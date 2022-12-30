Đêm tân hôn, tôi cố ý đánh thuốc mê vợ, nhanh chóng tôi gọi điện thoại cho người này rồi vội vã chui xuống gầm giường trốn chờ gã đó đến

Tâm sự 30/12/2022 11:02

Nằm yên vị dưới gầm giường, Tùng bất giác tự phỉ nhổ bản thân mình vì thấy mình thật bệnh hoạn. Tùng cũng lo sợ lắm nếu Hương phát hiện chuyện này.

Tùng đột ngột cầu hôn khiến Hương c.hết sững thay vì vui mừng. Hương yêu thầm Tùng đã lâu. Tùng biết tình cảm ấy của Hương nhưng không hề đáp lại. Tùng nói Tùng chỉ coi Hương là một người tri kỉ không hơn không kém. Vậy thì lý do gì mà đột nhiên Tùng lại cầu hôn Hương vậy. Cho tới khi chính miệng Tùng giải thích:

- Thật ra anh yêu em nhưng lại không dám nói ra. Anh rất sợ kết hôn vì người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Anh chỉ muốn được yêu em mãi như thế thôi. Nhưng anh phát hiện ra, nếu như anh không dũng cảm nói thật lòng mình thì anh có thể vĩnh viễn mất em.

Nghe những lời đó của Tùng, tim Hương như nghẹn lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Hóa ra Hương không hề yêu đơn phương. Tùng chính xác là có yêu Hương, chỉ là Tùng nhút nhát không dám thổ lộ ra mà thôi. Nhanh chóng, Hương gật đầu làm vợ Tùng.

Hương tất bật chuẩn bị cho đám cưới, ảnh ọt các kiểu. Nhìn Tùng vui ra mặt, Hương lại càng thêm háo hức. Ai cũng mừng cho Hương vì cuối cùng, tình yêu của Hương cũng đã đơm được trái ngọt. Gia đình hai bên đều có điều kiện nên Hương và Tùng sẽ dọn ra nhà riêng để sinh sống luôn. Tự tay trang trí căn phòng tân hôn cho mình là lòng Hương ngập tràn hạnh phúc. Tưởng tượng ra đếm tân hôn sẽ thật ngọt ngào, lãng mạn mà Hương cứ cười khúc khích vì ngượng ngùng.

Rồi ngày cưới cũng đến. Diện chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng Tùng tiến vào lễ đường mà nụ cười không thể đóng lại trên môi Hương. Cả Tùng cũng vậy. Mọi người không ngớt lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ. 

Đêm tân hôn, tôi cố ý đánh thuốc mê vợ, nhanh chóng tôi gọi điện thoại cho người này rồi vội vã chui xuống gầm giường trốn chờ gã đó đến - Ảnh 1
Rồi ngày cưới cũng đến, diện chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng Tùng tiến vào lễ đường mà nụ cười không thể đóng lại trên môi Hương - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, cái đêm mà mọi đôi vợ chồng trẻ mong đợi nhất cũng đến. Đây là lần đầu tiên cả Hương và Tùng tiếp xúc gần nhau như thế nên khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Tùng lại gần Hương, tay cầm theo hai ly rượu. Hương không ngờ Tùng lại lãng mạn đến thế. Rượu nhẹ nên Tùng muốn Hương uống một hơi cạn hết. Hương nghe lời, nhưng sau đó, Hương thấy buồn ngủ khủng khiếp và không còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Đỡ Hương xuống giường, yên tâm vì ly rượu có thuốc mê kia sẽ chẳng thể khiến Hương tỉnh luôn được. Tùng mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công bước đầu. Nhìn Hương mê man, Tùng lí nhí câu xin lỗi:

- Anh không muốn làm thế này với em đâu. Nhưng bố mẹ thúc ép anh lấy vợ quá! Mà chuyện giới tính thật của mình, anh không thể nói ra được nên đành dùng em làm con tốt thế thân vậy. Chỉ cần qua đêm nay, em có thai thì nhiệm vụ của anh với gia đình được hoàn thành. Khi ấy anh sẽ trả tự do cho em. Anh sẽ không để em phải thiệt thòi đâu.

Tùng dứt lời thì nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Giọng đàn ông ồm ồm vang lên ở đầu dây bên kia khiến Tùng thấy an tâm. Nhanh chóng, Tùng chui xuống gầm giường đợi gã đó đến. Em họ Tùng, cái gã sẽ giúp Tùng cho Hương một đứa con, giúp Tùng hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với dòng họ. Tùng vẫn phải theo dõi tình hình vì sợ Hương bất ngờ tỉnh dậy nhưng sợ cậu em không được tự nhiên nên chỉ còn cách chui xuống gầm giường.

Đêm tân hôn, tôi cố ý đánh thuốc mê vợ, nhanh chóng tôi gọi điện thoại cho người này rồi vội vã chui xuống gầm giường trốn chờ gã đó đến - Ảnh 2
Tùng chui xuống gầm giường đợi gã đó đến - Ảnh minh họa: Internet

Nằm yên vị dưới gầm giường, Tùng bất giác tự phỉ nhổ bản thân mình vì thấy mình thật bệnh hoạn. Tùng cũng lo sợ lắm nếu Hương phát hiện chuyện này. Nhưng đôi mắt ngấn nước của Quang, người Tùng yêu nhìn Tùng trong đám cưới cứ ám ảnh Tùng, buộc Tùng phải đưa ra hạ sách này. Cho dù kết quả có ra sao thì đây cũng là một bi kịch không lối thoát cho những người trong cuộc.

Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh vô tình giẫm phải bàn tay dưới sàn, tôi choáng váng khi thấy vị sếp nữ đáng kính của chồng đang chui ra từ gầm giường

Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh vô tình giẫm phải bàn tay dưới sàn, tôi choáng váng khi thấy vị sếp nữ đáng kính của chồng đang chui ra từ gầm giường

Tôi tỉnh cả ngủ, hất tóc ra rồi nhìn rõ thì tái mặt khi thấy vị sếp nữ đáng kính của chồng đang chui ra từ gầm giường. Chị ta thấy tôi thì mặt cắt không còn giọt máu, chồng tôi nghe tiếng hét, chạy vào thấy cảnh tượng đó cũng tái mặt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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