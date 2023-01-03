Chồng xa nhà nửa đêm gọi điện nhờ thằng bạn thân qua chăm vợ ốm nghén, đến khi trở về nghe vợ nói câu này trong mơ anh mới vỡ lẽ mọi điều

Ngày hai người cưới nhau Tuấn đến giúp bạn thân chuẩn bị từ A đến Z. Bạn thì cưới ngược cưới xuôi riêng Tuấn vẫn chưa có ai, lẻ bóng 1 mình, có lẽ là do anh không có duyên hoặc kén chọn vì bên anh có khá nhiều cô gái để ý.

Hải và Tuấn thân nhau từ tấm bé, hai đứa lớn lên cùng nhau. Đến cả lúc học đại học hai đứa cũng ở cùng phòng. Ngày Hải và Chi yêu nhau, Tuấn trở thành trọng tài của hai người. Vì nếu cả hai có cãi cọ hay choảng nhau thì anh là người đứng giữa làm tư tưởng cho hai bên. Nhiều lúc Tuấn thấy nhức hết cả đầu.

Hải đi được gần 1 tháng thì Chị ốm nghén lên nghén xuống. Nửa đêm cô gọi cho chồng bảo em thèm nước chè, một lúc sau cô lại bảo em thèm dưa muối, người như hụt hơi chả còn sức nữa. Ăn được gì nôn ra hết, Hải thương vợ ốm nghén lại ở 1 mình, anh cũng không xin nghỉ được vì đây là giai đoạn quan trọng của công trình. Hải chẳng biết phải làm gì nên nửa đêm đành gọi cho Tuấn bảo Tuấn qua xem Chi thế nào, cô ấy thèm gì thì cố tìm mua cho cô ấy ăn:

Hải và Chi sống khá vui vẻ hạnh phúc kể từ khi lấy nhau, công việc của Hải là làm xây dựng hay đi xa nên nhiều khi Chi cũng buồn và tủi thân. Ngày Chi thông báo có bầu, anh mừng quýnh xin sếp về ôm vợ mấy hôm liền. Cả hai tít mít nói với nhau đủ thứ, ngày Hải đi hai vợ chồng bịn rịn không muốn rời. Hải dặn dò vợ đủ điều, Chi nước mắt ngắn dài gật đầu lia lịa: “Em biết rồi mà”

- Mày cố gắng đáp ứng mấy thứ vợ tao thèm hộ tao nhé, nghén ngẩm khổ lắm. Cô ấy mà không ăn được là lại mất ngủ, xỉu ra đấy thì nguy.

11 giờ đêm Tuấn lồm cồm bò dậy vớ lấy cái áo ấm dắt xe phóng qua nhà cậu bạn - Ảnh minh họa: Internet

11 giờ đêm Tuấn lồm cồm bò dậy vớ lấy cái áo ấm dắt xe phóng qua nhà cậu bạn. Chi nghe Tuấn gọi qua điện thoại liền xuống mở cửa.

- Hải bảo anh qua xem em thế nào, em thèm gì để anh đi mua.

- Em thèm dưa muối và trà đá.

- Hả? cái đó giờ này anh biết kiếm đâu bây giờ, trà thì anh kiếm được còn dưa muối thì nghe khó đấy. Thôi em lên nghỉ ngơi đi, đưa chìa khóa đây cho anh lát anh quay lại.

Tuấn phóng xe về nhà hì hục lấy gói trà, nửa đêm anh gõ cửa cô hàng xóm vì anh biết nhà cô ấy bán dưa. Cô ấy già rồi đêm hôm lọ mọ bò dậy cho Tuấn 1 túi rõ to, cũng may cô ấy hiểu tâm trạng người ốm nghen nên vui vẻ không bực bội vì bị dựng dậy giữa đêm.

Tuấn phi xe về đến nơi thấy Chi đã ngủ ngon lành, anh lục cục pha trà và cho dưa vào bát để ở bàn. 1 lúc sau Chi lết người dậy chén sạch 1 ấm trà với bát dưa chua lòm. Vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon, Chi cảm ơn Tuấn rối rít. Tuấn cười cười rồi đi về, lúc đó gần 1 giờ sáng. Sáng mai Hải gọi điện hỏi tình hình rồi cười lớn:

- May quá, còn có mày để nhờ vả.

- Tao mất ngủ bơ phờ đây này.

- Hôm nào về tao đền ơn.

Hải yên chí vì có Tuấn nên cứ trơ mặt khi nào vợ ốm nghén thèm gì là lại alo cho Tuấn. Nhà cả hai đều ở quê, trên Hà Nội chẳng mấy người quen thân hơn nữaTuấn hiểu tính Chi rồi nên Hải chẳng ngại nhờ vả. Sau lần đó chả cần Hải gọi, Chi cứ gọi trực tiếp cho Tuấn. Hôm thì em thèm cái này hôm thì em thèm cái kia, mãi cũng thành quen.Người ngoài không biết lại nghĩ Tuấn là chồng Chi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Chi và Tuấn lại có tình cảm với nhau. Có hôm đang mơ ngủ miệng Chi lại nói:

- Anh ơi em thèm…

Tuấn quay lại nhìn Chi, cô đang ngủ mơ màng trong bộ váy đỏ quyến rũ. Anh đã không kìm được mình, tiến sát đến hôn nhẹ lên trán Chi. Chi từ từ mở mắt, thấy vậy Tuấn bối rối. Lúc anh xin lỗi định bỏ đi thì Chi kéo anh lại rồi hai người hôn nhau đắm đuối, đêm đó Tuấn ngủ lại không về.

Ngày Hải được nghỉ phép về bên vợ, anh vui mừng lắm mời luôn Tuấn 1 chầu bia. Tuấn thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân, cả Chi và anh đều thấy bối rối. Đêm đó khi đã ngà ngà, Hải đưa Chi về nhà. Anh ôm hôn vợ, lâu lắm rồi mới gần vợ thế này. Vậy nhưng nửa đêm khi đang ngủ anh nghe vợ mình nói trong mơ: “Tuấn ơi, em thèm…” sau đó cô quay người sang hôn chồng say đắm vì cứ nghĩ đó là Tuấn. Hải giật mình bật dậy, anh dường như vỡ lẽ mọi điều. Anh cay đắng vì đã quá chủ quan, đã quá tin tưởng bạn và vợ để dẫn đến cơ sự “lửa gần rơm” lâu ngày cũng bén này.