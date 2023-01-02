Sau bao ngày theo dõi, tôi cũng đã biết được thói quen đi nhà nghỉ nào của chồng và ả đó. Nhưng chỉ lần này, tôi mới thực sự nhìn thấy mặt cô ta.

Tôi và chồng kết hôn 5 năm, đã có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Tình cảm vợ chồng cũng khá êm đềm. Chồng chưa làm gì có lỗi hay khiến tôi phải bận tâm. Anh cũng rất chu đáo với các con. Thế nên khi biết chồng có nhân tình, tôi gần như không thể tin nổi điều đó. Nhưng cảm giác thì vẫn là cảm giác, tôi thực tâm vẫn muốn có đầy đủ bằng chứng và nhất là mặt mũi ả nhân tình kia. Người đàn bà mà có thể khiến một người đàn ông hết lòng vì vợ con như anh đi sớm về muộn suốt cả tháng qua.

Sau bao ngày theo dõi, tôi cũng đã biết được thói quen đi nhà nghỉ nào của chồng và ả đó. Nhưng chỉ lần này, tôi mới thực sự nhìn thấy mặt cô ta. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và phải cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhìn ả nhân tình của chồng và chồng quấn quýt đi vào nhà nghỉ mà tôi bất lực chết trân tại chỗ, không nghĩ cô ta lại là Hoa, bạn thân nối khố của chồng từ ngày xưa. Cô ta đã qua một đời chồng nhưng chưa có con. Ngày yêu nhau, tôi cũng không ít phen điêu đứng với “cô bạn thân” này của chồng. Đi chơi, cô ta liên tục tỏ ra thân mật như chính cô ta là bạn gái chồng tôi chứ không phải tôi. Thậm chí khi chúng tôi cưới nhau, cô ta vẫn thản nhiên đến nhà tôi chơi và có những cử chỉ quá mức bình thường.

Nhìn ả nhân tình của chồng và chồng quấn quýt đi vào nhà nghỉ mà tôi bất lực chết trân tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet Tôi cũng đã nhắc khéo chồng nhiều lần nhưng anh nói, đó là tính cách của cô ta chứ thực sự bọn họ không có gì. Tôi cứ nghĩ khi cô ta lấy chồng, mình sẽ an tâm hơn phần nào. Nhưng ai ngờ, 3 tháng sau, chồng cô ta không may tai nạn mất. Cũng lại là chồng tôi động viên cô ta. Thật không nghĩ, cách họ động viên nhau lại là những nơi kinh tởm thế này. Tôi thực lòng không biết phải làm sao, như nào để giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Các con tôi sẽ thế nào đây nếu như tôi ly hôn. Công việc của tôi thu nhập bấp bênh liệu tôi có thể nuôi được chúng không. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng đầu ấp tay gối với cô ta là tôi không thể nào chịu được. Tôi phải làm sao…

Đi đám cưới thằng bạn thân, vừa nhìn thấy cô dâu trong bộ váy trắng muốt, tôi sốc ngất khi nhận ra đây chính là người vợ của mình đã mất nhiều năm trước Anh lập tức lôi bút ra viết tờ giấy ly hôn với nội dung chia nửa khối tài sản cho vợ. Xong anh lẳng lặng rời khỏi đám cưới và ra xe ô tô gục đầu vào vô lăng rồi 1 mình bật khóc.

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