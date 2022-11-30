Cô thư ký mưu mô để lại dấu răng trên vai sếp sau khi hành sự, người vợ phát hiện điều bất thường nhưng giải quyết dễ dàng vì ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’

Sau một thời gian nảy sinh tình cảm giữa thư ký và “sếp”, được “sếp” yêu chiều, cô ta không coi vợ của người tình ra gì, còn rắp tâm tìm mọi cách đẩy cuộc hôn nhân của họ đến tan vỡ để hy vọng trở thành phu nhân chính thức.

Mới đây, một phụ nữ đã tìm đến tôi xin được tư vấn. Chị phờ phạc và uất ức tới tột độ khi bị bồ của chồng khiêu khích. Cô bồ vốn là sinh viên mới ra trường, được tuyển làm thư ký cho chồng chị - một vị giám đốc ở tuổi trung niên.

Sau một thời gian bị hành hạ về tinh thần như thế, người vợ tội nghiệp tìm đến trung tâm tư vấn hôn nhân trong trạng thái uất ức đến tột độ chỉ muốn trả thù bằng bất cứ giá nào. Thật đáng giận và cũng đáng thương cho những cô bồ thích "ghen ngược" như vậy.

Cô ta ngang nhiên gọi điện đến nhà “sếp” như cố ý cho vợ anh ta biết là chồng đã có người yêu. Trong những lúc say sưa ân ái với nhau, cô ta còn cố tình để lại trên thân thể người tình những vết răng cắn hay vết cấu véo để vợ anh ta nhận thấy chồng đã ăn nằm với người khác.

Ai cũng biết tình yêu có một đặc điểm phân biệt nó với các thứ tình cảm khác là tính độc chiếm, không chia sẻ. Kẻ đến sau, không được pháp luật thừa nhận, bị dư luận lên án nhưng họ vẫn lăn xả vào ghen ngược với người chồng, người vợ của nhân tình và ngày càng dấn sâu vào bi kịch.

Tôi thường gặp các câu hỏi như: "Em trót yêu một anh có vợ nhưng anh ấy không có hạnh phúc trong hôn nhân và hứa sẽ bỏ vợ lấy em. Em có nên chờ đợi không?”. Và thông thường, các cô gái cứ chờ mãi như thế hết năm này sang năm khác trong những cơn ghen day dứt triền miên, vì trong thực tế ngoài những phút giây vụng trộm với nhau, người đàn ông kia vẫn hàng ngày ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với vợ của họ.

Những cô gái có thể là ngây thơ hoặc rất trải đời, dù có được giải thích thế nào vẫn một mực tin vào lời hứa chắc “như đinh đóng cột” của các anh "bồ", rằng một ngày không xa nữa, anh sẽ ly dị vợ để lấy em.

Nhưng rồi ngày ấy mãi chẳng thấy đến vì hàng trăm thứ lý do. Nào là con anh còn nhỏ, phải đợi nó lớn lên một chút đã. Nào là để vài năm nữa nó vào đại học, chứ nó lông bông hư hỏng thì đâu có để mình yên? Rồi phải từ từ đã em ạ, một người tên tuổi như anh mà bỏ vợ, đi lấy cô gái trẻ đẹp như em, thiên hạ sẽ nhìn thế nào?

Thậm chí có gã táng tận lương tâm còn thuyết phục nhân tình cố đợi vì "bà lão" nhà anh năm ngày ba bệnh, cũng gần đất xa trời rồi, chắc là chả mấy nữa đâu". Thế mà cũng có những cô nàng gửi trọn niềm tin son sắt vào những lời hứa hẹn xanh rờn ấy, cứ cố công chờ đợi khi vợ họ vẫn đang sống lù lù không biết đến bao giờ?

Có cô chờ từ lúc anh ta mới có một đứa con, đến khi lại tòi ra đứa nữa vẫn kiên nhẫn chờ vì đó là … “sự cố” do một lần anh ta quá chén? Chẳng lẽ họ không biết là những người đàn ông đó không phải không thể bỏ được vợ, bởi vì ngày nay ly hôn đâu có khó khăn như ngày trước? Vậy tại sao họ cứ lần lữa làm khổ những cô gái trẻ kia?

Ảnh minh họa: Internet

Đêm khuya, qua đường dây tư vấn, một giám đốc doanh nghiệp 46 tuổi giọng khàn khàn, dốc bầu tâm sự với tôi: "Có mà điên mới ly dị vợ, khi đâu phải dễ gì mình được như bây giờ? Một ngôi nhà khang trang, một người vợ tử tế, hai đứa con ngoan, một địa vị trong xã hội và lại có thêm… một người tình để mỗi tuần hú hí đôi lần?".

Đã mấy năm nay, ông ta dan díu với cô nhân tình kém vợ đến hai giáp. Tính cô ta vui nhộn, hay phát minh những trò tình ái ngông cuồng. Chắc chắn cô ta là một bạn chơi lý tưởng. Bỗng anh ta hạ giọng: "Nhưng sẽ là dại dột, nếu biến cô ta thành bạn đời.

Bởi vì gia đình đâu phải là "sân chơi" mà là nơi chúng ta còn phải phụng dưỡng cha mẹ, dạy dỗ con cái, cư xử với anh em, họ hàng. Tôi không nghĩ cô ấy có thể đảm đương những chức năng đó tốt hơn “bà xã” bây giờ. Cho nên sẽ là mạo hiểm với chính cuộc đời mình, nếu đánh đổi cái đang có lấy cái… chưa chắc đã có?".

Hầu hết những “đại gia” này đều nghĩ, ta có tài trí hơn người thì cũng phải được hưởng hạnh phúc gấp hai gấp ba thiên hạ. Nhưng điều mà họ không lường hết là cái hạnh phúc tham lam của họ chẳng khác gì ngôi nhà xây giữa hai quả núi lửa không biết nó hoạt động trở lại vào lúc nào.

Người ghen xuôi, kẻ ghen ngược, cả hai núi lửa đều hung dữ như nhau có thể không chỉ tan tành sự nghiệp mà có khi đời họ cũng tiêu luôn.