Nghi chồng có bồ tôi âm thầm theo dõi, thấy anh dừng lại trước 1 căn nhà ở ngoại thành, tôi tiến lại gần thì chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi hạnh phúc

Tâm sự 30/12/2022 09:56

Tôi tiến lại gần hơn và chết sững khi thấy 1 người đàn bà bế đứa con chắc mới sinh được vài tháng chạy ra đón anh với vẻ mặt mừng rỡ. Anh ôm cô ta và bế đứa bé hôn nhẹ vào trán nó.

Tôi và Liêm tức chồng của mình yêu nhau hơn 1 năm mới kết hôn, chúng tôi biết nhau từ trước rồi qua những lần đi chơi cùng nhóm tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay. Được 1 thời gian anh ngỏ lời và chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Qua lại hơn 1 năm thì hai đứa bàn tính chuyện chung về 1 mái nhà, khi về ra mắt hai gia đình thật may mắn khi phụ huynh hai bên đều ưng ý và thế là hôn lễ đã diễn ra đẹp như trong tưởng tượng của tôi.

Chúng tôi có đứa con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, công việc khá ổn định thu nhập hai đứa đều tốt nên vợ chồng khá thoải mái và không quá chật vật về kinh tế. Khi sinh con xong mẹ tôi lên phụ trông nên chẳng vất vả như bao người.

Mẹ chồng tôi cũng tâm lý nên cuộc sống nói chung dễ chịu bởi anh hết mực quan tâm tới hai mẹ con và đỡ đần công việc nhà. Nhưng mấy tháng gần đây tôi chợt nhận thấy anh thay đổi, anh thường xuyên vắng nhà hơn, chăm lo cho gia đình chẳng được như trước.

Nghi chồng có bồ tôi âm thầm theo dõi, thấy anh dừng lại trước 1 căn nhà ở ngoại thành, tôi tiến lại gần thì chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm trước khi gửi đơn ly hôn, đang ngủ bỗng cảm giác quần mình bị ai đó kéo xuống, mở mắt ra tôi điếng người khi thấy chồng đang nhẹ nhàng làm chuyện này

Đêm trước khi gửi đơn ly hôn, đang ngủ bỗng cảm giác quần mình bị ai đó kéo xuống, mở mắt ra tôi điếng người khi thấy chồng đang nhẹ nhàng làm chuyện này

Mở mắt ra, thấy bóng người đang lúi húi phía dưới tôi bật dậy ngay lập tức. May là đang ngủ trong nhà mình chứ ngủ ở đâu đó chắc là tôi đã lên cơn đau tim rồi. Hóa ra là lão chồng chứ không phải ai khác. Không biết lão đang định dở trò gì đây.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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