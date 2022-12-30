Tối hôm ấy tôi ở nhà lo cơm nước còn chồng ra sân bay đón thím Loan. Vừa hay cơm xong thì chồng cũng đưa thím ấy về tới nhà. Thấy thím ấy gầy mà tôi thương quá, không biết chú ở trong đó chăm vợ thế nào mà lại đến mức này. Lấy vội bộ quần áo đi tắm rồi ăn cơm cho ngon, nhưng vừa mới cởi đồ ra tôi mới ớ người mình không mang đồ lót vào. Có thím Loan nên tôi không dám kêu chồng lấy hộ đành mặc lại đồ vào lấy.

Hôm nay thím Loan (em dâu tôi) từ Nam ra chơi, nên vợ chồng tôi nấu 1 bữa thịnh soạn tại nhà mừng thím ấy ra chơi. Cũng phải hơn 1 năm nay rồi thím ấy mới ra Bắc, chẳng biết vào Nam có làm ăn được không mà thấy vợ chồng thím ấy cứ mất hút biệt tích trong ấy thế. Lần này về vợ chồng tôi phải giữ thím ấy ở lại chơi cả tuần mới được. Bố mẹ chồng mất sớm, có mỗi 2 anh em chồng thì mỗi thằng 1 nơi nên giờ gặp lại nhau giúp tôi mừng lắm.

Lừa lừa chồng và em dâu đi ra ngoài, tôi lẻn vào đổ cốc rượu có thuốc mê đỏ đi rửa thật sạch cốc và đổ rượu mới vào. Khi ngồi vào bàn ăn tôi cũng giả vờ như không biết gì vô tư cầm cốc rượu màu đỏ chồng đưa ấy uống, chừng 5 phút sau tôi giả vờ ngất lịm đi khiến chồng và em dâu vội bế tôi lên giường để họ làm chuyện quan trọng.

Đúng lúc đó tôi đi ngang qua bếp thì chết trân thấy chồng đang bỏ thứ bột màu trắng vào cốc rượu màu đỏ quay sang nói với em dâu 1 câu khiến tôi sởn hết gai gốc: “Lát nữa vợ anh uống cốc rượu có thuốc mê này, đảm bảo cô ấy sẽ ngủ cả đêm không biết gì đâu. Lúc đó anh em mình tha hồ mà làm “chuyện ấy”. Choáng về điều này, tôi vội quay trở lại nhà tắm mà người cứ lặng đi vì sốc. Trời chồng tôi và em dâu định giở trò gì đây, lẽ nào họ có tình ý với nhau. Đã thế này thì tôi quyết chơi với họ đến cùng.

Nằm trên giường, tôi hé mắt nhìn xuống dưới đất xem chồng và em dâu làm gì. Trời ơi, 2 người họ cởi áo ra hùng hục vào cậy tủ đến toát cả mồ hôi hột thế kia để lấy 500 triệu tiền mẹ đẻ tôi gửi để lỡ mai này bà có mất thì lo ma chay giúp mẹ. Choáng váng khi chồng và và đứa em dâu ngoan hiền bắt tay nhau lừa tôi uống rượu để lấy tiền của tôi, tôi điên lắm. Đợi cho họ lấy được 500 triệu đó ra, tôi nhẹ nhàng đứng đằng sau họ nói:

- Trong đấy vẫn còn 10 cây vàng nữa, mất công lấy thì lấy nốt nó ra đi.

- Ơ… chị… không phải chị đang ngất vì ngấm thuốc mê sao?

- Vợ… vợ… sao em lại tỉnh dậy được thế này? – Cả chồng và đứa em dâu ngoan hiền luống cuống, sợ sệt hỏi tôi.

- Đáng tiếc cho 2 người là tôi đã kịp thời phát hiện 2 người bỏ thuốc mê vào cốc rượu đó. Tôi đã đổ nó đi và thay bằng cốc rượu khác rồi. Thế nào, 2 người định nói gì về chuyện này. Chắc 2 người ngoại tình với nhau nên lần này cô ra để xúi dại chồng tôi lấy trộm hết tiền của tôi rồi cao chạy xa bay đúng không đồ đàn bà hư hỏng này.

Choáng váng khi chồng và và đứa em dâu ngoan hiền bắt tay nhau lừa tôi uống rượu để lấy tiền của tôi, tôi điên lắm - Ảnh minh họa: Internet

- Chị… em xin lỗi, nhưng em không có…

- Có đừng có chối nữa tôi bắt tận tay rồi đấy!

- Vợ à, không phải anh và thím ấy ngoại tình đâu. Chuyện thực ra là chú Thuyết (em trai chồng) bị bệnh thận nên cần món tiền lớn để chạy thận mà nhà chú ấy lại nghèo quá. Thương vợ chồng chú ấy, anh bày cách ra đây để “mượn tạm” em 500 triệu này rồi mai kia chú thím ấy sẽ trả sau. Anh biết nếu nói hoặc hỏi vay thì nhất định em không chịu cho vay nên bọn anh đã làm liều nhưng không ngờ…

- Chú Thuyết bị bệnh thận. Trời đất, sao lại đến nông nỗi này chứ. Em là người ki bo, kẹt sỉ thậtd đấy nhưng đứng trước sự sống c.hết của người thân mình sao em có thể ngó lơ được. Thím cứ cầm 500 triệu này mang vào giúp chồng chạy thận đi, bao giờ có thì trả chị. Số tiền này chị cũng vứt không ở tủ chứ có làm gì đâu.

- Chị cho em vay thật ạ?

- Ừ, người 1 nhà lúc ốm đau hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ miễn sao thím đừng có làm gì có lỗi với chị là được. Nếu có chuyện đó thật chị không để thím yên đâu.

- Không có đâu chị, vợ chồng em mang ơn của chị sao lại làm điều có lỗi với chị được chứ.

Sáng hôm sau thím Loan đặt vé máy bay, bay gấp vào với chồng luôn. 1 thời gian sau thím ấy gọi điện báo về nhờ số tiền ấy mà chú Thuyết đã qua cơn nguy kịch và khỏe lên rất nhiều. Nghe vậy mà tôi nhẹ hết cả lòng. Keo kẹt, bủn xỉn ở đâu cũng được nhưng riêng người thân mình gặp hoạn nạn thì không thể. Bỏ qua chuyện chồng và em dâu làm với mình đêm hôn đó, tôi lại thấy thương thím ấy nhiều hơn là ghét.