Đang đêm ngủ chồng ngon lành, bất ngờ chồng tôi lật chăn ra vội vàng xuống giường rồi chạy đâu mất. Tôi tỉnh giấc dậy xem chồng chạy đi đâu, hay làm gì vì đêm ngủ anh hay bị mộng du. Vơ vội cái áo khoác, chạy ra ngoài sân tìm chồng nhưng cũng không thấy anh đâu. Vào phòng tôi sững sờ nhìn xuống dưới thấy chồng chui vào gầm giường khóc lóc, rồi nói:

Mới ở dưới quê lên, sau bữa cơm tối tôi cho con học bài rồi vội vàng cùng chồng đi ngủ cho đỡ mệt. Vừa đặt mình xuống giường chồng đã gáy, nhìn chồng tôi ngán ngẩm lắc đầu vì cái tật xấu của anh không biết bao giờ mới bỏ được. Tôi cũng ngủ ngay sau đó vì mệt và muốn tranh thủ nghỉ ngơi mai đi làm rồi.

- Anh làm gì ở trong đó vậy? Chui ra đây xem nào không chuột nó lại cắn cho. – Tôi ngạc nhiên vì những điều chồng nói.

- Em ơi! Cứu anh với, chồng em mà biết chúng mình quan hệ với nhau thì anh c.hết mất. Anh ấy ở ngoài cửa rồi, bây giờ anh phải trốn vào đâu đây?

- Không. Anh không ra đâu, anh mà ra bây giờ chồng em đấm vỡ mồm anh mất. Thôi anh cứ trốn dưới đây nhé. Em đừng để anh ấy biết.

Chồng càng nói tôi càng sinh nghi, lẽ nào anh ngoại tình thật mà tôi không hề hay biết. Có phải anh hay thường làm như thế này mỗi khi đến nhà cô ả kia. Bực mình, tôi lợi dụng anh đang mơ ngủ, vội bật điện lên và lôi điện thoại ra ghi âm lời anh nói. Cố trấn tĩnh lại tôi hỏi chồng mọi chuyện.

Bực mình, tôi lợi dụng anh đang mơ ngủ, vội bật điện lên và lôi điện thoại ra ghi âm lời anh nói - Ảnh minh họa: Internet

- Anh đã lên giường với em đâu mà phải chui xuống gầm giường thế. Lên đi, chồng em về rồi mình nói chuyện.

- Thôi anh không lên đâu, chồng em g.iết anh. Mình đã lên giường và đi nhà nghỉ với nhau bao nhiêu lần em quên rồi à. Để hôm nao rảnh anh nhắc cho em nhớ.

- Thế anh không chui ra là chồng em chui vào đấy. Lão chồng em lại có sở thích dở người, giường không ngủ lại cứ thích ngủ ở gầm giường cho mát cơ.

- Thế à? Vậy anh chui ra luôn đây.

Chồng tôi mắt dắm mắt mở chui vội chui vàng ra ngoài. Chồng vừa bò ra cửa định chạy thì tôi túm anh lại và tát cho một cái tỉnh cả ngủ. Chồng ngã nhào xuống giường vô tư hỏi tôi.

- Sao đang ngủ em lại đ.ánh anh như vậy?

- Anh nghe đi rồi hiểu vừa anh đã thú tội điều gì.

Chồng vội cầm điện thoại nghe đoạn ghi âm đó, anh toát hết mồ hồ ra lại vội vàng quỳ dưới chân tôi xin lỗi rối rít lên.

- Vợ ơi! Tha lỗi cho anh, lúc anh ngủ mơ nói linh tinh thôi không có chuyện đấy đâu. Anh thề.

- Anh không phải thề thốt gì nữa. Chuyện anh làm anh định giấu được tôi hay sao? Đã ăn vụng lại còn không biết chùi mép như thế à.

- Anh…anh…

- Anh gì chứ? Tôi cho anh hai sự lựa chọn: Một là ly hôn, hai làm cắt đứt mọi liên lạc với cô ta.

- Xin vợ đừng ly hôn anh, anh sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô ấy. Cho anh một ngày để giải quyết chuyện này được không? Chỉ một ngày thôi, em đừng nóng giận mà ly hôn.

Sáng hôm sau đi làm, tôi xin nghỉ tiếp một ngày nữa theo dõi chồng có thực hiện lời hứa, và xem mặt ngang mũi dọc cô ả kia thế nào. Chiều tôi thấy chồng rời khỏi cơ quan đến một quán café ở phố bên cạnh. Anh vào đã có một người phụ nữ đợi sẵn. Đoán chắc cô ta là nhân tình của chồng, tôi nhanh chân tiến lại bàn ngay gần đó (tất nhiên là tôi đã ngụy trang để chồng không nhận ra).

Ngồi nghe cuộc nói chuyện căng thẳng giữa chồng và cô ta tôi thấy vui vì anh đã cương quyết chia tay nhân tình. Đứng dậy đi về, tôi thấy chồng mình dúi vào tay nhân tình ít tiền. Định quay lại giật số tiền ấy lại nhưng nghĩ coi như cho cô ta và kết thúc mối quan hệ đó.

Từ sau lần mộng du và chia tay cô nhân tình đó, chồng tôi lúc nào cũng sợ hãi và làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu. Chỉ cần tôi nóng giận là anh đã sợ tím tái mặt lại. Có lẽ anh đã biết mình sai và quay về bên vợ con mình, và tôi nên tha thứ để anh có cơ hội sửa sai chăng?