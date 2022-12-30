Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh vô tình giẫm phải bàn tay dưới sàn, tôi choáng váng khi thấy vị sếp nữ đáng kính của chồng đang chui ra từ gầm giường

Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty bất động sản . Phải nói rằng công việc của anh ấy cũng rất bận rộn, nhưng được cái anh không phải đi công tác. Tôi thì cho rằng do tôi may mắn nên mới cưới được một người chồng tâm lý và giỏi giang như vậy.

Công việc của tôi rất bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhưng cũng may là tôi có một người chồng tâm lý, anh ấy hiểu và thông cảm với tôi, anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều trong việc chăm con. Tôi đi công tác ở nước ngoài cũng nhiều và những lần đó, nếu không có chồng tôi chèo chống gia đình thì có lẽ tôi đã phải nghỉ việc.

Thế nên tôi thương con gái và chồng tôi lắm, cũng vì công việc của tôi quá bận rộn nên tôi không có thời gian dành cho hai bố con. Có lần tôi nói với chồng: “Hay để em nghỉ việc ở nhà chăm anh và con?”, chồng tôi nghe thế chỉ cười, anh nói: “Em mà nghỉ việc chắc em phát điên luôn, anh hiểu em mà”.

Vợ chồng tôi có một đứa con gái 3 tuổi. Tôi cũng buồn vì con gái của tôi chậm nói, dù đã 3 tuổi nhưng nó chỉ bập bõm được vài từ chứ không nói được cả câu. Bạn tôi nói rằng một phần do tôi không ở nhà với con nhiều, không dạy nó học nói nên con gái của tôi mới như vậy. Tôi thấy áy náy vô cùng, phần lớn thời gian ở nhà của tôi là vào cuối tuần hoặc tối khuya, khi mọi người đã đi ngủ hết.

Công việc của tôi quá bận rộn nên tôi không có thời gian dành cho hai bố con - Ảnh minh họa: Internet

Tuần đó tôi phải đi công tác nước ngoài 1 tuần liền, trước khi đi tôi cũng đã cố gắng chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho hai bố con, tôi còn nhắn rõ ngày giờ mình sẽ xuống máy bay và chồng tôi cũng hứa là sẽ đi đón đúng hẹn.

Đến khi sang nước ngoài, xử lý công việc xong xuôi tôi mới thấy thương chồng, nhớ con kinh khủng. Cũng may cho tôi là sau đó mọi chuyện với khách hàng được giải quyết êm đẹp nên công việc của tôi xong sớm, sếp cũng bảo nếu xong việc rồi thì tranh thủ đi chơi nhưng tôi muốn về nhà sớm với chồng con nên xin phép đi đổi vé và về nước trước.

Hôm đó tôi về nhà lúc 9h đêm, tôi mua rất nhiều quà cho chồng và con. Khi bước xuống sân bay thì trời mưa như trút nước, tôi vẫy taxi đi thẳng về nhà vì không muốn chồng phải lặn lội ra sân bay. Đến khi tôi gõ cửa, chồng tôi ngỡ ngàng chạy ra. Anh bảo cứ tưởng 2 ngày nữa tôi mới về.

Tôi ôm chồng, chạy vào phòng con hôn con rồi đi tắm. Tôi bảo tôi mệt quá, muốn tắm xong rồi đi ngủ luôn, chồng tôi khệ nệ xách va li vào phòng cho tôi rồi với công tắc bật bình nóng lạnh, xong đâu đấy, anh chạy ra bếp nấu cho tôi tô mỳ nóng hổi.

Tôi tỉnh cả ngủ, hất tóc ra rồi nhìn rõ thì tái mặt khi thấy vị sếp nữ đáng kính của chồng đang chui ra từ gầm giường - Ảnh minh họa: Internet

Vào phòng tắm, tôi lại đổi ý, chỉ rửa mặt mũi rồi thay đồ chứ không muốn tắm vì quá mệt. Chồng tôi thấy tôi chạy ra thì hỏi: “Ơ, sao nhanh vậy em?”.

Tôi cũng không ăn uống gì, vào giường ngủ luôn. Nhưng đúng là nằm xuống giường vẫn nghe tiếng máy bay rì rầm trong đầu. Tôi cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Đến khi ngủ được khoảng 10 phút lại phải tỉnh dậy đi vệ sinh. Tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống giường thì giẫm phải một cái tay. Tôi choàng tỉnh, hét lên đầy sợ hãi và cái tay kia cũng hét lại y như vậy.

Tôi tỉnh cả ngủ, hất tóc ra rồi nhìn rõ thì tái mặt khi thấy vị sếp nữ đáng kính của chồng đang chui ra từ gầm giường. Chị ta thấy tôi thì mặt cắt không còn giọt máu, chồng tôi nghe tiếng hét, chạy vào thấy cảnh tượng đó cũng tái mặt.

- Chị… Chị làm gì trong gầm giường nhà em thế này?

- À, chị… chị đến chơi ấy mà

Lúc này, não tôi đã hoạt động trở lại, tôi nhìn ông chồng đang run như cầy sấy của mình và hiểu tất cả. Thì ra anh làm tất cả công việc nhà để cho tôi yên tâm đi công tác và anh có thể ung dung ngoại tình ngay trong chính căn nhà của chúng tôi.

Cả vị sếp nữ đáng kính và chồng tôi đều quỳ xuống xin tôi tha thứ nhưng tôi đã bỏ sang phòng con gái. Tôi không muốn thấy mặt họ cũng như không muốn phải chịu đựng thêm một giây dối trá nào trong căn nhà này nữa.