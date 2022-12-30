Chui xuống gầm giường để tìm đồ, nghe tiếng mở cửa phòng tôi nín thở vì nghĩ có trộm lẻn vào nhà, ai ngờ được xem một màn ân ái nóng bỏng của chồng và nhân tình

Tâm sự 30/12/2022 16:33

Đang hí hoáy lần mò sim khắp gầm giường, Bích nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nghĩ là có trộm lẻn vào nhà, cô nín thở xem tên trộm này định tăm tia gì nhà cô. Càng nín thở thì Bích càng nghe rõ hơn tiếng một đôi nam nữ đang mật ngọt với nhau.

Vợ chồng Bích đều là làm kinh doanh nên không mấy khi có thời gian ở nhà. Con cái đều nhờ ông bà nội đón hộ. Hôm nao cũng phải tối muộn Bích mới sang đón con về nhà. Cuộc sống tất bật ấy khiến gia đình Bích chẳng mấy khi ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Chồng Bích - Tùng trước kia cũng là một người khá lãng mạn, yêu vợ nhưng từ ngày lao đầu vào làm ăn, anh chẳng mấy khi quan tâm vợ con ra sao.

Có lẽ hơn 10 năm nay, gia đình Tùng đã quen với cảnh, việc ai người đấy làm rồi. Nhiều khi Bích ngỏ ý muốn Tùng tranh thủ về sớm đón con giúp cô, nhưng anh lại bảo chuyện con cái là của phụ nữ, đàn ông làm sao được. Có lẽ Tùng đã thay đổi, anh không còn thấy tình cảm gia đình là thiêng liêng nữa. Bích cứ nghĩ là do Tùng ham mê kiếm tiền, làm giàu nên mới thế nhưng sự đời không ai biết trước được chữ "ngờ".

Một hôm chiều về nhà lấy ít tài liệu để đưa cho khách hàng. Bích tháo điện thoại ra để thay sim khác gọi. Nhưng không may cái sim điện thoại ấy bay luôn vào gầm giường. Cô dùng mọi dụng cụ nhưng không sao lấy được nó ra, bực mình Bích chui luôn vào đó bật đèn tìm cho nhanh.

Chui xuống gầm giường để tìm đồ, nghe tiếng mở cửa phòng tôi nín thở vì nghĩ có trộm lẻn vào nhà, ai ngờ được xem một màn ân ái nóng bỏng của chồng và nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đang hí hoáy lần mò sim khắp gầm giường, Bích nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nghĩ là có trộm lẻn vào nhà, cô nín thở xem tên trộm này định tăm tia gì nhà cô, rồi Bích lao ra đ.ập cho hắn vài phát. Càng nín thở thì Bích càng nghe rõ hơn tiếng một đôi nam nữ đang mật ngọt với nhau.

- Sau hôm nay anh liều thế, đưa em về nhà ngủ không sợ vợ anh bắt được à?

- Sợ gì. Anh chốt cửa phòng và cửa nhà rồi. Vợ về đến sân cái là mình biết ngay thôi. Mà em yên tâm, hôm qua mụ vợ anh bảo hôm nay đi gặp khách hàng chắc 9 -10h tối mới về. Mình cứ tha hồ làm chuyện này cũng không ai biết.

- Thôi cởi áo nhanh đi em, anh không chịu được nữa rồi.

- Cứ từ từ, em ở đây có chạy đi đâu mất mà sợ.

- Không mất nhưng anh muốn...muốn đến phát điên rồi này. Thôi để anh giúp em.

Ở dưới gầm giường nghe những lời mật ngọt của chồng và cô ả kia, Bích đau đớn vô cùng. Cô vội lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng tiếng rên rỉ trên giường khiến cô đau đớn vô cùng. Cô không thể ngờ chồng mình lại như vậy. Trước kia cô chỉ nghĩ anh ham kiếm tiền, nhưng không ngờ anh lại ham của lạ và phản bội cô như vậy.

Đến khi tiếng rên rỉ ấy càng lúc càng lớn, Bích không thể chịu đựng được nữa. Cô bò ra khỏi gầm giường, gương gương mắt nhìn chồng đang hì hục ân ái với cô gái kia. Bích cứ đứng đực người ra nhìn họ đến 2, 3 phút mà chồng và cô ả không hay biết gì. Mãi sau cô nhân tình kia mới giật mình nhìn thấy Bích, cô ả đẩy vội Tùng ra.

Chui xuống gầm giường để tìm đồ, nghe tiếng mở cửa phòng tôi nín thở vì nghĩ có trộm lẻn vào nhà, ai ngờ được xem một màn ân ái nóng bỏng của chồng và nhân tình - Ảnh 2
Bích giận điên người, cô tát cho chồng một cái đau điếng rồi bỏ đi không nói gì - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này cả 2 vô cùng hoảng loạn, vơ vội gối để che thân. Bích giận điên người, cô tát cho chồng một cái đau điếng rồi bỏ đi không nói gì.

Chạy vội ra ngoài đường cô khóc như mưa. Trái tim Bích đang rỉ m.áu. Cô không thể ngờ chồng lại cả gan dẫn gái về nhà hú hí như thế. Và càng đau đớn hơn, khi cô vô tình chui xuống gầm giường tìm sim điện thoại lại phải chứng kiến một màn kịch đau đến xé lòng như vậy. Có lẽ cuộc đời đàn bà không có nỗi đau nào đáng sợ bằng phản bội. Cô đã lầm vì nghĩ anh là một người đàn ông đứng đắn.

Lang thang một mình trên công viên, bây giờ nước mắt của cô không thể rơi thêm được nữa. Ngồi thần người ra suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Ly hôn hay giả vờ chưa từng chứng kiến cảnh này, bỏ qua cho chồng vì hạnh phúc gia đình.

Bình thường Bích không phải là người đàn bà yếu đuối, nhu mì nhưng lúc này đây sao cô lại cảm thấy mình hèn nhát và nhu nhược đến vậy. Phải chăng là nỗi đau trong cô quá lớn, nó khiến cô vô cùng sốc và bối rối chưa biết mình nên làm gì tiếp đây?

Nửa đêm đang ngủ chồng bỗng lật chăn chui tọt xuống gầm giường khóc lóc thảm thương, tôi sững sờ khi phát hiện sự thật anh giấu bấy lâu nay

Nửa đêm đang ngủ chồng bỗng lật chăn chui tọt xuống gầm giường khóc lóc thảm thương, tôi sững sờ khi phát hiện sự thật anh giấu bấy lâu nay

Bực mình, tôi lợi dụng anh đang mơ ngủ, vội bật điện lên và lôi điện thoại ra ghi âm lời anh nói. Cố trấn tĩnh lại tôi hỏi chồng mọi chuyện.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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