Anh nhất định phải là của em, em sẽ khiến anh sống mà không thể thiếu em. Anh cứ chờ đó mà xem.

Sau 1 thời gian tấn công đủ kiểu không được cuối cùng cô thư ký xinh đẹp quyết định chơi bài tụt váy. Hôm đó mọi người đã về hết rồi còn anh vẫn nán lại văn phòng xem nốt hết văn bản. Nghe tiếng gõ cửa anh giật nảy mình nhìn đồng hồ:

- Ôi muộn thế này rồi cơ à?

Vân đi vào, đứng trước mặt anh cô ta không ngần ngại tuột phăng váy ra, để lộ bộ ngực khủng khiến anh ú ớ:

- Cô làm gì vậy?

- Em quyến rũ thế này bộ anh không muốn em sao? Em tự nguyện đấy, em muốn được bên anh.

Anh ấp úng, mặt đỏ bừng:

- Cô… cô mặc đồ lại đi.

- Anh bị làm sao thế em như vậy mà anh còn không chịu tiến tới là sao?

Anh thấy vậy liền cười và ngáp một cái rồi nói:

- Nhìn cô quyến rũ đấy nhưng vẫn không bằng cô vợ 1 nách 2 con của tôi rồi, thôi tôi xin phép nhé tôi có hẹn đưa vợ đi ăn rồi.

- Anh nói gì cơ?

Anh cầm chiếc áo vest bỏ ra ngoài tim vẫn đập thình thịch còn Vân tức điên lên:

- Anh ta… dám chê và từ chối mình ư?

Cô thư ký cởi phăng chiếc váy để dâng mình cho sếp, đối diện với thân hình ngồn ngộn, anh làm một hành động khó tin khiến cô gái sượng trân đứng xấu hổ như trời trồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vân tức điên và xấu hổ đứng trơ ra 1 mình trong phòng. Ra đến xe anh vẫn chưa tin nổi mình lại có đủ bản lĩnh để vượt qua ải mỹ nhân 1 cách ngoạn mục như vậy.

Thật tâm người đàn ông nào chẳng thích gái đẹp và hơn nữa trong một không gian chỉ có 2 người như thế. Nhưng anh không muốn vì một chút nông nổi mà phá vỡ đi hạnh phúc mình đang có.

Tối đó anh chẳng có hẹn nào với vợ cả, anh đi uống rượu với cậu bạn thân. Anh vui vẻ kể chuyện vừa xảy ra cậu bạn kia tiếc rẻ:

- Sao mày lại bỏ qua 1 cơ hội ngon ăn như thế, mỡ dâng miệng mèo mà không chén là sao?

Anh cười:

- Thằng quỷ sứ này, tao đâu có điên. Có 1 lần phản bội vợ thì sẽ có n lần như vậy, vợ tao là người tốt. Tao không muốn cô ấy phải buồn và thất vọng về mình.

- Tao nể mày đấy.

Anh mỉm cười: “Tao còn phục mình nữa là mà”. Họ nhìn nhau cười phá lên. Trên đường lái xe về nghĩ lại câu mà vợ đã từng nói anh gật gù thấy nó luôn đúng, vợ anh luôn là người sâu sắc và tuyệt vời nhất. Anh không thể làm gì có lỗi với cô ấy được.

Đưa em đồng nghiệp lên giường, vừa tuột vai áo xuống ánh mắt tôi đã va vào thứ trên lưng em, giận dữ và bực tức, tôi lao về nhà, chấm dứt luôn mối quan hệ tréo ngoe này

Đưa em đồng nghiệp lên giường, vừa tuột vai áo xuống ánh mắt tôi đã va vào thứ trên lưng em, giận dữ và bực tức, tôi lao về nhà, chấm dứt luôn mối quan hệ tréo ngoe này

Tôi là một gã đàn ông hư hỏng, tuy nhiên không đồng nghĩa với việc có thể chấp nhận mọi thứ, vì vậy tôi quyết định sẽ nhìn nhận lại mối quan hệ này.

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