Tôi tiến lại gần hơn và chết sững khi thấy 1 người đàn bà bế đứa con chắc mới sinh được vài tháng chạy ra đón anh với vẻ mặt mừng rỡ. Anh ôm cô ta và bế đứa bé hôn nhẹ vào trán nó.
- Sau màn tân hôn cuồng nhiệt lăn ra ngủ, 1 tiếng sau tỉnh giấc vì có tiếng động, hé mắt ra nhìn, tôi chết điếng khi vợ đang say sưa 'làm chuyện đó' ngay bên cạnh
- Em dâu bầu chồng chăm từng 'chân tơ kẽ tóc', đêm đến vô tình thấy chồng và em dâu lén lút trong nhà bếp, tôi chết lặng khi biết bí mật giữa hai người
Tôi và Liêm tức chồng của mình yêu nhau hơn 1 năm mới kết hôn, chúng tôi biết nhau từ trước rồi qua những lần đi chơi cùng nhóm tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Được 1 thời gian anh ngỏ lời và chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.
Qua lại hơn 1 năm thì hai đứa bàn tính chuyện chung về 1 mái nhà, khi về ra mắt hai gia đình thật may mắn khi phụ huynh hai bên đều ưng ý và thế là hôn lễ đã diễn ra đẹp như trong tưởng tượng của tôi.
Chúng tôi có đứa con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, công việc khá ổn định thu nhập hai đứa đều tốt nên vợ chồng khá thoải mái và không quá chật vật về kinh tế. Khi sinh con xong mẹ tôi lên phụ trông nên chẳng vất vả như bao người.
Mẹ chồng tôi cũng tâm lý nên cuộc sống nói chung dễ chịu bởi anh hết mực quan tâm tới hai mẹ con và đỡ đần công việc nhà. Nhưng mấy tháng gần đây tôi chợt nhận thấy anh thay đổi, anh thường xuyên vắng nhà hơn, chăm lo cho gia đình chẳng được như trước.