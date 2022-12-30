Đêm trước khi gửi đơn ly hôn, đang ngủ bỗng cảm giác quần mình bị ai đó kéo xuống, mở mắt ra tôi điếng người khi thấy chồng đang nhẹ nhàng làm chuyện này

Tâm sự 30/12/2022 05:52

Mở mắt ra, thấy bóng người đang lúi húi phía dưới tôi bật dậy ngay lập tức. May là đang ngủ trong nhà mình chứ ngủ ở đâu đó chắc là tôi đã lên cơn đau tim rồi. Hóa ra là lão chồng chứ không phải ai khác. Không biết lão đang định dở trò gì đây.

Sau 5 năm chung sống tôi và chồng quyết định đi tới ly hôn vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống. 2 tháng nay chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, cứ nói chuyện là cãi nhau. Từ ngày lấy nhau chuyện nhà cửa con cái mình tôi cáng đáng. Anh đi làm về chỉ việc ngồi ăn rồi xem ti vi, nhờ chồng chút việc thì anh lại nổi xung lên bảo không biết thương chồng, vài cái việc cỏn con mà cũng tị.

Chán nản dần dần tôi cũng chẳng buồn nhờ vả anh nữa. Sau khi sinh đứa con thứ 2 hầu như mình tôi phải vật lộn chăm con, chồng thì cứ nhở nhơ vô tâm như thế. Có chồng cũng như không thì làm mẹ đơn thân còn sung sướng hơn tôi quyết định viết đơn ly hôn khi con thứ 2 mới 9 tháng. Và trong lúc cãi nhau anh cũng đã kí, chỉ còn đợi gửi đơn ra tòa nữa là xong. Tôi tuyên bố sẽ nuôi cả 2 đứa.

Đêm ấy sau khi cho hai con ngủ say ở phòng của chúng tôi về phòng mình ngủ. Chồng vẫn ngồi dưới nhà xem ti vi, mà thực ra là tôi cũng không quan tâm anh thích ngủ đâu thì ngủ. Cũng đã cả tháng nay anh thường xuyên làm bạn với cái ghế sô pha rồi, vợ chồng cũng chẳng đụng chạm. Nhìn thấy nhau đã hằm hằm thì làm gì có chuyện tình cảm nữa.

 

Đêm trước khi gửi đơn ly hôn, đang ngủ bỗng cảm giác quần mình bị ai đó kéo xuống, mở mắt ra tôi điếng người khi thấy chồng đang nhẹ nhàng làm chuyện này - Ảnh 1
Tôi vội quờ tay tìm cái chăn thì giật bắn mình vì cái quần của mình hình như đang bị ai kéo xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nằm lướt mạng một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trời mưa hơi lạnh nên đắp chăn mỏng ngủ khá ngon. Nhưng tới nửa đêm thì tôi tỉnh giấc vì thấy lành lạnh, rõ ràng là trước khi đi ngủ đã đắp chăn rồi mà. Tôi vội quờ tay tìm cái chăn thì giật bắn mình vì cái quần của mình hình như đang bị ai kéo xuống.

Mở mắt ra, thấy bóng người đang lúi húi phía dưới tôi bật dậy ngay lập tức. May là đang ngủ trong nhà mình chứ ngủ ở đâu đó chắc là tôi đã lên cơn đau tim rồi. Hóa ra là lão chồng chứ không phải ai khác. Không biết lão đang định dở trò gì đây.

- Anh định giở trò gì đấy? Nhưng có mà động vào tôi, tôi đạp c.hết đấy.

- Anh… anh không làm gì em đâu. Chỉ là anh bất ngờ nhìn thấy bụng vợ nhiều sẹo thế này nên mới kéo xuống xem thôi.

- Anh ghê lắm đúng không. Mai tôi gửi đơn cho anh kiếm gái mới cho nó sướng. Thiết tha gì con mẹ sề 2 con này nữa.

- Đừng em, anh xin lỗi. Anh biết thời gian qua anh đã không phải với em. Em vất vả mà anh thì lại vô tâm. Anh biết vì sao em hay cáu gắt mỗi khi về nhà rồi lại thở dài mỗi khi đứng trước gương nhìn hình ảnh của mình rồi. Lẽ ra anh phải nhận ra điều này từ sớm, anh xin lỗi.

Đêm trước khi gửi đơn ly hôn, đang ngủ bỗng cảm giác quần mình bị ai đó kéo xuống, mở mắt ra tôi điếng người khi thấy chồng đang nhẹ nhàng làm chuyện này - Ảnh 2
Tôi quay lại tát vào má chồng mấy cái cho anh ta tỉnh lại không ngờ anh ta cứ thế nhăn miệng ra cười rồi ôm hôn rối rít - Ảnh minh họa: Internet

Thế là mặc tôi giãy ra lão cứ ôm chặt lấy tôi mà thủ thỉ mà xin lỗi: “Vợ ơi đừng gửi đơn nữa nhé, anh xin lỗi tha thứ cho anh đi. Đừng bắt anh phải xa các con. Từ mai chồng đi làm về sẽ cùng vợ chăm con cái cùng vợ để vợ bớt cực hơn. Vợ cũng đừng lo nghĩ tới cái bụng rạn kia nữa vợ nhé, vợ cứ mặc nó đi phụ nữ sinh con ai cũng vậy mà".

Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. 5 năm sống bên nhau chưa bao giờ tôi được nghe những lời đó từ chồng. Tôi quay lại tát vào má chồng mấy cái cho anh ta tỉnh lại không ngờ anh ta cứ thế nhăn miệng ra cười rồi ôm hôn rối rít.

Sau cái đêm đó tôi lại không gửi đơn nữa, để xem lão nói và làm thế nào. Không ngờ lão thực hiện thực và bây giờ thì tối nào đi làm về tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tập gym còn mọi việc con cái nhà cửa chồng lo tất. Có lẽ đã đến lúc tôi được tự do sung sướng một chút rồi nhưng mà tôi vẫn giữ chặt lá đơn ly hôn, lão mà quay trở lại tính cũ là tôi cũng không thương tiếc nữa.

Em dâu bầu chồng chăm từng 'chân tơ kẽ tóc', đêm đến vô tình thấy chồng và em dâu lén lút trong nhà bếp, tôi chết lặng khi biết bí mật giữa hai người

Em dâu bầu chồng chăm từng 'chân tơ kẽ tóc', đêm đến vô tình thấy chồng và em dâu lén lút trong nhà bếp, tôi chết lặng khi biết bí mật giữa hai người

Tôi bước ra đứng trước mặt hai người. Chồng tôi giật mình tột độ còn em dâu không nói gì chỉ xin phép đi ngủ vì mệt rồi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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