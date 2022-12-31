Anh bảo, anh yêu con người tôi chứ không phải thể xác. Anh muốn giữ cho tôi đến đêm tân hôn hoặc trường hợp xấu xảy ra chúng tôi chia tay thì khi tôi đi lấy chồng sẽ không mặc cảm vì đã mất trinh. Nghe những lời đó của anh tôi thấy ấm lòng lắm, có lẽ tôi đã đúng khi suốt 8 năm luôn thủy chung yêu mình anh.

Tôi và anh yêu nhau từ hồi năm nhất đại học đến giờ cũng gần được 8 năm rồi. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào đầu năm sau. Anh là 1 người đàn ông tốt, biết kiếm tiền và đặc biệt là rất yêu, tôn trọng tôi. Bởi suốt 8 năm qua, yêu tôi nhưng anh chưa từng 1 lần đòi hỏi tôi chuyện nam nữ kia.

Tiệc chia tay đời độc thân thì chúng tôi chỉ mời bạn bè thân thiết đến dự thôi. Tiệc tổ chức tại gia nên khá thoải mái và ấm cúng. Hơn chục người chúng tôi quây quần bên nồi lẩu ngày đông giá rét thật tuyệt. Rượu chè, ăn uống chán chê đến gần 12h đêm cũng tàn tiệc ai về nhà nấy hết. Duy chỉ có anh Long – bạn thân của người yêu tôi say quá nằm bẹp 1 chỗ không đi nổi nữa nên ở lại.

Mối quan hệ của 2 chúng tôi thì gia đình, bạn bè đều biết hết. Họ cứ giục chúng tôi cưới nhanh lên, đợi đã lâu quá rồi. Nhưng với tôi cái gì cũng phải từ từ và cần có thời gian. Thế rồi 1 ngày anh quyết định tổ chức tiệc chia tay đời độc thân để lấy vợ. Sang tháng chúng tôi sẽ ăn hỏi, còn cưới thì phải đầu năm sau.

Nhìn bạn trai rồi bạn anh say xỉn thế kia, tôi đành ngủ lại nhà anh 1 đêm để chăm sóc 2 con người bét rượu này. Đêm ấy, tôi nằm ngoài rồi đến bạn trai xong mới đến anh Long. 3 người chúng tôi cứ thế nằm yên ngủ trên chiếc giường chật chội đó. Nhưng nửa đêm buồn đi vệ sinh, tôi tỉnh dậy dậy thì tá hỏa thấy người yêu mình đứng phắt dậy vạch quần ra leo lên người anh Long mà ôm hôn rối rít như đúng rồi.

Tá hỏa thấy người yêu mình đứng phắt dậy vạch quần ra leo lên người anh Long mà ôm hôn rối rít như đúng rồi - Ảnh minh họa: Internet

Sốc về chuyện này, tôi ngã lộn nhào xuống đất mà ú ớ nhìn chồng sắp cưới của mình đang âu yếm thằng bạn thân điên cuồng thế kia. Có phải người yêu tôi à gay không, thế nên suốt 8 năm qua anh chưa hề đòi hỏi tôi chuyện nam nữ và rồi hôm nay ngủ lại nhà anh 1 đêm tôi mới tá hỏa phát hiện sự thật khủng khiếp này.

Thấy anh Long cứ nằm bất động vì say quá, còn bạn trai tôi cứ sờ mó khắp người anh Long đòi âu yếm mà tôi muốn gào thét lên vì sốc. Nhưng đúng lúc định bỏ đi để ngày mai tuyên bố hủy hôn với anh thì tôi khựng lại nghe anh nói.

- Liên (tên tôi) à, cho anh nhé. Anh đã kìm nén suốt 8 năm nay rồi, giờ anh không thể chịu đựng được thêm nữa. Thôi anh cứ làm liều, dù sao tháng sau mình cũng ăn hỏi rồi. Mà sao dạo này em béo thế, ngực lại còn lép nữa. Nhưng thôi kệ, anh vẫn thích. Nào quay ra đây cho anh hôn cái coi.

Quay lại nhìn bạn trai tôi, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra là anh đòi âu yếm nhầm. Anh say rượu cứ tưởng anh Long là tôi nên mới có những hành động quá trớn thế kia. Nhìn anh cứ ôm hôn thằng bạn thân của mình mà tôi vừa giận vừa phì cười. Cay cú vì vụ này tôi lôi điện thoại ra quay clip để lấy chứng cứ kẻo mai tỉnh dậy anh lại cãi bay cãi biến.

Thấy anh Long cứ nằm bất động vì say quá, còn bạn trai tôi cứ sờ mó khắp người anh Long đòi âu yếm mà tôi muốn gào thét lên vì sốc - Ảnh minh họa: Internet

Không để 2 ông này dính tới nhau nữa, tôi vội lôi bạn trai xuống đất nằm để đỡ xảy ra chuyện điên rồ, ghê tởm kia nữa. Cả đêm hôm đó tôi không dám ngủ mà ngồi trông 2 lão tới tận sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy tôi ngủ gục trên bàn, còn thằng bạn thân đang nằm co ro trên giường anh vội ra gọi tôi dậy hỏi tôi:

- Sao em lại ngủ lại nhà anh thế này? Đêm qua anh say quá, không biết có chuyện gì không em.

- Dạ, vì 2 anh say quá nên em mới phải ở lại đây 1 đêm chăm đó. Đêm qua suýt chút nữa em định hủy hôn với anh đấy. Thật kinh khủng?

- Hả??? Đêm qua anh làm gì em à? C.hết, c.hết anh xin lỗi.

- Không, anh làm gì em thì còn chấp nhận được. Anh và anh Long đêm qua đã abc… Ôi cứ nghĩ lại mà em thấy khiếp đảm.

- Em lại trêu anh rồi đúng không? Bọn anh thì có chuyện gì chứ?

- Vâng, anh xem cái này đi rồi sẽ rõ.

Bạn trai vừa cầm điện thoại tôi lên xem thì đã tái mặt khi thấy đoạn video anh ôm ấp, hôn hít thằng bạn thân như đúng rồi. Sợ tôi hiểu lầm anh là gay, anh vội quay sang giải thích với tôi.

- Em à, đêm qua chắc do anh say quá cứ ngỡ thằng Long là em nên mới làm điều dại dột như thế này. Anh xin lỗi, anh thề là anh là trai thẳng đấy. Em không tin để anh chứng minh cho em thấy nhé.

- Anh định chứng minh bằng cách nào?

- Anh…anh… chắc phải nhờ em thôi.

- Thôi được rồi, đêm qua em thức lên biết tất cả, biết anh ấy nhầm nên tha. Lần sau mà như thế này nữa là em bỏ anh luôn chứ không dọa đâu nhé. Anh nên nhớ trong tay em có đoạn video này, anh liệu mà cư xử với em không thì em cho cả thế giới biết chuyện này đó.

Nghe vậy, bạn trai cứ gãi đầu không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Nhưng điều tôi mừng hơn cả là anh vẫn là trai thẳng chứ không gay. Thế nên giờ tôi có thể yên tâm theo anh về dinh rồi. Đàn ông biết giữ và trân trọng người yêu như anh giờ hiếm lắm, tôi không thể để mất anh vì những vớ vẩn được.