Tôi buồn lắm, khóc rất nhiều, đây là tôi phát hiện sớm thì mới chưa có gì, chứ muộn thêm thời gian nữa thì biết anh sẽ gây ra chuyện gì đây. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 4 năm, có một con trai 3 tuổi, hiện tôi đang bầu bé thứ 2 được 7 tháng. Chồng tôi là dân xây dựng còn tôi là giáo viên mầm non, cuộc sống của hai đứa êm đềm, hạnh phúc, kinh tế cũng không phải lo lắng nhiều, tuy rằng không phải diện thu nhập cao nhưng cũng ổn định. Chồng tôi tính tình khá hiền lành, yêu vợ thương con, lấy anh phải nói tôi sống thoải mái. Bố mẹ chồng tâm lý, coi như con gái, tôi sinh con may có bà nội đỡ đần chăm sóc, bố mẹ đẻ ở xa nên cũng thỉnh thoảng ông bà mới đến thăm cháu được mà thôi. Chồng tôi cũng bận lắm, hay phải đi công trình suốt, nhưng hôm nào được về sớm là anh xăn xắn vào bếp cơm nước, dọn dẹp giúp tôi.

Thời gian mấy tháng trở lại đây, tôi thấy anh có nhiều thay đổi. Ngày nào về nhà cũng ôm máy tính đến khuya lắm, bình thường toàn ngồi trong phòng nhưng giờ ôm ra phòng khách. Tôi hỏi thì anh bảo bận, ngồi trong sợ ảnh hưởng đến tôi. Mỗi khi tôi ra nhìn thì thấy đúng là anh đang làm thật, nhưng chả hiểu sao vẫn thấy nghi nghi. Khỏi phải nói lúc ấy tôi sốc đến thế nào, tay run rẩy, nước mắt thì cứ thế chảy ra - Ảnh minh họa: Internet Hôm đó chồng uống say nên ngủ sớm. Tôi lấy máy tính anh ra kiểm tra, không mất thời gian để tôi phát hiện ra bí mật của chồng khi vào xem lịch sử web, thấy anh tham gia tích cực vào một nhóm “săn rau” gì đó. Ấn vào xem, tôi chết điếng khi đọc đoạn giới thiệu của anh, anh nói anh chưa vợ, đang có nhu cần tìm bạn gái, tôi vào tin nhắn, thấy anh nhắn đong đưa lắm, còn hẹn cà phê, đi ăn các kiểu.

Khỏi phải nói lúc ấy tôi sốc đến thế nào, tay run rẩy, nước mắt thì cứ thế chảy ra. Tôi ngồi chết lặng như thế cả đêm. Hôm sau khi chồng dậy, tôi bắt anh phải giải thích. Quanh co một hồi, anh thú nhận với tôi, rằng trót tham gia nhóm đó rồi nghiện, anh mới hẹn gặp một cô gái có một lần, đi uống nước chứ chưa có chuyện gì quá đáng cả. Tôi buồn lắm, khóc rất nhiều, đây là tôi phát hiện sớm thì mới chưa có gì, chứ muộn thêm thời gian nữa thì biết anh sẽ gây ra chuyện gì đây. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Đi đám cưới thằng bạn thân, vừa nhìn thấy cô dâu trong bộ váy trắng muốt, tôi sốc ngất khi nhận ra đây chính là người vợ của mình đã mất nhiều năm trước Anh lập tức lôi bút ra viết tờ giấy ly hôn với nội dung chia nửa khối tài sản cho vợ. Xong anh lẳng lặng rời khỏi đám cưới và ra xe ô tô gục đầu vào vô lăng rồi 1 mình bật khóc.

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